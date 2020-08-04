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Техника
Галина Мубаракшина
8008

Sky News: Garmin заплатила «многомиллионный» выкуп хакерам за восстановление доступа к собственным системам Материал редакции

Компания использовала посредника, чтобы не попасть под санкции американских властей.

85 комментариев
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Чтобы вернуть доступ к внутренним файлам и системам после хакерской атаки, компания Garmin через посредника заплатила преступникам «многомиллионный выкуп», передаёт Sky News со ссылкой на источники.

Чтобы договориться с взломщиками, Garmin обратилась к специалистам по кибербезопасности, однако те отказались сотрудничать с хакерами, опасаясь санкций со стороны американских властей, утверждают осведомлённые источники телеканала.

Преступники атаковали системы Garmin с помощью вируса-шифровальщика WastedLocker, утверждают источники Sky News в сфере безопасности. В конце июля телеканал сообщил, что компания заплатила за программу-дешифровщик, чтобы восстановить работу своих сервисов.

Эксперты компаний Fox-IT и MalwareBytes писали, что вирус просит от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах. Один из источников издания BleepingComputer утверждал, что у Garmin вымогали $10 млн.

Источник телеканала утверждает, что во взломе подозревают хакерскую группировку из России Evil Corp, которая находится под санкциями США. Из-за опасения попасть под санкции Garmin не смогла заплатить им напрямую.

Garmin попросила помощи у компании Arete IR, которая заявила, что связи между вирусом WastedLocker и российской компанией не доказаны.

23 июля 2020 года онлайн-сервисы, сайт и системы связи Garmin оказались недоступны, компания смогла частично восстановить доступ 27 июля. Она подтвердила, что перенесла кибератаку. Некоторые сотрудники сообщали, что работу систем нарушил вирус-вымогатель WastedLocker.

#новость #garmin

Галина Мубаракшина
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85 комментариев
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Люц Шнайдер

92

Российский разработчик поставил уникальный программный продукт одной известной американской компании. Сумма сделки не разглашается, но СМИ сообщают о многомиллионом контракте .

Ответить

Evgenii Arkhipov

Люц
0

Гениально. Спасибо!

Ответить

Люц Шнайдер

Evgenii
26

Россия ещё раз показала, что является не только мощной энергетической державой, но и одним из ведущих поставщиков IT-решений для бизнеса🤷🏻‍♂️

Ответить

Alexander A

Люц
3

Тебе бы в пресс-службе работать.

Ответить

kei gelfer

54

Технологическая компания из семи тысяч человек две недели не могла восстановить систему, а потом заплатила вымогателям. Остаётся дождаться новости, что разблокировщика не существует

Ответить

Vladimir Panfilovich

kei
2

А тысячи человек помогут расшифровать зашифрованные данные?

Ответить

Федя Родион

Vladimir
49

Зачем расшифровывать данные? Должны делаться многоуровневые бекапы и применяться минимум две конкурентные системы управления на случай фатальных сбоев. Тогда восстановление занимает максимум сутки. Это стандартные процедуры, на которые, очевидно, положили в компании.

Ответить

Dmitry Myachin

Федя
11

Потому что люди — идиоты. Позже они начнут делать бекапы, но хранить их будут в той же сети, можешь быть уверен.

Ответить

Yegor Yeremenko

Dmitry
3

ещё позже начнут проверять, можно ли восстановить данные с бекапа

Ответить

Евгений Дроздов

Yegor
1

Бггг... у нас так умерла база за несколько лет и миллионы документов в Госконторе. Оказалось, что бэкап был пустой.

