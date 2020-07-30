Это замечательный результат, который мало кто мог бы предсказать год назад. Если бы не Covid-19, этого бы не случилось. Huawei воспользовалась всеми преимуществами восстановления китайской экономики, чтобы возобновить свой бизнес по производству смартфонов.

Samsung имеет очень небольшое присутствие в Китае, её доля рынка менее 1%. Производитель столкнулся с тем, что его основные рынки, такие как Бразилия, Индия, США и Европа, были разрушены пандемией и последующими ограничениями.