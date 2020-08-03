Google представила «бюджетный» Pixel 4a за $349 Материал редакции
Он поступит в продажу 20 августа.
Google объявила о выпуске смартфона Pixel 4a на базе Android. Он будет стоить $349 (около 25,6 тысячи рублей).
Из-за своей доступности он станет прямым конкурентом iPhone SE второго поколения от Apple, который появился в продаже в апреле за $399, пишет CNBC.
Смартфон представлен только в черном цвете с матовым покрытием и с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p. Он оснащён камерой, как у Pixel 4, с HDR+ с двойной экспозицией, портретным режимом, ночной съёмкой и стабилизацией.
У Pixel 4а стоит процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. У смартфона также есть датчик отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор ёмкостью 3140 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки.
Среди новинок — приложение «Личная безопасность» для оповещения в режиме реального времени о чрезвычайных ситуациях и обнаружения ДТП. В смартфон встроены Google Assistant и функция Live Caption, которая автоматически показывает субтитры для видео и аудио, но только на английском языке. Голосовой помощник теперь работает на немецком, французском, испанском и итальянском языках в дополнение к английскому.
Компания уже открыла предзаказ в Google Store и Google Fi. Смартфон поступит в продажу 20 августа 2020 года. Купить его можно будет в Google Store, Best Buy, Amazon и других магазинах.
Осенью компания пообещала представить ещё один Pixel 4a и Pixel 5, которые будут поддерживать 5G. Они поступят в продажу в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Тайване и Австралии. В компании добавли, что Pixel 4a с 5G будет стоить от $499 (около 36,6 тысячи рублей).
Интернет помнит все
Объясните плиз в чём прикол)
Я Пиксели трогал пару раз в жизни, Гуглу надо магазины открывать как Сяоми
Покажите где вы его трогали
Все ровно в России и странах СНГ его не будет официально
Что ровно в России? Почти всё, как раз, криво.
Дураки по неровным дорогам не могут довезти пиксели?
Иногда это не только дороги: например, в прошлом пикселе был сенсор который работал на 60 ГГц, ту же частоту используют радары, поэтому в некоторые страны они не могли ввезти его без сертификации от военных. Хотя в целом скорее всего им просто не выгодно.
Отличия от 4?
Хуже проц, материалы, нет влагозащиты и беспроводной зарядки, хуже экран.
Лучше автономность
Но аккумулятор по современным меркам маловат, нужно 3600+, а лучше 4000+
На день 4а хватит. У меня пиксель 3, 1.5 года в использовании, в целом ок, а там батарея меньше. Вот как люди с 4-ым ходят мне не ясно
Лучшая камера среди смартфонов да за 350 баксов. Жаль в России не продается.
А разве это проблема? Я в 2013 покупал Google Nexus в их сторе в США и мне его через компанию привезли в Россиию за 2 или 3 недели.
Более хренового дизайна камеры в жизни не видел, ладно подложки для тройных камер или когда 4 камеры, но одна камера на подложке в таком дизайне фи...
Я думаю тут два фактора, производственные линии переоборудовали под новые поколения и возможно на старых уже места не осталось и дорого стоит, либо это сделано в угоду времени так как телефоны без этой подложки воспринимаются словно прошлогодние уже, как бы хреново она не выглядела, но она создаёт эффект новизны.
Да возможно и так, но я думаю дай больше времени(возможно денег) дизайнерам, они бы смогли обыграть это как-то по-другому, как мне кажется в более привлекательную сторону
Все просто. Они хотели замкнуть три камеры, а не... забудьте.
Учитывая что у них есть пихель 3 с не выпирающей камерой, сделать это стыдобу странный шаг...либо сделать как на iPhone XR, одиночная камера, но без стремной подложки, пусть и сама камера чуть выпирает
Отлично! Оneplus Nord на Али в цене упадет.
Я заметил китайцы вабще забивают на то что вышел конкурент по цене сопоставимый. Просто убирая из производства модели.
Я, конечно, понимаю, что Пиксели берут за «чистый» андроид и софтвер для камеры, но настолько забивать на дизайн...
По телефону или говорят, или смотрят на экран, который занимает почти всю лицевую сторону. Сам корпус оденут в чехлы и бампера по своему вкусу, поэтому дизайн относительно вторичен. Поэтому и забили.
Голосовой помощник теперь работает на немецком, французском, испанском и итальянском языках в дополнение к английскому
Он и на русском давно работает. И несколько языков сразу понимает.
Тут идёт речь про оффлайн работу ассистента, там ограниченное количество языков.
Черт с ним с дизайном, на календаре август. Это совсем не «окей Гугл». Отложить запуск на 3 месяца, модель с 5G отложить вообще до осени, выпускать телефон с такими спеками когда на рынке уже есть Nord и IPhone SE. Вывозит только камера. Теперь им нужен будет буффер по времени, чтобы выпустить Pixel 5, а там глядишь уже можно и не успеть на Black Friday, когда под рождество люди накупают технику и прочее.
Вообще не удивлюсь, если у них будут никакие продажи, все мои знакомые (и я тоже), которые ждали pixel 4a не дождались и перешли на альтернативы.
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