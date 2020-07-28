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Техника
Татьяна Боброва
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Организаторы крупнейшей технологической выставки CES отменили офлайн-мероприятие в 2021 году Материал редакции

Выставку в Лас-Вегасе проведут в онлайн-режиме.

  • Ежегодная международная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) пройдёт с 6 по 9 января 2021 года полностью в онлайн-режиме, сообщили организаторы.
  • Организаторы объяснили, что в условиях пандемии невозможно безопасно собрать десятки тысяч людей в Лас-Вегасе. «Технологии помогают нам работать, учиться и общаться во время пандемии — они же помогут переосмыслить CES-2021 и объединить сообщество», — говорится в заявлении.
  • Выставку планируют провести снова в офлайн-формате в 2022 году.
  • CES проводится более 50 лет, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства. В 2020 году выставку посетили более 171 тысячи человек.
Круглый стол Apple и Facebook, электромобиль…
Традиционная для выставки подборка полезных и не очень устройств тоже присутствует.
vc.ru

#новость #ces

Татьяна Боброва
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Roman Platonov

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Пора делать виртуальные дачи и огороды

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Alex V. Povar

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Есть же ферма в вк :)

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