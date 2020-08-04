Sky News: Garmin заплатила «многомиллионный» выкуп хакерам за восстановление доступа к собственным системам Материал редакции
Компания использовала посредника, чтобы не попасть под санкции американских властей.
Чтобы вернуть доступ к внутренним файлам и системам после хакерской атаки, компания Garmin через посредника заплатила преступникам «многомиллионный выкуп», передаёт Sky News со ссылкой на источники.
Чтобы договориться с взломщиками, Garmin обратилась к специалистам по кибербезопасности, однако те отказались сотрудничать с хакерами, опасаясь санкций со стороны американских властей, утверждают осведомлённые источники телеканала.
Преступники атаковали системы Garmin с помощью вируса-шифровальщика WastedLocker, утверждают источники Sky News в сфере безопасности. В конце июля телеканал сообщил, что компания заплатила за программу-дешифровщик, чтобы восстановить работу своих сервисов.
Эксперты компаний Fox-IT и MalwareBytes писали, что вирус просит от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах. Один из источников издания BleepingComputer утверждал, что у Garmin вымогали $10 млн.
Источник телеканала утверждает, что во взломе подозревают хакерскую группировку из России Evil Corp, которая находится под санкциями США. Из-за опасения попасть под санкции Garmin не смогла заплатить им напрямую.
Garmin попросила помощи у компании Arete IR, которая заявила, что связи между вирусом WastedLocker и российской компанией не доказаны.
23 июля 2020 года онлайн-сервисы, сайт и системы связи Garmin оказались недоступны, компания смогла частично восстановить доступ 27 июля. Она подтвердила, что перенесла кибератаку. Некоторые сотрудники сообщали, что работу систем нарушил вирус-вымогатель WastedLocker.
Российский разработчик поставил уникальный программный продукт одной известной американской компании. Сумма сделки не разглашается, но СМИ сообщают о многомиллионом контракте .
Гениально. Спасибо!
Россия ещё раз показала, что является не только мощной энергетической державой, но и одним из ведущих поставщиков IT-решений для бизнеса🤷🏻♂️
Технологическая компания из семи тысяч человек две недели не могла восстановить систему, а потом заплатила вымогателям. Остаётся дождаться новости, что разблокировщика не существует
А тысячи человек помогут расшифровать зашифрованные данные?
Зачем расшифровывать данные? Должны делаться многоуровневые бекапы и применяться минимум две конкурентные системы управления на случай фатальных сбоев. Тогда восстановление занимает максимум сутки. Это стандартные процедуры, на которые, очевидно, положили в компании.
Потому что люди — идиоты. Позже они начнут делать бекапы, но хранить их будут в той же сети, можешь быть уверен.
ещё позже начнут проверять, можно ли восстановить данные с бекапа
Бггг... у нас так умерла база за несколько лет и миллионы документов в Госконторе. Оказалось, что бэкап был пустой.
Этот комментарий в виде 100 страничного доклада и красивой презентации какая-нибудь крупная консалтинговая компания скоро продаст Garmin за пару миллионов вечнозеленых) Там будет про business continuity risks
Федя и Алексей с VC.ru знают про многоуровневые бэкапы, а Гармин, которая давно уже занимается облачными сервисами, не знает :0) Уровень фантастической экспертизы на портале продолжает радовать. главное, что в качестве материала для обсуждения берутся данные графоманов из британских СМИ
У Феди и Алексея с VC.ru данные в порядке, а Гармин выкупила дешифровальщик за 10 млн долларов. Вывод напрашивается сам собой
А есть официальные данные о том, что Гармин что-то там выкупило и при чем тут выкуп дескриптора?
1) Я сомневаюсь, что Гармин что-то там выкупал, потому что это может им стоить гигантских штрафов от Минюста США
2) Я рад, что у них все с данными в порядке. Только непонятно, какое отношение имеют их слова к ситуации с Гармин. С чего вы взяли, что бэкапа не было и они не потратили все это время на восстановление данных, потому что об этом не написало SkyNews?
Vc-коммьюнити продолжает "радовать" своей линейной "логикой" :0)
В мире Феди и Леши все предельно просто, потому что они не возглавляют IT-отделы транснациональных корпораций с десятками млн пользователей. Поэтому у них все просто
APT-группировки удаляют все бекапы во время атаки и шифрования данных.
Не знаю как в таких компаниях, но везде где работал с сервисами максимальной степенью отказоустойчивости были обязательные бэкапы на съемный носитель
также пережевывают ленты бекапов
для пущей надежности надо еще парой ядерных бомб по месту хранения ленточных бекапов, чтоб наверняка выкуп заплатили.
они и восстановили работу примерно за одни рабочие сутки, т.е. за уикенд. Сбой пошел в пятницу, а сервисы заработали в понедельник-вторник
Сбой был в четверг
у меня с утра в пятницу был сбой (хз что там было ночью с четверга на пятницу), в воскресенье стало норм коннектиться, но данные за пятницу на подгружались. Они подгрузились только в понедельник ближе к вечеру
Тут вспоминается анекдот про китайцев и взлом сервера Пентагона.
Озвучьте, пожалуйста, анекдот. Спасибо.
