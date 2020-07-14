Он стоит $17 950 и может хватать предметы весом до 1,5 килограммов.

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Американский стартап Hello Robot представил своего первого робота для дома после трёх лет разработки. Stretch — это скорее исследовательская платформа, на которой компании смогут применять свои решения для автоматизации бытовых задач, объясняет The Verge.

Робот отличается лёгкостью и низкой ценой по сравнению с подобными устройствами: он стоит $17 950. Конструкция оснащена рычагом для перемещения предметов весом до 1,5 килограммов, но он недостаточно прочный, чтобы открыть, например, холодильник.

Stretch перемещается с помощью основания на колёсах размером 34 на 33 см, а «видит» с помощью недорогой камеры Intel RealSense с датчиком глубины и 340-градусного датчика Lidar для съемки и навигации по окрестностям.

Кроме того, в устройство встроен микрофон для распознавания речи и голосовых команд, а также программируемое светодиодное световое кольцо для обеспечения обратной связи с пользователями.