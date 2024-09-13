«Авито» запустил программу выкупа ноутбуков у частных продавцов с помощью партнёров

У сервиса уже есть аналогичная услуга для смартфонов и планшетов.На этапе запуска в программе выкупа ноутбуков участвуют 33 партнёра в 174 городах, рассказали в «Авито». Услуга доступна в приложении и веб-версии сервиса.Для продажи пользователю нужно разместить объявление на «Авито»: если ноутбук подходит по характеристикам для программы, в объявлении появится предложение его выкупить. На старте партнёры выкупают определённые модели техники Apple, MSI, Asus, HP, Dell, Acer, Honor, Huawei и Lenovo.Источник: «Авито»Затем пользователю нужно ответить на вопросы о состоянии устройства, указать недостатки и неисправности и при необходимости сделать фотографии.Сервис покажет предварительную цену выкупа — если продавец согласен, он может отвезти устройство в один из пунктов выкупа партнёра самостоятельно или вызвать его представителя. После проверки специалист назовёт финальную цену.Партнёры проведут предпродажную подготовку — проверят устройства, отремонтируют и устранят дефекты при их наличии. Затем выкупленные ноутбуки перепродадут.У «Авито» уже есть похожие программы выкупа подержанных смартфонов и планшетов. В августе 2024 года к проекту по выкупу смартфонов присоединился «Ситилинк» — он предлагает проверку устройств с помощью роботов-оценщиков.#новости #авито
Продай свое устройство в два раза дешевле и в тот же срок! Ведь это так удобно!
Ну-ну как же. Мне предложили 8к за сяоми 12 про в хорошем состоянии. У днс он до сих пор 60к, а на релизе 2 года назад был 120к
Для тех кто не шарит, как продать на Авито будет "полезно". К слову, если уронить цену до уровня, которую предлагают перекупы, покупатели итак в очередь выстроятся и сами приедут забирать, и не нужно лишних движений с дополнительными фото.
Но в качестве тестирования гипотезы - Авито молодцы. Не боятся экспериментов. Значит, будут расти и дальше, и приносить много полезностей в этот мир со временем)
И дальше лишать людей доступа к аккаунтам без причины. Авито - помойка, которая должна быть закрыта.
Пипец ты "умная" оказывается.
А если бесплатно отдавать, то покупатели тебя на руках носить будут.
Какие еще полезные советы будут для тех, кто не шарит?))
Если бы они выкупали вообще всё в любом состоянии, то я бы с удовольствием сдал туда за три копейки старые телефоны, планшет и ноут, которые выкинуть жалко, а при выставлении их на авито даром или дешево открывается портал в ад с невменяемыми покупателями.
Но они же вроде отказываются, если модель неинтересна? Так же как и обычные перекупы?
Про портал в ад в точку, пытался продать клетку для грызуна за символические 500 рублей при ее цене от 3к в магазине, начиналось такое, что проще ее и дальше хранить на балконе