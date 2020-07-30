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В июне канадская компания стала частью Google, а через месяц после сделки отключила все очки.
28 июля канадский производитель «умных» очков North объявил, с 31 июля перестанет поддерживать свои устройства. «Вы не сможете подключить очки к приложению и использовать какие-либо функции, возможности или проводить эксперименты с вашими очками», — говорится в заявлении компании.
North существовала на рынке с 2012 года. Вначале она занималась разработкой контролера жестов Myo, а позже компания переключилась на повседневные очки с технологией дополненной реальности Focals.
К концу 2019 года компания получила инвестиции на общую сумму в $170 млн от фондов Amazon, Intel и других. А в конце июня 2020 года производителя вместе с её командой сотрудников выкупила Google.
В обращении сооснователей North было написано, что они рады присоединиться к ИТ-корпорации. При этом они предупредили, что закрывают производство Focals 1.0 и не будут поставлять вторую версию очков.
Спустя месяц Google объявила о закрытии North и пообещала вернуть деньги всем, кто купил очки ранее. Их цена была от $600 до $999.
«Компания отключает серверы, на которых работают очки, и превращает каждую проданную пару в кирпич», — написал в Twitter советник организации по защите прав пользователей в интернете EFF и журналист Кори Доктороу о ситуации с North. И хотя компания возвращает деньги своим клиентам, многих это не устраивает, считает он.
Похожая история была у Microsoft. Она отключила серверы для проверки лицензий книг, что сделало их бесполезными, вспомнил Доктороу. Причина — магазин онлайн-книг оказался не прибыльным для компании.
Советник EFF считает, что Google могла купить стартап и закрыть его просто потому, что у неё самой не получается сделать успешные носимые устройства. Доктороу называет это тактикой монополии.
«Google покупает много компаний с носимыми устройствами, таких как Fitbit, — продолжает автор. — У них есть покупательский рынок, потому что компания накопила миллиарды, делая вид, что её штаб-квартира находится в Ирландском море, где безналоговый рай».
В результате этого «выход», который ищут большинство основателей и инвесторов в технологических стартапах, — не просто приобретение компании кем-то, а покупка её команды разработчиков. Продукт уничтожают, а люди стартапа становятся сотрудниками покупателя, пишет Доктороу.
На самом деле инвесторы получают деньги не просто за то, что кто-то покупает их долю, а за то, что они нашли команду, считает журналист. «Американские технологические инвесторы — в большинстве своём охотники за головами, известная и неэффективная служба по трудоустройству».
Доктороу занимает позицию, что продукт никогда не создаётся для использования людьми. «Вы — клиент, просто доказательство концепции, — пишет он. — Это расточительная и идиотская система тратит миллиарды на воображаемые продукты с целью перенести цифры со счетов ИТ-компаний инвесторам».
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