Ответить

Vl Al

Евгений
2

Потом появляется госконтракт. Садят толпу обезьянок сканировать документы из бумажного архива. :-)

Ответить

Alexey Sharapov

Федя
4

Этот комментарий в виде 100 страничного доклада и красивой презентации какая-нибудь крупная консалтинговая компания скоро продаст Garmin за пару миллионов вечнозеленых) Там будет про business continuity risks 

Ответить

Антон Штадлер

Alexey
0

Федя и Алексей с VC.ru знают про многоуровневые бэкапы, а Гармин, которая давно уже занимается облачными сервисами, не знает :0) Уровень фантастической экспертизы на портале продолжает радовать. главное, что в качестве материала для обсуждения берутся данные графоманов из британских СМИ

Ответить

Sam Beckett

Антон
2

У Феди и Алексея с VC.ru данные в порядке, а Гармин выкупила дешифровальщик за 10 млн долларов. Вывод напрашивается сам собой

Ответить

Антон Штадлер

Sam
0

А есть официальные данные о том, что Гармин что-то там выкупило и при чем тут выкуп дескриптора?
1) Я сомневаюсь, что Гармин что-то там выкупал, потому что это может им стоить гигантских штрафов от Минюста США
2) Я рад, что у них все с данными в порядке. Только непонятно, какое отношение имеют их слова к ситуации с Гармин. С чего вы взяли, что бэкапа не было и они не потратили все это время на восстановление данных, потому что об этом не написало SkyNews?
Vc-коммьюнити продолжает "радовать" своей линейной "логикой" :0)

Ответить

Антон Штадлер

Sam
0

В мире Феди и Леши все предельно просто, потому что они не возглавляют IT-отделы транснациональных корпораций с десятками млн пользователей. Поэтому у них все просто

Ответить

Денис Борисович

Федя
1

APT-группировки удаляют все бекапы во время атаки и шифрования данных.

Ответить

Андропов Денис

Денис
5

Не знаю как в таких компаниях, но везде где работал с сервисами максимальной степенью отказоустойчивости были обязательные бэкапы на съемный носитель

Ответить

Yegor Yeremenko

Денис
3

также пережевывают ленты бекапов

Ответить

Konstantin

Yegor
1

для пущей надежности надо еще парой ядерных бомб по месту хранения ленточных бекапов, чтоб наверняка выкуп заплатили.

Ответить

Nikita Ilevskii

Konstan…
1

Ну прямо Mr. Robot какой-то

Ответить

Антон Штадлер

Федя
1

они и восстановили работу примерно за одни рабочие сутки, т.е. за уикенд. Сбой пошел в пятницу, а сервисы заработали в понедельник-вторник

Ответить

kei gelfer

Антон
0

Сбой был в четверг

Ответить

Антон Штадлер

kei
0

у меня с утра в пятницу был сбой (хз что там было ночью с четверга на пятницу), в воскресенье стало норм коннектиться, но данные за пятницу на подгружались. Они подгрузились только в понедельник ближе к вечеру

Ответить

Федор Конь

Vladimir
6

Тут вспоминается анекдот про китайцев и взлом сервера Пентагона.

Ответить

Georgy Kobelian

Федор
3

Озвучьте, пожалуйста, анекдот. Спасибо.

Ответить

Dmitry Myachin

Georgy
9

...На стамиллионной попытке сервер согласился, что пароль "Мао Цзэдун"

Ответить

Konstantin Prohorov

Vladimir
0

Тысячи человек могли бы догадаться делать бекапы. Заранее конечно же. А не постфактум.
Или их обслуживает приходящий админ?

Ответить

Prolis Labkk

kei
2

Версия с неизвестными хакерами устроет всех.

Ответить

Pavel Samokha

kei
0

В Garmin более 13000 человек работает - с другой стороны у них очень много продуктов для разных сфер

Ответить

a ass

Pavel
1

Это скорее всего включая работников их магазинов, тех кто занимается софтом намного меньше

Ответить

Pavel Samokha

a
0

Из отчета за 2018 год:

As of December 29, 2018, Garmin had approximately 13,000 full and part-time employees worldwide, of whom approximately 5,000 were in North America, 5,300 were in Taiwan, 1,600 were in Europe, and 1,100 were in other global locations. Except for some of Garmin’s employees in Sweden, none of Garmin’s employees are represented by a labor union and none of Garmin's North American or Taiwan employees are covered by a collective bargaining agreement. Garmin considers its employee relations to be positive.

Мне кажется разумным вывод, что например при 5300 в Тайване - из общего количества в 13000 работников занятых в R&D/производстве/поддержке большая часть.

