Организаторы крупнейшей технологической выставки CES отменили офлайн-мероприятие в 2021 году
Материал редакции
Выставку в Лас-Вегасе проведут в онлайн-режиме.
Ежегодная международная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) пройдёт с 6 по 9 января 2021 года полностью в онлайн-режиме, сообщили организаторы.
Организаторы объяснили, что в условиях пандемии невозможно безопасно собрать десятки тысяч людей в Лас-Вегасе. «Технологии помогают нам работать, учиться и общаться во время пандемии — они же помогут переосмыслить CES-2021 и объединить сообщество», — говорится в заявлении.
Выставку планируют провести снова в офлайн-формате в 2022 году.
CES проводится более 50 лет, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства. В 2020 году выставку посетили более 171 тысячи человек.
Roman Platonov
Пора делать виртуальные дачи и огороды
Alex V. PovarRoman
Есть же ферма в вк :)