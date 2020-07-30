Google невероятно плохо делает носимые устройства. Она потратила сотни миллионов на очки и часы, но все они были неудачными и провалились.

Исторически сложилось так, что если у компании что-то не получается, то она проигрывает той, которая в этом хороша. Но в «золотом» веке, где не работают антимонопольные законы, компании могут просто скупать тех, кто в чём-то хорош. Это тактика монополии.