Ответить

Антон Штадлер

kei
0

Сервисы со сбоями работали 3 дня

Ответить

Niko Nick

kei
0

Чем они там все занимаются...тапки и штаны просиживают и кофе пьют

Ответить

Вася Пражкин

9

 Из-за опасения попасть под санкции Garmin не смогла заплатить им напрямую.

Что-то сомнения у меня в источниках SkyNews. В чем проблема заплатить биткойнами? Или они планировали заплатить по инвойсу от российской Evil Corp?

Ответить

Ol Ka

Вася
0

И как потом отражать эти транзакции в отчётах? 🙄

Ответить

Evil Pechenka

Ol
26

Выплаты хакерам — $10 000 000

Ответить

Вася Пражкин

Evil
24

+ 3 куртки замшевых, магнитофон имортный.. три.

Ответить

Kelerius

Вася
3

И мы еще боремся за почетное звание лучших спортивных часов! Это же кошмар!

Ответить

Сергей Ш.

Kelerius
0

Ну а часы-то здесь при чем?

Ответить

alex twit

Сергей
0

Не выкупил шутку, ок

Ответить

Сергей Ш.

alex
0

Странные шутки какие-то.

Ответить

semen matrasov

Сергей
0

Эх молодежжжжжжь

Ответить

Вася Пражкин

Ol
0

А это спросите у CEO WireCard, он большой специалист по подобным схемам ).

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Ol
0

И кому ты отчитываешься?

Ответить

Prolis Labkk

Вася
2

Тиньков сейчас лютует при расчете в битках.

Ответить

Федор Конь

Prolis
13

Предполагаете, что у Гармин счёт в Тинькове?

Ответить

Prolis Labkk

Федор
2

Скорее другой российский банк, тогда бы обьяснилось, почему так долго перевод средств шёл - у Маринки много дел было.

Ответить

Федор Конь

Prolis
14

Теперь ждем статью на vc о том, что Гармин схватил блокировку по 115-фз.

Ответить

lakoros

Prolis
0

В смысле ? заставляют отчитываться за любой приход средств?
Покупки на криптобиржах?

Ответить

Prolis Labkk

lakoros
1

https://vc.ru/claim/147304-blokirovka-po-115-fz-tinkoff-zablokiroval-kartu-za-prodazhu-kriptovalyuty

Блокировка по 115 ФЗ. «Тинькофф» заблокировал…
Банк, который топит на каждом углу про инвестиции, заблокировал мою карту по 115 ФЗ за продажу и…
vc.ru
Ответить

Shepard

Prolis
1

Статьи уже нет, но есть кэш:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fvc.ru%2Fclaim%2F147304-blokirovka-po-115-fz-tinkoff-zablokiroval-kartu-za-prodazhu-kriptovalyuty&oq=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fvc.ru%2Fclaim%2F147304-blokirovka-po-115-fz-tinkoff-zablokiroval-kartu-za-prodazhu-kriptovalyuty&aqs=chrome..69i57j69i58.75j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Ответить

Вася Пражкин

Prolis
0

Зачем брать у посредников, если можно купить битки напрямую )

Ответить

Ivan Novicov

Вася
1

В США могут наложить санкции за сотрудничество с террористами

Ответить

Spiker Spunreal

Вася
0

Как бы отчётность, всё такое. Ну разве что из личных средств кто-то бы заплатил.

Ответить

Andrey Gordeev

Spiker
2

Ага, у кого-то 10 млн. зелени лежат на текущем счёте, пылятся, ждут своего часа.

Ответить

Spiker Spunreal

Andrey
1

Конечно. Каждый топ менеджер мечтает заплатить хакерам своими деньгами из-под матраса. А ещё у них у всех для таких случаев есть много биткоинов, купленных в 2007 году.

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Кстати, многие шифровальщики толком ничего не шифруют, а лишь изменяют заголовок файла и его контрольную сумму. Зная постоянную - можно "дешифровать" обратно.

Ответить

Петя Иванов

Sergei
26

Поздравляю! Вы приняты в Evil Corp!

