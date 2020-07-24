Компания объявила об очередной задержке выпуска новых 7-нанометровых процессоров.

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Гендиректор Intel Боб Свон во время обсуждения финансовых результатов за второй квартал 2020 года объявил, что компания может отказаться от производства собственных чипов.

В идеале мы сосредоточимся на ведущих продуктах в нашей области. Мы получаем экономическую выгоду от IDM (производство встраиваемых компонентов), но в центре внимания будут продукты-лидеры. Поэтому в случае непредвиденных обстоятельств мы можем передать производство чипов на аутсорсинг. Боб Свон гендиректор Intel

Компания сочетает разработку и производство чипов на протяжении 50 лет, напоминает Bloomberg.

«Это дает нам гораздо больше возможностей и гибкости. Таким образом, в случае сбоя процесса, мы можем попробовать что-то лучшее, а не делать все сами», — объяснил Свон.

Такое заявление глава компании сделал после объявления о задержке выпуска 7-нанометровых процессоров примерно на шесть месяцев. В 2019 году Intel объявляла, что 7-нанометровые чипы будут выпущены в 2021 году, а перед этим задержала выпуск 10-нанометровых процессоров, пишет CNBC.