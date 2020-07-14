Комментарии
оказалась нейронной сетью
Он стоит $17 950 и может хватать предметы весом до 1,5 килограммов.
Американский стартап Hello Robot представил своего первого робота для дома после трёх лет разработки. Stretch — это скорее исследовательская платформа, на которой компании смогут применять свои решения для автоматизации бытовых задач, объясняет The Verge.
Робот отличается лёгкостью и низкой ценой по сравнению с подобными устройствами: он стоит $17 950. Конструкция оснащена рычагом для перемещения предметов весом до 1,5 килограммов, но он недостаточно прочный, чтобы открыть, например, холодильник.
Stretch перемещается с помощью основания на колёсах размером 34 на 33 см, а «видит» с помощью недорогой камеры Intel RealSense с датчиком глубины и 340-градусного датчика Lidar для съемки и навигации по окрестностям.
Кроме того, в устройство встроен микрофон для распознавания речи и голосовых команд, а также программируемое светодиодное световое кольцо для обеспечения обратной связи с пользователями.
Компания основана бывшим директором по робототехнике в Google Аароном Эдсингером (Aaron Edsinger) и профессором Технологического института Джорджии Чарли Кемпом. Создатели рассчитывают, что Stretch станет образцом для будущих домашних роботов, предназначенных для ухода за пожилыми или людьми с ограниченными возможностями.
Если подарить такого моему отцу, то он будет использовать его как вешалку
Никого не смутило, что он делал все очень медленно? И снова ценник кусается
Ну так пока медленно, потом быстро.
В домашних роботов верю.
Но лет через 100, когда выйдут на массовое производство.
В отличие от полевых работ дома всегда есть розетка и нет проблемы энергоёмкости, поэтому вечный слуга будет дешевле дворецкого.
Главное, чтобы появилась понятная и удобная модель использования хотя бы для тех, кто может заплатить. А ценник потом китайцы понизят, когда будут делать клоны.
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