Ответить

Sergei Timofeyev

Петя
4

Моя фамилия Итого. Начинайте выплаты. :)

Ответить

Anton Reut

Sergei
0

- Компания Пупкин и ко, как вас представить?
- Представь меня голым в ванной

Ответить

Денис Боенсков

Sergei
1

Проще и эффективнее зашифровать весь файл и не возиться с кусками файла. Причем для шифроания достаточно средств самой операционной системы. Ну а "постоянная" для дешифровки - это обычно как-раз то, за что и платят деньги преступникам, т.к. узнать её самостоятельно очень проблематично.

Ответить

Victor Glembitskiy

5

Делятся на тех кто не делает бэкапы и уже делает бэкапы

Ответить

Чех в чешках

Victor
1
Ответить

Ol Ka

1

Вообще, идея здравая, когда не хочешь подавать на банкротство, но нужно закрыть период и срезать все проблемные «хвосты» под корень: все убытки списываешь на выплату за фиктивную хакерскую/шифровальную атаку, и всё — никто не докопается, а был ли шифровальщик.

Ответить

Nikolay Vavilov

Ol
2

при этом битки постопуют на счет CEO. Блестяще

Ответить

Миша Магадан

2

на то и щука, чтобы карась не дремал

Ответить

Dennis Gerasimov

2

Каким надо быть долбоящером, чтобы:
не иметь как  минимум ДВА суточных бэкапа в разных местах?

Ответить

Кинес Кизиитов

1

А зачем писать одну и ту же новость уже в третий, если не в четвертый раз подряд на VC? 

Ответить

Дмитрий Шепталин

Кинес
–1

ресурс скатился на дно

Ответить

Wera Ferat

0

"Garmin обратилась к специалистам по кибербезопасности, однако те отказались сотрудничать с хакерами"
Где то читала, что  хакеров берут на работу известные  компании и платят им высокие зарплаты, лучшие программисты, которые находят быстрее всех дыры и уязвимости :)!

Ответить

P P

Wera
3

Хакер, которого нашёл HR - плохой хакер xD

Ответить

Денис Борисович

1

Разработчики рансомвари очередной раз обогатились. Под крупные корп. сети делают особый билд с уникальным ключем шифрования и дешифровки. Поэтому либо плати выкуп, либо обращайся к посредникам по разлочке (которые работают с разработчиками рансомвари и получают за это % с прибыли).

Ответить

Oleg Oleg

0

Офигеть. А я еще ругался на наш дальний офис когда они тоже заплатили за разблокировку шифровальщику.

Ответить

Ol Ka

Oleg
1

А был ли вирус? 😏

Ответить

Nikolay Vavilov

Oleg
1

сколько заплатили?

Ответить

Nikolay Vavilov

0

Ровно 7 дней назад, биткоин с 10.000$ до 12.000$ поднимался))
Откуда такой внезапный спрос на него?)))

Ответить

Roman Buzko

0

Вот почему цена на биток растёт 🤔

Ответить

alex twit

0

Скоро полетят головы менеджерья?

Ответить

Юрий Белоножкин

alex
0

Кто-то откроет первый конверт (из трёх) и свалит все на предшественников.

Ответить

Ivan Smekalov

0

Неспортивно

Ответить

Роман Кочура

0

Интересно было бы почитать подробное описание как порядка блокировки, так и разблокировки! Например, среда/язык и т.п.
И на данный момент этот алгоритм уже не действует, либо всё сделано целиком извне, без раскрытия механики алгоритма?

Ответить

Vl Al

Роман
0

В корне каждого каталога появляется небольшой текстовый файл.
"Ваши файлы зашифрованы. Переведите биткойн туда-то. Мы пришлем утилиту для расшифровки."
Вот примерно так.

Ответить

cupntea

0

Никто не упоминает, что это ужасный прецедент. Раньше никто из крупных корпораций не выплачивал ransomware, теперь хакеры поняли, что это возможно. Возможно повысится количество подобных случаев.

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Bobo Momo

0

Один из примеров, как может выглядеть внешне экономическая деятельность России когда закончится нефть.

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Российский разработчик поставил уникальный программный продукт одной известной американской компании. Сумма сделки не разглашается, но СМИ сообщают о многомиллионом контракте .
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