Вы случайно не PHP Middle?
Техника
Лиана Липанова
3898

Google представила «бюджетный» Pixel 4a за $349 Материал редакции

Он поступит в продажу 20 августа.

42 комментария
В закладки

Google объявила о выпуске смартфона Pixel 4a на базе Android. Он будет стоить $349 (около 25,6 тысячи рублей).

The Verge

Из-за своей доступности он станет прямым конкурентом iPhone SE второго поколения от Apple, который появился в продаже в апреле за $399, пишет CNBC.

Смартфон представлен только в черном цвете с матовым покрытием и с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p. Он оснащён камерой, как у Pixel 4, с HDR+ с двойной экспозицией, портретным режимом, ночной съёмкой и стабилизацией.

У Pixel 4а стоит процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. У смартфона также есть датчик отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор ёмкостью 3140 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки.

Google

Среди новинок — приложение «Личная безопасность» для оповещения в режиме реального времени о чрезвычайных ситуациях и обнаружения ДТП. В смартфон встроены Google Assistant и функция Live Caption, которая автоматически показывает субтитры для видео и аудио, но только на английском языке. Голосовой помощник теперь работает на немецком, французском, испанском и итальянском языках в дополнение к английскому.

Компания уже открыла предзаказ в Google Store и Google Fi. Смартфон поступит в продажу 20 августа 2020 года. Купить его можно будет в Google Store, Best Buy, Amazon и других магазинах.

Осенью компания пообещала представить ещё один Pixel 4a и Pixel 5, которые будут поддерживать 5G. Они поступят в продажу в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Тайване и Австралии. В компании добавли, что Pixel 4a с 5G будет стоить от $499 (около 36,6 тысячи рублей).

#новость #google

Лиана Липанова
+24 073
3
12
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 42, "likes": 12, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 147271, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 03 Aug 2020 18:22:43 +0300", "is_special": false }
Карьера
Кейс: как перестроить бизнес для работы с самозанятыми
Компаниям выгодно прибегать к помощи самозанятых работников, однако есть нюансы. Расскажем на примере, в каких…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Кучеряев

15

Интернет помнит все

Ответить

Vladimir Berlet

Александр
0

😂👍

Ответить

Николай Глущенко

Александр
–2

Объясните плиз в чём прикол)

Ответить

Кирилл Горустович

Николай
0

ебать ты даун

Ответить

Art

Кирилл
0

грубо, но по делу

Ответить

Yury Kotov

3

Я Пиксели трогал пару раз в жизни, Гуглу надо магазины открывать как Сяоми

Ответить

Александр Кучеряев

Yury
12

Прозвучало будто вы только что сознались в преступлении.

Ответить

Дмитрий О

Yury
9

Какого размера Пиксели вы трогали?

Ответить

Александр Кучеряев

Дмитрий
5

Скорее, сколько лет было Пикселям которых вы трогали?

Ответить

Serghei Lisii

Yury
3

Покажите где вы его трогали

Ответить

Алекс Никифоров

Serghei
2
Ответить

Александр Кучеряев

Yury
1

С точки зрения applehead

Ответить

Matvey Romanov

1

Все ровно в России и странах СНГ его не будет официально

Ответить

Tigran Grigoryants

Matvey
9

Что ровно в России? Почти всё, как раз, криво.

Ответить

Алекс Никифоров

Tigran
1

Дураки по неровным дорогам не могут довезти пиксели?

Ответить

Tigran Grigoryants

Алекс
3

Да. Вообщем какбудто через чур.

Ответить

Kostya Golikov

Алекс
1

Иногда это не только дороги: например, в прошлом пикселе был сенсор который работал на 60 ГГц, ту же частоту используют радары, поэтому в некоторые страны они не могли ввезти его без сертификации от военных. Хотя в целом скорее всего им просто не выгодно.

Ответить

Сергей Ш.

Tigran
0

Что вы имеете в виду? 

Ответить

Артем Баранов

2

Отличия от 4?

Ответить

Igor Chimbur

Артем
1

Хуже проц, материалы, нет влагозащиты и беспроводной зарядки, хуже экран.
Лучше автономность

Ответить

Pavel Voronkov

Igor
1

Но аккумулятор по современным меркам маловат, нужно 3600+, а лучше 4000+

Ответить

Артем Баранов

Pavel
0

И камер меньше?

Ответить

Igor Chimbur

Pavel
0

На день 4а хватит. У меня пиксель 3, 1.5 года в использовании, в целом ок, а там батарея меньше. Вот как люди с 4-ым ходят мне не ясно

Ответить

Igor Chimbur

2

Лучшая камера среди смартфонов да за 350 баксов. Жаль в России не продается.

Ответить

Люц Шнайдер

Igor
0

А разве это проблема? Я в 2013 покупал Google Nexus в их сторе в США и мне его через компанию привезли в Россиию за 2 или 3 недели.

Ответить

Igor Chimbur

Люц
0

Имел в виду официальные продажи. А так у меня самого Pixel 3.

Ответить

Дмитрий Лебедев

1

Более хренового дизайна камеры в жизни не видел, ладно подложки для тройных камер или когда 4 камеры, но одна камера на подложке в таком дизайне фи...

