Он поступит в продажу 20 августа.

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Google объявила о выпуске смартфона Pixel 4a на базе Android. Он будет стоить $349 (около 25,6 тысячи рублей).

Из-за своей доступности он станет прямым конкурентом iPhone SE второго поколения от Apple, который появился в продаже в апреле за $399, пишет CNBC.

Смартфон представлен только в черном цвете с матовым покрытием и с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p. Он оснащён камерой, как у Pixel 4, с HDR+ с двойной экспозицией, портретным режимом, ночной съёмкой и стабилизацией.

У Pixel 4а стоит процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. У смартфона также есть датчик отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор ёмкостью 3140 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки.

Google

Среди новинок — приложение «Личная безопасность» для оповещения в режиме реального времени о чрезвычайных ситуациях и обнаружения ДТП. В смартфон встроены Google Assistant и функция Live Caption, которая автоматически показывает субтитры для видео и аудио, но только на английском языке. Голосовой помощник теперь работает на немецком, французском, испанском и итальянском языках в дополнение к английскому.

Компания уже открыла предзаказ в Google Store и Google Fi. Смартфон поступит в продажу 20 августа 2020 года. Купить его можно будет в Google Store, Best Buy, Amazon и других магазинах.