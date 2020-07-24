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Техника
Андрей Фролов
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Сервисы для спорта Garmin оказались недоступны — по данным ZDNet, из-за вируса-вымогателя от связанных с Россией хакеров Материал редакции

По неподтверждённым данным, всю внутреннюю сеть компании заблокировал вирус группировки Evil Corp.

4 комментария
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Компания Garmin, которая выпускает сервисы и устройства для спортсменов, 23 июля объявила о крупном сбое в системе Garmin Connect. С её помощью синхронизируются данные пользователей и работают мобильные приложения, и из-за сбоя онлайн-сервисы оказались недоступны.

Также сбой затронул колл-центр, из-за чего компания не смогла принимать звонки, сообщения и письма в чатах. Представители Garmin не объяснили причину сбоя.

Garmin @Garmin
We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)
Garmin @Garmin
This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2)

Издание ZDNet со ссылкой на тайваньское издание iThome и публикации сотрудников Garmin в соцсетях сообщило, что компания стала жертвой кибератаки, из-за которой оказалась заблокирована внутренняя сеть и производственные системы.

В результате атаки перестал работать не только Garmin Connect, но и некоторые производственные линии в Азии, утверждает ZDNet. Для восстановления работы Garmin понадобится два дня технических работ, пишет издание.

ZDNet указывает, что некоторые сотрудники объясняли сбой атакой вируса-вымогателя WastedLocker, но издание не смогло проверить эту информацию.

О вирусе WastedLocker эксперты компаний Fox-IT и MalwareBytes сообщили в июле 2020 года. По их данным, вымогателя создала команда хакеров Evil Corp, которых «Медуза» связывала с российскими силовиками, а от жертв требуют «выкупы» на сумму от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах.

На время сбоя пользователи Garmin советуют друг другу пользоваться ручной синхронизацией данных с помощью сторонних сервисов.

Marco Abis @capotribu
to all the people freaking out because @garmin @GarminFitness services have been down for 7+ hours: mount you watch via USB on your computer->browse to the activities directory->take today's .fit file->manually upload it to a 3rd party service (e.g. strava)->breath

#garmin #новость

Андрей Фролов
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4 комментария
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Вася Пражкин

3

Мне вот всегда интересна логика таких мыслителей:
 от связанных с Россией хакеров

Вот как они узнали, что хакеры связаны с Россией? Хакеры им сканы паспорта прислали?

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Вячеслав Осадчий

Вася
0

Абстрагируясь от текущей ситуации, могу предположить, что очень часто использование этого аргумента (в нынешних реалиях) в качестве оправдания своего факапа может направить в другое русло негатив части недовольных пользователей. А заодно даст кому-то еще одну карту на игровом столе.

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Anton Reut

Вася
0

Ну Медуза же сказала, че тебе мало??!!111 Иль ты мил человек кремлебот? Жить не по лжи и все такое.

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Hecatecoin

0

Ну так всегда виноваты Русские хакеры... Нужно будет они из КНДР станут.
А то что у этих товарищей мозгов не хватило из архива все по новой развернуть, про это как бы тишина.

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