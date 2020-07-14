Компания сообщила о покупке Fitbit в ноябре 2019 года, но для закрытия сделки нужно одобрение регуляторов.
- Alphabet (владеет Google) заявила, что не будет использовать данные пользователей о здоровье с фитнес-браслетов Fitbit для таргетинга рекламы, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
- Корпорация рассчитывает, что это поможет получить одобрение антимонопольного регулятора Евросоюза по сделке с Fitbit.
- Регулятор планировал принять решение 20 июля: одобрить сделку, потребовать изменить её условия или начать четырёхмесячное расследование в случае серьёзных опасений. После заявления Google об отказе от использования данных для рекламы Еврокомиссия перенесла срок принятия решения до 4 августа.
- Google сообщила о покупке за $2,1 млрд производителя фитнес-трекеров и «умных» часов в ноябре 2019 года. Стороны планировали закрыть сделку в 2020 году. Тогда же некоторые пользователи стали избавляться от устройств, потому что не доверяют Google, сообщало CNBC.
- В начале июля антимонопольные органы и группы по защите прав потребителей начали пристальнее изучать сделку: регуляторы ЕС разослали анкеты на 60 страниц конкурентам Google и Fitbit с просьбой оценить, как это приобретение повлияет на рынок и как компания может использовать данные с браслетов.
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Ilya Brin
Кирилл Вечкасов
Вопрос такой, а кто вот узнает, что они это используют или нет? Сделают "закрытую разработку" за разглашение которой иск в миллирды миллионов и долг на 20 поколений вперед. И все. То что на людей идет таргетинг таблеток для сердца даже и не знают эти самые пользователи, ведь это будет какой нить iherb и аля "рефералка".
- На меня старгетировались тут
- Не переживайте, значит вы делали запросы подходящий под паттерн людей больных с сердцем
- Аа, окей.
Илитный ИкспертКирилл
Вопрос такой, а кто вот узнает, что они это используют или нет?
Никак и никто. Иначе бы не покупали
Алексей Любимов
Они же врое сяоми были проданы. Хотя нет, это же amazfit. Плевать, ненужная американская поделка.