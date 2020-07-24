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Техника
Лиана Липанова
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Intel задумалась о передаче производства чипов на аутсорсинг Материал редакции

Компания объявила об очередной задержке выпуска новых 7-нанометровых процессоров.

3 комментария
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Гендиректор Intel Боб Свон во время обсуждения финансовых результатов за второй квартал 2020 года объявил, что компания может отказаться от производства собственных чипов.

В идеале мы сосредоточимся на ведущих продуктах в нашей области. Мы получаем экономическую выгоду от IDM (производство встраиваемых компонентов), но в центре внимания будут продукты-лидеры. Поэтому в случае непредвиденных обстоятельств мы можем передать производство чипов на аутсорсинг.

Боб Свон
гендиректор Intel

Компания сочетает разработку и производство чипов на протяжении 50 лет, напоминает Bloomberg.

«Это дает нам гораздо больше возможностей и гибкости. Таким образом, в случае сбоя процесса, мы можем попробовать что-то лучшее, а не делать все сами», — объяснил Свон.

Такое заявление глава компании сделал после объявления о задержке выпуска 7-нанометровых процессоров примерно на шесть месяцев. В 2019 году Intel объявляла, что 7-нанометровые чипы будут выпущены в 2021 году, а перед этим задержала выпуск 10-нанометровых процессоров, пишет CNBC.

Согласно отчётности, за апрель-июнь 2020 года компания получила $19,73 млрд выручки против прогноза аналитиков Refinitiv в $18,55 млрд, чистая прибыль составила $5,1 млрд.

#новость #intel

Лиана Липанова
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В китает гениальных детей больше, чем всех детей в сша. Немудрено, что чем сложнее будет становится техника, тем сильнее биологическая одаренность будет влиять на достижение результатов.

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Тимофей Иванов

Сергей
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но сейчас почти все фабы интела в сша. еще 2 вроде в израиле и 1 вроде в китае. из типа 19 или около того всего

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Ivano Digital

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До этого был Lenovo t450s, купил t480s - разницы не заметил. Интел губит не процессы производства, а потеря способности развивать свои продукты. Ну или они умышленно тормозят это развитие.

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