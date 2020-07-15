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Техника
Лиана Липанова
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Zoom и разработчик досок для совместной работы Dten представили планшет для домашних видеоконференций за $599 Материал редакции

Популярность Zoom выросла, но некоторым пользователям всё ещё сложно настроить сервис, объясняют в компании.

7 комментариев
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Zoom представила универсальное домашнее устройство для видеоконференций Zoom for Home — Dten Mе за $599, передаёт TechCrunch. Устройство будет производить компания Dten.

Это 27-дюймовый экран с тремя широкоугольными камерами и восьмью микрофонами.

Программное обеспечение Zoom будет предустановлено на планшет, а интерфейс обеспечит лёгкий доступ к популярным функциям сервиса, пишет издание.

Планшет разработан так, чтобы его можно было достать из коробки и сразу начать работать, говорят в компании. Но перед этим нужно ввести код подключения с ноутбука или смартфона.

Планшет можно связать с календарем: все встречи будут отображаться на боковой панели, откуда можно сразу к ним подключиться.

Популярность Zoom на фоне пандемии выросла, но у некоторых пользователей всё ещё возникают сложности с настройкой программного обеспечения, объясняют в компании.

Партнёры уже открыли предзаказ и рассчитывают поставить первые устройства в августе 2020 года. Будут ли на планшете установлены другие программы и можно ли заказать его в Россию, не уточняется.

#новость #zoom

Лиана Липанова
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7 комментариев
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3216q114

0

"Это 27-дюймовый экран с тремя широкоугольными камерами и восьмью микрофонами."
И нафига столько камер и микрофонов  ? 

Ответить

Кирилл Вечкасов

3216q114
4

Чтобы все слышали, что ты чешешь сидя дома во время разговора

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Вася Пражкин

3216q114
0

Чем больше микрофонов - тем надежнее можно вычленить речь. В той же яндекс.станции их 7. 

Ответить

Alexey Sharapov

0

Смотрите этой осенью во всех компенсационных пакетах менеджеров..

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ROMJKEONE _

Alexey
0

Здравствуйте под вашим сайтом и в приложении 2гис ул Лермонтова на мой взгляд не получилось настроить телек 😕

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Art Kha

0

домашний телефон. перерождение

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Mike Raitsyn

0

В большинстве переговорок уже есть большой экран, к нему бы прицепить хорошую камеру с микрофоном. 
Я молчу про домашнее использование - в большинстве семей мебель до сих пор ориентируется на телевизор. 

У FB есть офигительный (по описанию, лично не тестил) продукт:
https://portal.facebook.com/products/
Единственная проблема - он привязан к инфраструктуре ФБ, поменять звонилку не получится. 

Есть альтернативы?

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