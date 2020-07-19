Проекту ATAP уже семь лет, а его главная задача — разрабатывать технологии и устройства, которые будут так же полезны пользователям, как и сервисы корпорации.

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Дэн Кауфман

Последние пять лет лабораторию ATAP в Google возглавляет Дэн Кауфман. Ранее он был топ-менеджером DreamWorks и руководил информационными инновациями лаборатории департамента США DARPA.

Изначально ATAP свободно рассказывала о незавершённых проектах: например, модульном смартфоне-конструкторе Project Ara, который Google в итоге закрыл в 2016 году.

Однако в последние несколько лет лаборатория не так активно говорила о себе публично, и лишь в июле 2020 года Кауфман дал первое интервью в своей должности руководителя ATAP журналисту Fast Company Гарри МакКрекену.

Он рассказал, как развивалась лаборатория, какие ошибки она совершала и чем занимается сейчас — например, о разработке «умной» ручки, подключенной к сервисам Google и универсальном пульте для «умного» дома.

Краткий пересказ материала.

Подход к управлению

Изначально ATAP была сфокусирована на мобильных технологиях и развивалась внутри Motorola, купленной Google. После продажи компании лаборатория осталась внутри Google и начала заниматься другими перспективными исследованиями в области устройств, а в 2016 году стала частью подразделения Google по разработке аппаратного обеспечения.

Эти изменения привели к тому, что лаборатория с перспективными идеями, но без чёткой стратегии, стала больше следить за тем, как и в каком направлении развиваются устройства Google и адаптироваться под это.

Команда ATAP понимала, что будущее за «умными» устройствами с датчиками и собственным интеллектом, которые будут объединены через облака. При этом все разработки должны были быть полезными для пользователей — так же, как и сервисы компании.

Взволновавшая нас миссия: можем ли мы сделать устройства Google такими же полезными, как и программное обеспечение компании? Дэн Кауфман глава ATAP

Только для сервисов Google границы полезности понятны, а для устройств поле возможностей и сценариев их использования гораздо больше.

Например, «умная» колонка ставит таймер, чтобы напомнить пользователю, когда нужно выключить духовку, но если пользователь находится в другой комнате, смысла от «умного» устройства не больше, чем от обычного будильника. Настоящая польза от «умного» устройства будет тогда, когда оно сможет автоматически выключать духовку по таймеру, приводит пример Кауфман.

Также Кауфман переосмыслил то, как лаборатория ведёт проекты. Первоначально в ATAP действовало правило: исследования не длятся дольше двух лет. Если проект умирает по пути — прекрасно. Если нет, то он должен успеть превратиться в реальный бизнес, которым занимаются менеджеры по продукту, а не исследователи.

Однако у лаборатории небольшое количество выпущенных проектов, поэтому навряд ли такой подход можно считать успешным, отмечает Fast Company. Так модульный телефон Ara за два года не попал на развивающиеся рынки, для которых разрабатывался. А технология для вычислений дополненной реальности Tango уступила место проекту ARCore.

Модульный телефон Ara fastcompany.com

В итоге Кауфман заметил, что некоторым идеям мало двух лет. Один из примеров ATAP, когда понадобилось больше времени — проект Jacquard.

«Умная» ткань Jacquard

Технология Jacquard превращает ткань в сенсорную поверхность. Так в одежду или текстильные аксессуары можно добавить дополнительный пользовательский интерфейс. Впервые технологию представили в 2015 году, и за пять лет вышло несколько продуктов с её поддержкой.

Один из них — «умная» стелька от Google, Adidas и EA, которая может конвертировать реальные футбольные удары в очки для игры EA FIFA Mobile.

Одна из технологий ATAP: стелька из «умной» ткани fastcompany.com

Пока что Jacquard не используется массово, но Кауфман отмечает, что в этом есть смысл: когда технологию тестируют в небольших масштабах, это снижает риски.

Например: один из покупателей куртки с «умной» тканью, курьер-мотоциклист, сказал, что его раздражает, когда она начинает подсказывать ему маршрут. Жители пригородного района обычно знают, куда им идти, поэтому дополнительная навигация не нужна. Тогда Google учёл это мнение и доработал продукт.

Некоторые варианты дизайна бирок для проекта Jacquard fastcompany.com

Радар Soli

Благодаря чипу Soli, представленному пять лет назад, смартфон Pixel 4 в конце 2019 года получил функцию Motion Sense. С её помощью можно управлять устройством жестами без прикосновения к нему. Также смартфон определяет, что кто-то рядом, когда к нему только тянется рука пользователя.

Чип Soli прошёл годы разработки fastcompany.com

Подобные бесконтактные функции существуют давно, но ATAP посмотрела на них иначе: исследователи захотели создать нечто простое, энергоэффективное, способное работать в темноте и конфиденциальное — камера тут не подходила. В итоге они решили спроектировать радар.

Если бы Soli дали лишь два года, чтобы доказать ценность технологии, проект бы закрыли — первые годы ушли только на то, чтобы изучить электромагнитный спектр. При этом команда вначале не думала о том, как с технологией будет взаимодействовать пользователь, лишь проводила исследования и вела разработки.

Когда команда была готова обсуждать конкретные сценарии использования Soli, считалось, что технология будет использоваться в «умных» часах, где небольшой экран затруднял традиционный сенсорный ввод. Но затем ATAP начала эксперименты на смартфонах и смогла уменьшить размер чипа до миниатюрных размеров.

Работа Soli в Pixel 4 получила смешанные отзывы, но появление технологии во флагманском телефоне Google показывает, что компания доверяет лаборатории. Если Soli появится и в будущих устройствах в более интересной форме, это будет означать, что компания действительно хочет предоставить инновациям ATAP шанс на успех.

