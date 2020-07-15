Популярность Zoom выросла, но некоторым пользователям всё ещё сложно настроить сервис, объясняют в компании.

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Zoom представила универсальное домашнее устройство для видеоконференций Zoom for Home — Dten Mе за $599, передаёт TechCrunch. Устройство будет производить компания Dten.

Это 27-дюймовый экран с тремя широкоугольными камерами и восьмью микрофонами.

Программное обеспечение Zoom будет предустановлено на планшет, а интерфейс обеспечит лёгкий доступ к популярным функциям сервиса, пишет издание.

Планшет разработан так, чтобы его можно было достать из коробки и сразу начать работать, говорят в компании. Но перед этим нужно ввести код подключения с ноутбука или смартфона.

Планшет можно связать с календарем: все встречи будут отображаться на боковой панели, откуда можно сразу к ним подключиться.

Популярность Zoom на фоне пандемии выросла, но у некоторых пользователей всё ещё возникают сложности с настройкой программного обеспечения, объясняют в компании.