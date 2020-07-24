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По неподтверждённым данным, всю внутреннюю сеть компании заблокировал вирус группировки Evil Corp.
Компания Garmin, которая выпускает сервисы и устройства для спортсменов, 23 июля объявила о крупном сбое в системе Garmin Connect. С её помощью синхронизируются данные пользователей и работают мобильные приложения, и из-за сбоя онлайн-сервисы оказались недоступны.
Также сбой затронул колл-центр, из-за чего компания не смогла принимать звонки, сообщения и письма в чатах. Представители Garmin не объяснили причину сбоя.
Издание ZDNet со ссылкой на тайваньское издание iThome и публикации сотрудников Garmin в соцсетях сообщило, что компания стала жертвой кибератаки, из-за которой оказалась заблокирована внутренняя сеть и производственные системы.
В результате атаки перестал работать не только Garmin Connect, но и некоторые производственные линии в Азии, утверждает ZDNet. Для восстановления работы Garmin понадобится два дня технических работ, пишет издание.
ZDNet указывает, что некоторые сотрудники объясняли сбой атакой вируса-вымогателя WastedLocker, но издание не смогло проверить эту информацию.
О вирусе WastedLocker эксперты компаний Fox-IT и MalwareBytes сообщили в июле 2020 года. По их данным, вымогателя создала команда хакеров Evil Corp, которых «Медуза» связывала с российскими силовиками, а от жертв требуют «выкупы» на сумму от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах.
На время сбоя пользователи Garmin советуют друг другу пользоваться ручной синхронизацией данных с помощью сторонних сервисов.
Мне вот всегда интересна логика таких мыслителей:
от связанных с Россией хакеров
Вот как они узнали, что хакеры связаны с Россией? Хакеры им сканы паспорта прислали?
Абстрагируясь от текущей ситуации, могу предположить, что очень часто использование этого аргумента (в нынешних реалиях) в качестве оправдания своего факапа может направить в другое русло негатив части недовольных пользователей. А заодно даст кому-то еще одну карту на игровом столе.
Ну Медуза же сказала, че тебе мало??!!111 Иль ты мил человек кремлебот? Жить не по лжи и все такое.
Ну так всегда виноваты Русские хакеры... Нужно будет они из КНДР станут.
А то что у этих товарищей мозгов не хватило из архива все по новой развернуть, про это как бы тишина.
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