Компания не может закупать американское ПО и оборудование, но запрет не касается лицензий.

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Американский производитель чипов для мобильных телефонов Qualcomm и китайская Huawei подписали долгосрочный контракт о лицензировании технологий.

Huawei сможет использовать запатентованные Qualcomm технологии на своих устройствах. Кроме того, китайская компания заплатит $1,8 млрд для покрытия ранее неуплаченных лицензионных сборов.

Сделка значительно увеличит будущие продажи, заявил The Wall Street Journal глава Qualcomm Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf). Конкретных цифр он не назвал.

Стороны заключили соглашение на фоне напряжённых отношений США и Китая: администрация президента обвинила Пекин в краже коммерческих тайн и запретила китайским компаниям, внесенным в чёрный список, покупать и использовать американское ПО и оборудование. Однако санкции не касаются лицензирования технологий, отмечает WSJ.

Ранее Qualcomm отчиталась о выручке за третий финансовый квартал, закончившийся 28 июня, в размере $4,89 млрд — это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Прибыль компании упала она 60% и составила $845 млн. В следующем квартале Qualcomm ожидает выручку на уровне $7,3-8,1 млрд с учётом выплаты Huawei.