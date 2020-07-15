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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Популярность Zoom выросла, но некоторым пользователям всё ещё сложно настроить сервис, объясняют в компании.
Zoom представила универсальное домашнее устройство для видеоконференций Zoom for Home — Dten Mе за $599, передаёт TechCrunch. Устройство будет производить компания Dten.
Это 27-дюймовый экран с тремя широкоугольными камерами и восьмью микрофонами.
Программное обеспечение Zoom будет предустановлено на планшет, а интерфейс обеспечит лёгкий доступ к популярным функциям сервиса, пишет издание.
Планшет разработан так, чтобы его можно было достать из коробки и сразу начать работать, говорят в компании. Но перед этим нужно ввести код подключения с ноутбука или смартфона.
Планшет можно связать с календарем: все встречи будут отображаться на боковой панели, откуда можно сразу к ним подключиться.
Популярность Zoom на фоне пандемии выросла, но у некоторых пользователей всё ещё возникают сложности с настройкой программного обеспечения, объясняют в компании.
Партнёры уже открыли предзаказ и рассчитывают поставить первые устройства в августе 2020 года. Будут ли на планшете установлены другие программы и можно ли заказать его в Россию, не уточняется.
"Это 27-дюймовый экран с тремя широкоугольными камерами и восьмью микрофонами."
И нафига столько камер и микрофонов ?
Чем больше микрофонов - тем надежнее можно вычленить речь. В той же яндекс.станции их 7.
Смотрите этой осенью во всех компенсационных пакетах менеджеров..
Здравствуйте под вашим сайтом и в приложении 2гис ул Лермонтова на мой взгляд не получилось настроить телек 😕
В большинстве переговорок уже есть большой экран, к нему бы прицепить хорошую камеру с микрофоном.
Я молчу про домашнее использование - в большинстве семей мебель до сих пор ориентируется на телевизор.
У FB есть офигительный (по описанию, лично не тестил) продукт:
https://portal.facebook.com/products/
Единственная проблема - он привязан к инфраструктуре ФБ, поменять звонилку не получится.
Есть альтернативы?
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