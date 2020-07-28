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Техника
Лиана Липанова
1851

МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G: пока пользоваться ей сможет только крупный бизнес Материал редакции

Необходимые операторам для массового запуска 5G частоты заняты Минобороны, поэтому возможности сети ограничены.

27 комментариев
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Роскомнадзор выдал оператору МТС лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Лицензия действует до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями 5G станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. Оператор развернет частные сети связи для бизнеса в 2022 году. Объём инвестиций в проект и первые регионы запуска в компании не раскрывают.

Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

Алексей Корня
президент МТС

Сейчас компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в промышленности, медицине, ритейле, логистике и так далее, рассказал представитель МТС.

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vc.ru

По словам представителя оператора, МТС первой в России получила такую лицензию. «Неважно, кто был первым», — заявила РБК пресс-секретарь «Билайн» Анна Айбашева. По её словам, такую лицензию может получить любой оператор.

«Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения», — сказала Айбашева.

По её словам, оператор технически готов к запуску 5G, однако проблема в невозможности построения экономически эффективных сетей 5G без диапазона 3,4–3,8 ГГц. Минкомсвязь не может закрепить в документе этот частотный диапазон из-за позиции силовых ведомств, писал «Коммерсантъ».

Какие диапазоны нужны для 5G и что сможет сделать МТС

Больше всего для быстрого и дешёвого развёртывания 5G подходят частоты 3,4-3,8 ГГц, говорили в марте 2019 года представители «Билайна», МТС и «Мегафона». Эти частоты отличаются хорошим покрытием и проникновением в помещения. Однако так называемый «золотой диапазон» занят спутниковой связью Минобороны и других силовых и гражданских ведомств.

5G также может работать в диапазонах 694–790 МГц, 4,4–5 ГГц и 24,25–27,5 ГГц. Минобороны предлагало операторам использовать диапазоны: 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. В 2018 году их одобрила Госкомиссия по радиочастотам. Однако для 4,8-4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а 27,1-27,5 ГГц не подходят для массового использования, говорили источники «Ведомостей». Частоты 694–790 МГц частично заняты сетями LTE-Advanced.

«Частоты выше 6 ГГц предназначены для организации сверхвысокоскоростных каналов связи на небольших расстояниях от базовой станции за счет использования каналов с шириной спектра до 400 МГц, обеспечения сверхмалых задержек на радиоинтерфейсе NR. Частоты свыше 6 ГГц имеют неудовлетворительные характеристики распространения», — говорится в Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020, которую разработало Минкомсвязи.

Диапазон 24,25-24,65 ГГц, полученный МТС, отличается малым радиусом действия — около 200 метров. Чтобы обеспечить устойчивое покрытие связи пятого поколения в этих частотах, необходимо больше базовых станций. Радиус действия 3,4-3,8 ГГц исчисляется «тысячами метров», объяснил представитель МТС.

При этом частоты — не единственный вопрос для запуска 5G, говорил собеседник «Коммерсанта» в одном из операторов. «В силу различных бюрократических причин не решены вопросы по доступу операторов в жилые дома, к оптовому рынку электроэнергии, к площадкам для строительства объектов связи вдоль автотрасс и железных дорог и другие», — пояснял он.

#новость #мтс #5g

Лиана Липанова
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27 комментариев
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Maxim

21
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Иван Сергеев

Maxim
2

Адренохром!

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Сергей Паршинцев Parshintsev

Иван
1

Валор маргулис 🖖

Ответить

Андрей Иванов

9

короче как всегда, пока появится у нас 5G для простых смертных, цивилизованный мир уже будет сидеть на 6G 🤷‍♂️

Ответить

Павел Логинов

Андрей
–4

И это хорошо. Пусть тестируют на других

Ответить

Михаил Арнаутов

Андрей
0

зачем тебе 5G? тебе кабеля с вайфаем хватит

Ответить

From Siberia to London

0

Зачем двигать военных, если есть свободный диапазон 4.8-4.99? Нет оборудования? Так разработайте и производите, у вас же не ларьки а 3 с половиной ОПСОСа с миллиардной капитализацией у каждого.

Ответить

Vikarti Anatra

From
1

Много произвоидителей базовых станций в России? А производителей сотовых модемов?

Ответить

From Siberia to London

Vikarti
1

Импортозамещение же. Вот и карты в руки - замещайте. А с модемами - падайте на колени перед Qualcomm - может сжалятся и добавят диапазон в будущие Snapdragon’ы.
Всяко шансы выше, чем с вояками пытаться договориться.

Ответить

Dmitriy Sedov

From
1

я даже погладил рукой ваш коммент на планшете)) но шансов скорей всего нет :(

Ответить

Yura Nikolaev

0

всем привет
а кто-то  может простым языком объяснить, почему постоянно такая проблема с частотами и минобороны? зачем им именно эти частоты и почему не подходят другие? ни вообще, почему эта хуйня происходит?

Ответить

Dmitry Martemyanov

Yura
1

Цитата: Вся военная связь и частоты, зарезервированные за спецслужбами, засекречены, и точные диапазоны, используемые ими, составляют государственную тайну.

Ознакомьтесь со статьёй, хоть ресурс и богомерзкий, но разжёвано всё достаточно подробно. https://hi-tech.mail.ru/review/bystryj-internet-v-rossii-ne-poyavlyaetsya-iz-za-voennyh-oni-zabrali-pochti-polovinu-dostupnyh-chast/

Ответить

Yura Nikolaev

Dmitry
7

Спасибо )
Познавательный материал

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Dmitry Martemyanov

Yura
2

Сорри, исправил ссылку, откуда-то вылезли странные неожиданные артефакты.

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Dmitry
1

Доля правды есть конечно. Но у нас все нежелание меняться оправдывается "вопросами национальной безопасности" и "гос тайной".

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Yura
0

Если говорить простым языком, то частотный диапазон в пределах города сильно ограничен. В какой-то момент его стандартизировали, и выделили полосы для гражданских и военных целей. Соответственно за полвека активного развития радиотехники, наклепали огромное количество устройств. Поэтому чтобы "подвинуть" военных из их "полос", надо сделать им технику в других "полосах". А так как эта отрасль очень забюрократизированна и инертна, то никто этим заниматься не хочет и врятли найдет управу на военных.

Ответить

Yura Nikolaev

Aleksandr
4

иными словами речь не об "угрозе национальной безопасности" и солдатах нато, а о том, что военная техника работает в том же частотном диапазоне и никто не будет ее менять, чтобы освободить эти частоты для гражданских нужд?

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Yura
0

Верно.

Ответить

Bender Rodriguez

Yura
0

ну им тож хочется 5-6g иметь, когда 7g у них выйдет, тогда отдадут эти частоты))

Ответить

Илитный Иксперт

1

Будут коронавирусом бизнесменов чипировать

Ответить

Я не скажу свое имя машине

1

Будущее приближается даже к Воронежу

Ответить

Виталий Журавлев

Я
0

Будущее еще за пределы МКАДа не вышло

Ответить

Sergey Vlasov

0

Забавно, что МТС. Теле2 громче всех о новом стандарте говорило пару лет назад. Тогда ещё на Тверской они организовали тестовую зону 5G.

Ответить

Сергей Милосердов

Sergey
1

И странно, что ее Мегафон.

Ответить

Mikhail Golovanov

Sergey
1

Зато теперь мы знаем, какой оператор у товарища майора

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Фагиз Мавлютов

0

Интересно есть ли теории о расслоении общества будущего на людей с быстрым интернетом и медленным?)

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