...На стамиллионной попытке сервер согласился, что пароль "Мао Цзэдун"
Тысячи человек могли бы догадаться делать бекапы. Заранее конечно же. А не постфактум.
Или их обслуживает приходящий админ?
В Garmin более 13000 человек работает - с другой стороны у них очень много продуктов для разных сфер
Из отчета за 2018 год:
As of December 29, 2018, Garmin had approximately 13,000 full and part-time employees worldwide, of whom approximately 5,000 were in North America, 5,300 were in Taiwan, 1,600 were in Europe, and 1,100 were in other global locations. Except for some of Garmin’s employees in Sweden, none of Garmin’s employees are represented by a labor union and none of Garmin's North American or Taiwan employees are covered by a collective bargaining agreement. Garmin considers its employee relations to be positive.
Мне кажется разумным вывод, что например при 5300 в Тайване - из общего количества в 13000 работников занятых в R&D/производстве/поддержке большая часть.
Из-за опасения попасть под санкции Garmin не смогла заплатить им напрямую.
Что-то сомнения у меня в источниках SkyNews. В чем проблема заплатить биткойнами? Или они планировали заплатить по инвойсу от российской Evil Corp?
Выплаты хакерам — $10 000 000
+ 3 куртки замшевых, магнитофон имортный.. три.
А это спросите у CEO WireCard, он большой специалист по подобным схемам ).
Тиньков сейчас лютует при расчете в битках.
Предполагаете, что у Гармин счёт в Тинькове?
Скорее другой российский банк, тогда бы обьяснилось, почему так долго перевод средств шёл - у Маринки много дел было.
Теперь ждем статью на vc о том, что Гармин схватил блокировку по 115-фз.
Статьи уже нет, но есть кэш:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fvc.ru%2Fclaim%2F147304-blokirovka-po-115-fz-tinkoff-zablokiroval-kartu-za-prodazhu-kriptovalyuty&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fvc.ru%2Fclaim%2F147304-blokirovka-po-115-fz-tinkoff-zablokiroval-kartu-za-prodazhu-kriptovalyuty&aqs=chrome..69i57j69i58.75j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Как бы отчётность, всё такое. Ну разве что из личных средств кто-то бы заплатил.
Ага, у кого-то 10 млн. зелени лежат на текущем счёте, пылятся, ждут своего часа.
Конечно. Каждый топ менеджер мечтает заплатить хакерам своими деньгами из-под матраса. А ещё у них у всех для таких случаев есть много биткоинов, купленных в 2007 году.
Кстати, многие шифровальщики толком ничего не шифруют, а лишь изменяют заголовок файла и его контрольную сумму. Зная постоянную - можно "дешифровать" обратно.
Поздравляю! Вы приняты в Evil Corp!
Моя фамилия Итого. Начинайте выплаты. :)
- Компания Пупкин и ко, как вас представить?
- Представь меня голым в ванной
Проще и эффективнее зашифровать весь файл и не возиться с кусками файла. Причем для шифроания достаточно средств самой операционной системы. Ну а "постоянная" для дешифровки - это обычно как-раз то, за что и платят деньги преступникам, т.к. узнать её самостоятельно очень проблематично.
Делятся на тех кто не делает бэкапы и уже делает бэкапы
Вообще, идея здравая, когда не хочешь подавать на банкротство, но нужно закрыть период и срезать все проблемные «хвосты» под корень: все убытки списываешь на выплату за фиктивную хакерскую/шифровальную атаку, и всё — никто не докопается, а был ли шифровальщик.
Каким надо быть долбоящером, чтобы:
не иметь как минимум ДВА суточных бэкапа в разных местах?
А зачем писать одну и ту же новость уже в третий, если не в четвертый раз подряд на VC?
"Garmin обратилась к специалистам по кибербезопасности, однако те отказались сотрудничать с хакерами"
Где то читала, что хакеров берут на работу известные компании и платят им высокие зарплаты, лучшие программисты, которые находят быстрее всех дыры и уязвимости :)!
Разработчики рансомвари очередной раз обогатились. Под крупные корп. сети делают особый билд с уникальным ключем шифрования и дешифровки. Поэтому либо плати выкуп, либо обращайся к посредникам по разлочке (которые работают с разработчиками рансомвари и получают за это % с прибыли).
Офигеть. А я еще ругался на наш дальний офис когда они тоже заплатили за разблокировку шифровальщику.
Ровно 7 дней назад, биткоин с 10.000$ до 12.000$ поднимался))
Откуда такой внезапный спрос на него?)))
Скоро полетят головы менеджерья?
Кто-то откроет первый конверт (из трёх) и свалит все на предшественников.
Интересно было бы почитать подробное описание как порядка блокировки, так и разблокировки! Например, среда/язык и т.п.
И на данный момент этот алгоритм уже не действует, либо всё сделано целиком извне, без раскрытия механики алгоритма?
Никто не упоминает, что это ужасный прецедент. Раньше никто из крупных корпораций не выплачивал ransomware, теперь хакеры поняли, что это возможно. Возможно повысится количество подобных случаев.
Один из примеров, как может выглядеть внешне экономическая деятельность России когда закончится нефть.
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