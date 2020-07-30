Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Помог китайский рынок, который быстрее других оправился от «карантина» из-за пандемии.
Во втором квартале 2020 года китайская Huawei стала мировым лидером по квартальным поставкам смартфонов впервые за девять лет, следует из данных аналитической компании Canalys.
Производитель отгрузил 55,8 млн устройств, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Второе место заняла Samsung: южнокорейская компания поставила 53,7 млн смартфонов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Сколько устройств поставила Apple, не уточняется.
Международный бизнес Huawei страдает из-за санкций США против компании, напоминает Canalys. Поставки на зарубежные рынки в апреле-июне упали на 27%. На внутреннем китайском рынке продажи выросли на 8% и составили 72% от общего объёма.
Китай быстрее остальных стран оправился от пандемии: фабрики вновь открылись, экономика развивается, а новые вспышки болезни жёстко контролируются, объяснили в Canalys.
Большая часть всё равно на внутренний рынок, что как бы намекает.
Локальная шаурмячная у моего дома тоже поднялась с начала пандемии. Нагрузка на доставку возросла и люди стали больше брать у дома (хоть она и шляпная).
Это так. К слову.
Судя по твоей аналогии, шаурмичная возле твоего дома стала отгружать больше, чем KFC по всему миру?
Вроде того. Впервые за пять лет обогнала кфц и бургер кинг по поставкам в мой дом. Но это было не долго. С увеличением количества курьеров оные снова на коне. Что тоже как бы намекает на тренд.
Я вообще рад за китайцев и их компании.
Даже при закрытии внешних рынков, у них есть огромный внутренний, который становится все шире за счёт того, что население становится богаче
Купил сыну хонор. Обплевался. Санкции гугла в действии. ГугльМаркета нет, часть приложений не идёт. Читаю сейчас, как все таки установить маркет(способы есть) , чтобы было как раньше.
Прижали китайцев, хорошо прижали.
Китайцам хорошо. они как не пользовались гугл маркетом, так и не пользуются.
Раньше китайское правительство его запрещало, теперь американское.
Был P20 Pro, поменял на P30 Pro, доволен, камера отличная, в ночи снимает замечательно. Хай живе хуавей
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