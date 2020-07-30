Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Техника
Лиана Липанова
1138

Canalys: Huawei впервые за девять лет обошла Samsung и Apple по квартальным поставкам смартфонов Материал редакции

Помог китайский рынок, который быстрее других оправился от «карантина» из-за пандемии.

9 комментариев
В закладки

Во втором квартале 2020 года китайская Huawei стала мировым лидером по квартальным поставкам смартфонов впервые за девять лет, следует из данных аналитической компании Canalys.

Производитель отгрузил 55,8 млн устройств, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Второе место заняла Samsung: южнокорейская компания поставила 53,7 млн смартфонов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Сколько устройств поставила Apple, не уточняется.

Международный бизнес Huawei страдает из-за санкций США против компании, напоминает Canalys. Поставки на зарубежные рынки в апреле-июне упали на 27%. На внутреннем китайском рынке продажи выросли на 8% и составили 72% от общего объёма.

Динамика поставок смартфонов

Китай быстрее остальных стран оправился от пандемии: фабрики вновь открылись, экономика развивается, а новые вспышки болезни жёстко контролируются, объяснили в Canalys.

Это замечательный результат, который мало кто мог бы предсказать год назад. Если бы не Covid-19, этого бы не случилось. Huawei воспользовалась всеми преимуществами восстановления китайской экономики, чтобы возобновить свой бизнес по производству смартфонов.

Samsung имеет очень небольшое присутствие в Китае, её доля рынка менее 1%. Производитель столкнулся с тем, что его основные рынки, такие как Бразилия, Индия, США и Европа, были разрушены пандемией и последующими ограничениями.

Бен Стэнтон
старший аналитик Canalys
Динамика поставок смартфонов

#новость #huawei

Лиана Липанова
+23 570
3
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","huawei"], "comments": 9, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 146253, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Jul 2020 12:47:44 +0300", "is_special": false }
Право
Товарные знаки для тех, кто ведёт бизнес в интернете: защищаем домен, управляем отзывами и контролируем конкурентов
Казалось бы, регистрация брендов в Роспатенте — это история про заводы и предприятия: вот наша одежда, еда или…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nikita Zhukov

7

Большая часть всё равно на внутренний рынок, что как бы намекает.
Локальная шаурмячная у моего дома тоже поднялась с начала пандемии. Нагрузка на доставку возросла и люди стали больше брать у дома (хоть она и шляпная).
Это так. К слову.

Ответить

Артём Палённый

Nikita
2

Судя по твоей аналогии, шаурмичная возле твоего дома стала отгружать больше, чем KFC по всему миру?

Ответить

Nikita Zhukov

Артём
0

Вроде того. Впервые за пять лет обогнала кфц и бургер кинг по поставкам в мой дом. Но это было не долго. С увеличением количества курьеров оные снова на коне. Что тоже как бы намекает на тренд.

Ответить

Nikita Zhukov

Артём
–1

Лол. Не по миру. Но я уже написал ответ до редактуры (:

Ответить

Я не скажу свое имя машине

2

Я вообще рад за китайцев и их компании.
Даже при закрытии внешних рынков, у них есть огромный внутренний, который становится все шире за счёт того, что население становится богаче

Ответить

Pepper510510 Rusty

1

Купил сыну хонор. Обплевался. Санкции гугла в действии. ГугльМаркета нет, часть приложений не идёт. Читаю сейчас, как все таки установить маркет(способы есть) , чтобы было как раньше.
Прижали китайцев, хорошо прижали.

Ответить

lakoros

Pepper510510
0

Китайцам хорошо. они как не пользовались гугл маркетом, так и не пользуются.
Раньше китайское правительство его запрещало, теперь американское.

Ответить

Artemy

0

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Был P20 Pro, поменял на P30 Pro, доволен, камера отличная, в ночи снимает замечательно. Хай живе хуавей

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Банк «Открытие» предложил новый способ клиентской идентификации в дистанционных каналах
Банк «Открытие» предложил пользователям регистрацию в интернет-банке и мобильном приложении по номеру телефона. Теперь…
0
М.Видео-Эльдорадо
Подписан
Отписаться
Во что российские геймеры играли на самоизоляции?
Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на консольные игры во втором квартале 2020 года. Российский рынок сос…
0
Admitad
Подписан
Отписаться
Admitad Projects запускает конкурс для стартапов на 30 миллионов рублей
Открывается отличная возможность обеспечить сильный старт своему проекту, привлечь инвестиции и получить опытных партне…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Platonov
за день
У кого дома оформляли к тому и идите
«Сбербанк» запланировал перевести на постоянную «удалёнку» до 30% штата
alex twit
за неделю
Да и хуй с ним, тащемта
Сооснователь Black Star Тимати объявил об уходе из компании: он сохранит доли и права в бургерных, автомойке и других

Комментарии

Анон Плиз

«Разрушают независимый бизнес и…

Alexander Eskin

ФАС уличила «Райффайзенбанк» в…

Alex Babak

Рандомизация MAC-адресов и iOS 14

Timur Kuzmin

Успеть до карантина: как я…

Я не скажу свое…

Маркетплейс Ozon перестал…

Αртем Αксенов

Потеря $42 млрд капитализации…

Vasya Pupkin

Банк «Точка» выпустил аромат…

Карфаген должен…

«Сбербанк» запланировал…

Andrey Mironov

Успеть до карантина: как я…

Vasya Pupkin

Банк «Точка» выпустил аромат…

Кирилл Безиков

Кейс о том, как ИП не попасть…

Дмитрий Цветков

Work-life-дисбаланс: что ждёт…

Shlomo Goldenberg

Canalys: Huawei впервые за…

Gosoo Gosoo

Forbes назвал 100 самых дорогих…

Борис Васильев

Cледующий шаг в развитии…

Анон Плиз

«Разрушают независимый бизнес и…

Месье Никита

Ozon предложил поставщикам…

Денис Демидов

«Разрушают независимый бизнес и…

Я не скажу свое…

Исследование: продажи…

Денис Демидов

Ozon предложил поставщикам…