В итоге Soli сделали достаточно маленьким, чтобы встроить в Pixel 4 Fast Company

Ручка, а не компьютер в ручке

Одно из направлений разработок лаборатории — «прямые» объекты, это полезные устройства, не переусложнённые технологиями.

По словам Кауфмана, многие компании переосмысливают привычные предметы, превращая их в компьютеры «специального назначения». Но ATAP опирается на облачные технологии Google, поэтому её идеи больше похожи на вещи, к которым привыкли люди, так как большая часть вычислений проходит в «облаке», а не внутри устройства.

Я не хочу компьютер в форме машины или ручки. Я просто хочу машину, которая будет умной. Дэн Кауфман глава ATAP

Во время встречи с журналистом Кауфман как раз работал над прототипом ручки, которая способна оцифровывать заметки. Он заявил, что она нене конкурирует с необычным пером за $200 от Parker, а соревнуется с обычной — шариковой.

Один из примеров популярной «умной» ручки — проект Livescribe. Но чтобы она отслеживала движения пользователя и переносила написанное на устройства, ей нужна специальная бумага. Это становится препятствием, чтобы стать массовым продуктом.

Разработка ATAP сейчас больше похожа на эскимо, чем на ручку, но уже распознаёт текст без специальной бумаги, что позволяет команде тестировать прототип в связке с технологиями Google. Например, она может подсказывать решение математических задач и переводить тексты на другие языки.

Также ручка поддерживает ИИ-сервис Google Quick, Draw, представленный в 2016 году. Программа просит пользователя нарисовать предметы, а алгоритм определяет, что нарисовал человек.

Проект Quick, Draw

Когда журналисту Fast Company дали протестировать ручку ATAP и он попробовал изобразить кота, Quick, Draw решил, что перед ним кенгуру (возможно, потому что у кота не было усов). Но подобная путаница не такая уж и большая проблема, а текущая разработка уже хороша для создания чечто большего, считает журналист.

Обычно Кауфман показывает прототип на ранней стадии. Если людям нравится в нём что-то конкретное, то он начинает углубляться в этом направлении. Так он ищет самое важное в технологии и то, как именно её хотели бы использовать люди.

Быстрая передача информации

Ещё одна разработка Кауфмана — технология, которая позволит быстро пересылать разную информацию с одного устройства на другое. Его цель в том, чтобы убрать вопрос «Как я могу тебе это передать?».

Раньше данные передавали через ИК-порт, теперь эту функцию выполняет Bluetooth. Кауфман же хочет сделать передачу ещё проще и надежнее: используя лишь динамик, микрофон и подключение к интернету, но без сопряжения устройств или входа в систему.

Когда Bluetooth Low Energy был новой технологией, инженеры Google пытались использовать его для разработки цифровой рулетки. Они обнаружили, что Bluetooth не хватает для этого, а один из специалистов решил использовать звуковые волны для измерения расстояний.

Однако шумы от электроники оказались слишком громкими и раздражали коллег. Проект с рулеткой не сдвинулся с места, но к исследователям пришла идея использовать ультразвук для передачи данных между устройствами.

Кауфман не уверен, когда технология будет доступна потребителям. По его мнению, это зависит от того, сможет ли он убедить другие отделы в Google интегрировать её в свои проекты. МакКрекен считает, что это плюс: лучше, чтобы идея прошла через критику, чем технологию выпустят ещё до того, как она будет готова.

«Мышь для дома»

Кауфман вспоминает, что компьютерная мышь воспринималась первое время скептически. Однако она упростила использование компьютера большому количеству людей, которые не мыслили как программисты и не умели писать команды для управления программами.

В последние годы появилось множество «умных» устройств для дома, но их совместное использование всё ещё сложное и похоже на программирование. Эта проблема привела ATAP к идее создания универсальной «мыши для дома».

Сотрудники лаборатории считают, что голосовые помощники для управления устройствами хоть и хороши, но не дают пространственного ввода и простого выбора. Один из источников вдохновения этого проекта — трикодер из Star Treck. С его помощью в фильме сканировали датчики окружающей среды, анализировали информацию и записывали данные.

Сейчас «мозг» мыши от ATAP — небольшой телефон Palm на базе Android, который разрабатывали, чтобы люди могли отучить себя от больших смартфонов. Устройство привязано к контроллеру системы виртуальной реальности Vive VR, датчики которой помогают пульту понять, куда указывает пользователь.

Уже сейчас можно направить «мышь» на лампу для её включения или перенести движением музыку с включенного на ПК YouTube на нужный динамик, а после вновь на лампочку, чтобы она начала пульсировать в такт мелодии.

Дополнительно мышь использует технологию распознавания изображений Google Lens. Благодаря ей человек может направить камеру пульта на CD, чтобы устройство распознало его, а затем перенести его содержимое на колонку для прослушивания.

Проект Google Lens

Когда журналист спросил Кауфмана об использовании Google Lens, руководитель ATAP сказал, что подразделения Google предоставляют свои технологии, чтобы лаборатории не приходилось создавать их заново для своих проектов. Другой пример — помощь инженеров Google Assistant.

Компания не раскрывает численность команды ATAP, но журналисту Fast Company МакКрекену кажется, что она куда меньше по сравнению с командой подразделения по разработке аппаратного обеспечения. В 2018 году, когда Google приобрела большую часть подразделения смартфонов HTC, она за раз наняла 2000 инженеров.

Вместе с тем одна из важнейших обязанностей Кауфмана — сотрудничество не только с другими отделами Google, но и другими компаниями Alphabet: Verily, Waymo и другими.