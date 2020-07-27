Крупный сбой в системе Garmin Connect случился 23 июля.
- Компания Garmin, которая выпускает сервисы и устройства для спортсменов, частично восстановила доступ к своим программам.
- Крупный сбой в системе Garmin Connect случился 23 июля — онлайн-сервисы оказались недоступны.
- Garmin Connect синхронизирует данные пользователей в мобильных приложениях.
- Полностью восстановлена работа приложений Garmin Golf, Garmin Dive и LiveTrack, частично — Garmin Connect, vivofit Jr., ConnectIQ и другие.
- Мобильное GPS-навигатор Strava, который отслеживает маршрут бегуна или велосипедиста, сообщил о возобновлении обслуживания Garmin Connect.
- В Strava с задержкой начали загружаться данные с устройств. Это может занять неделю или больше, уточнили в компании.
- Некоторые сотрудники объясняли сбой атакой вируса-вымогателя WastedLocker, сообщал ZDNet. Издание утверждало, что на восстановление работы системы компании понадобится два дня технических работ.
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Yury Kotov
Чем это лучше Аппл Вотч?
Danil KhasanshinYury
На порядок больше детализация и возможность создания тренировочных программ.
Начинающим легкоатлетам Apple Watch более уместно и достаточно, на мой взгляд.