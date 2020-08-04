Sky News: Garmin заплатила «многомиллионный» выкуп хакерам за восстановление доступа к собственным системам

Компания использовала посредника, чтобы не попасть под санкции американских властей.

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Чтобы вернуть доступ к внутренним файлам и системам после хакерской атаки, компания Garmin через посредника заплатила преступникам «многомиллионный выкуп», передаёт Sky News со ссылкой на источники.

Чтобы договориться с взломщиками, Garmin обратилась к специалистам по кибербезопасности, однако те отказались сотрудничать с хакерами, опасаясь санкций со стороны американских властей, утверждают осведомлённые источники телеканала.

Преступники атаковали системы Garmin с помощью вируса-шифровальщика WastedLocker, утверждают источники Sky News в сфере безопасности. В конце июля телеканал сообщил, что компания заплатила за программу-дешифровщик, чтобы восстановить работу своих сервисов.

Эксперты компаний Fox-IT и MalwareBytes писали, что вирус просит от $500 тысяч до $10 млн в биткоинах. Один из источников издания BleepingComputer утверждал, что у Garmin вымогали $10 млн.

Источник телеканала утверждает, что во взломе подозревают хакерскую группировку из России Evil Corp, которая находится под санкциями США. Из-за опасения попасть под санкции Garmin не смогла заплатить им напрямую.

Garmin попросила помощи у компании Arete IR, которая заявила, что связи между вирусом WastedLocker и российской компанией не доказаны.