Ответить

Александр Кучеряев

Дмитрий
1

Я думаю тут два фактора, производственные линии переоборудовали под новые поколения и возможно на старых уже места не осталось и дорого стоит, либо это сделано в угоду времени так как телефоны без этой подложки воспринимаются словно прошлогодние уже, как бы хреново она не выглядела, но она создаёт эффект новизны.

Ответить

Дмитрий Лебедев

Александр
0

Да возможно и так, но я думаю дай больше времени(возможно денег) дизайнерам, они бы смогли обыграть это как-то по-другому, как мне кажется в более привлекательную сторону

Ответить

Григорий Иоффе

Дмитрий
0

Все просто. Они хотели замкнуть три камеры, а не... забудьте. 

Ответить

Дмитрий Лебедев

Григорий
0

Учитывая что у них есть пихель 3 с не выпирающей камерой, сделать это стыдобу странный шаг...либо сделать как на iPhone XR, одиночная камера, но без стремной подложки, пусть и сама камера чуть выпирает

Ответить

Александр Иванов

1

Отлично! Оneplus Nord на Али в цене упадет.

Ответить

Александр Кучеряев

Александр
0

Я заметил китайцы вабще забивают на то что вышел конкурент по цене сопоставимый. Просто убирая из производства модели.

Ответить

Marat Ahiar

–12

Как это вообще может денег стоить?)

Ответить

Matt Kovalev

0

Я, конечно, понимаю, что Пиксели берут за «чистый» андроид и софтвер для камеры, но настолько забивать на дизайн...

Ответить

Pavel Voronkov

Matt
0

По телефону или говорят, или смотрят на экран, который занимает почти всю лицевую сторону. Сам корпус оденут в чехлы и бампера по своему вкусу, поэтому дизайн относительно вторичен. Поэтому и забили.

Ответить

Igor Chimbur

0

 Голосовой помощник теперь работает на немецком, французском, испанском и итальянском языках в дополнение к английскому

Он и на русском давно работает. И несколько языков сразу понимает.

Ответить

Данила Линник

Igor
0

Тут идёт речь про оффлайн работу ассистента, там ограниченное количество языков.

Ответить

Pavel Voronkov

Igor
0

Промахнулся

Ответить

Михаил Арнаутов

0

5,8 это же мало...

Ответить

lakoros

0

Нексусы у меня были, а вот пиксели слишком дорогие.

Ответить

Kostya Golikov

0

Черт с ним с дизайном, на календаре август. Это совсем не «окей Гугл». Отложить запуск на 3 месяца, модель с 5G отложить вообще до осени, выпускать телефон с такими спеками когда на рынке уже есть Nord и IPhone SE. Вывозит только камера. Теперь им нужен будет буффер по времени, чтобы выпустить Pixel 5, а там глядишь уже можно и не успеть на Black Friday, когда под рождество люди накупают технику и прочее.
Вообще не удивлюсь, если у них будут никакие продажи, все мои знакомые (и я тоже), которые ждали pixel 4a не дождались и перешли на альтернативы.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Marketcall
Подписан
Отписаться
Все, что нужно знать о системе антифрода
Всем привет! Сегодня наш Founder Александр Дужников расскажет о работе антифрод системы в Marketcall. Мы рассмотрим как…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как подключить к интернет-магазину Apple Pay и Google Pay бесплатно и без разработчика
По оценке аналитиков эквайрингового сервиса Тинькофф — Тинькофф Оплаты, до 30% покупок в интернет-магазинах происходит…
0
НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Зачем университетам (а вообще-то, любым компаниям!) строить свои миры в Minecraft
Кто и зачем построил «кампус» Вышки в Майнкрафте, что это дало университету и почему геймификация все еще в тренде — де…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Иванов Денис
за день
Ура! Давайте порадуемся за космонавтов, их семьи и людей Земли! А холивар отложим для других новостей. 
Корабль Crew Dragon c астронавтами на борту успешно вернулся на Землю
Павел Жовнер
за неделю
О, всем привет в этом чяте.
Российский энтузиаст за три часа собрал на Kickstarter $300 тысяч на «тамагочи для хакеров» — в пять раз больше плана

Комментарии

EveryStraus _

Google ads editor vs Директ…

Igor Chimbur

Google представила «бюджетный…

Igor Chimbur

Google представила «бюджетный…

Andrey Smolnikov

Вы слишком эмоциональные…

Yury Kotov

Виртуальные гитаристы​

Kris Stone

Россия заявила об отказе от…

Руслан Абрамов

Борьба с прокрастинацией при…

Art

Google представила «бюджетный…

Кирилл Горустович

Google представила «бюджетный…

Кинес Кизиитов

В WindowSwap можно смотреть из…

Кинес Кизиитов

В WindowSwap можно смотреть из…

Сергей Щукин

Конфликт Moscow Coding School и…

Николай Глущенко

Google представила «бюджетный…

Anatoliy Orlov

Заметил, что в «Яндекс.Такси» с…

Embacy

Как за месяц мы обновили…

Denis Shiryaev

Изменения VC - Шапка сайта

Кинес Кизиитов

Стартап-экосистема Армении…

Степан Марципан

Корабль Crew Dragon c…

Shlomo Goldenberg

Проект надгробий с авторским…

Артем Баранов

Google представила «бюджетный…