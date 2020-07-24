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Компания объявила об очередной задержке выпуска новых 7-нанометровых процессоров.
Гендиректор Intel Боб Свон во время обсуждения финансовых результатов за второй квартал 2020 года объявил, что компания может отказаться от производства собственных чипов.
Компания сочетает разработку и производство чипов на протяжении 50 лет, напоминает Bloomberg.
«Это дает нам гораздо больше возможностей и гибкости. Таким образом, в случае сбоя процесса, мы можем попробовать что-то лучшее, а не делать все сами», — объяснил Свон.
Такое заявление глава компании сделал после объявления о задержке выпуска 7-нанометровых процессоров примерно на шесть месяцев. В 2019 году Intel объявляла, что 7-нанометровые чипы будут выпущены в 2021 году, а перед этим задержала выпуск 10-нанометровых процессоров, пишет CNBC.
Согласно отчётности, за апрель-июнь 2020 года компания получила $19,73 млрд выручки против прогноза аналитиков Refinitiv в $18,55 млрд, чистая прибыль составила $5,1 млрд.
В китает гениальных детей больше, чем всех детей в сша. Немудрено, что чем сложнее будет становится техника, тем сильнее биологическая одаренность будет влиять на достижение результатов.
но сейчас почти все фабы интела в сша. еще 2 вроде в израиле и 1 вроде в китае. из типа 19 или около того всего
До этого был Lenovo t450s, купил t480s - разницы не заметил. Интел губит не процессы производства, а потеря способности развивать свои продукты. Ну или они умышленно тормозят это развитие.
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