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Техника
Лиана Липанова
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Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам для спорта Материал редакции

Крупный сбой в системе Garmin Connect случился 23 июля.

  • Компания Garmin, которая выпускает сервисы и устройства для спортсменов, частично восстановила доступ к своим программам.
  • Крупный сбой в системе Garmin Connect случился 23 июля — онлайн-сервисы оказались недоступны.
  • Garmin Connect синхронизирует данные пользователей в мобильных приложениях.
  • Полностью восстановлена работа приложений Garmin Golf, Garmin Dive и LiveTrack, частично — Garmin Connect, vivofit Jr., ConnectIQ и другие.
  • Мобильное GPS-навигатор Strava, который отслеживает маршрут бегуна или велосипедиста, сообщил о возобновлении обслуживания Garmin Connect.
  • В Strava с задержкой начали загружаться данные с устройств. Это может занять неделю или больше, уточнили в компании.
  • Некоторые сотрудники объясняли сбой атакой вируса-вымогателя WastedLocker, сообщал ZDNet. Издание утверждало, что на восстановление работы системы компании понадобится два дня технических работ.

#новость #garmin

Лиана Липанова
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Yury Kotov

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Чем это лучше Аппл Вотч?

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Danil Khasanshin

Yury
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На порядок больше детализация и возможность создания тренировочных программ.
Начинающим легкоатлетам Apple Watch более уместно и достаточно, на мой взгляд.

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