По неподтверждённым данным, всю внутреннюю сеть компании заблокировал вирус группировки Evil Corp.

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Компания Garmin, которая выпускает сервисы и устройства для спортсменов, 23 июля объявила о крупном сбое в системе Garmin Connect. С её помощью синхронизируются данные пользователей и работают мобильные приложения, и из-за сбоя онлайн-сервисы оказались недоступны.

Также сбой затронул колл-центр, из-за чего компания не смогла принимать звонки, сообщения и письма в чатах. Представители Garmin не объяснили причину сбоя.

Garmin @Garmin We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)

Garmin @Garmin This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2)

Издание ZDNet со ссылкой на тайваньское издание iThome и публикации сотрудников Garmin в соцсетях сообщило, что компания стала жертвой кибератаки, из-за которой оказалась заблокирована внутренняя сеть и производственные системы.

В результате атаки перестал работать не только Garmin Connect, но и некоторые производственные линии в Азии, утверждает ZDNet. Для восстановления работы Garmin понадобится два дня технических работ, пишет издание.

ZDNet указывает, что некоторые сотрудники объясняли сбой атакой вируса-вымогателя WastedLocker, но издание не смогло проверить эту информацию.

О вирусе WastedLocker эксперты компаний Fox-IT и MalwareBytes сообщили в июле 2020 года. По их данным, вымогателя создала команда хакеров Evil Corp, которых «Медуза» связывала с российскими силовиками, а от жертв требуют «выкупы» на сумму от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах.

На время сбоя пользователи Garmin советуют друг другу пользоваться ручной синхронизацией данных с помощью сторонних сервисов.