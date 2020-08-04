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Регуляторы Евросоюза приостановили сделку Google по покупке Fitbit за $2,1 млрд и начали расследование Материал редакции
Обещание Google не использовать данные с фитнес-трекеров для рекламы не помогло.
- Антимонопольные регуляторы Евросоюза приостановили сделку между Alphabet (владеет Google) и Fitbit, сообщает Reuters.
- Еврокомиссия начала четырёхмесячное расследование — она изучит предложение Google купить производителя фитнес-трекеров: регулятор опасается, что сделка укрепит доминирующее положение интернет-компании на рынке онлайн-рекламы. Это приведёт к повышению цен для рекламодателей и издателей, считают в комиссии.
- ЕС начал расследование несмотря на обещание Google не использовать пользовательские данные с фитнес-браслетов для таргетинга рекламы. Корпорация рассчитывала, что это поможет получить одобрение регулятора по сделке.
- Комиссия примет решение о блокировке согласии на сделку к 9 декабря 2020 года. В Google отметили, что сделка касается устройств, а не данных.
- Google объявила о покупке Fitbit за $2,1 млрд в ноябре 2019 года. Стороны планировали закрыть сделку в 2020 году.
- Покупка Fitbit, второго по объёмам продаж поставщика «умных» часов в мире после Apple, позволит Google выйти на рынок носимых устройств, отмечет издание. Компания предоставляет другим операционную систему для «умных» часов Wear, но сама не занимается производством таких устройств.
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Yury Kotov
Пусть лучше Командирские купит
Mikhail Bobko
"Для рекламы использовать не будем" - шутил Гугл
"Расследования не будет" - шутил ЕС в ответ
Андрей Мильнер
На полочке стоит коробка Pebble, которые купила не компетентная в смарт-часах компания, которую в свою очередь пытается купить абсолютно бездарная в разработке железа другая компания.
Так и умирают интересные стартапы...
Сколько денег с заработков от рекламы не лей, но если нет грамотной политики и правильных инженеров, так и будешь плоским field tester'ом
Sasha BochkinАндрей
А еще они умирают от разных других причин, и к, сожалению, техническое превосходство тут не всегда решает.
Андрей МильнерSasha
Вы правы, но я рассуждаю как конечный потребитель, который сравнил продукты всех вышеперечисленных компаний, и сделал такой вот вывод...
Alexey TykhonovАндрей
Он не зарабатывали столько, чтобы остаться на плаву.
Так скажите - виноваты ли в этом покупатели Пеббла?
Андрей МильнерAlexey
Всё относительно, во первых они были первые со своей необычной идеей, и денег на рисёрч требовалось явно больше, а инвестиций по меркам их рынка (США) довольно скромные для такого проекта, мы тут каждый день читаем про куда более бесполезные сжигания денег, порой в куда больших объемах. И, вероятно, в Pebble была очень специфическая ценовая политика, с низкой маржинальностью и слабым распространением на рынке, такое могла позволить себе Apple при наличии большого количества средств в свое время (в пример возьмем iPod или iBook), но не они. В любом случае уже поздно о чем то говорить.
По сути никто не виноват, нельзя винить компанию (вы же Fitbit в данном случае называете покупателем?), которая изначально была нацелена на другую аудиторию (фитнес браслеты) + создателям и инвесторам Pebble хоть как то удалось вернуть часть денег.
Евгений Дроздов
Fitbit - говнище.
Продукты у них дорогой шлак. Пользуюсь несколько лет Fitbit Charge 2. Полтора года назад родной ремешок расклеился (резина от пластика отвалилась). Поддержка развела руками и посоветовала купить новый. Ок. Купил новый оригинальный за пару тысяч рублей. Через год и он развалился. Поддержка.. посоветовала купить новый ремешок. Каждый год их теперь покупать по 30$ + доставка?
При этом на другой руке Apple Watch в идеальном состоянии за те же 3 года.
Переоцененное говно это Fitbit.
Nikita KolmogorovЕвгений
Согласен. Тоже чарджи сыпались. Сейчас Withings или Mi Band ношу, ни намека на износ нет.
Роман ГабидулинNikita
А у меня у Mi Band постоянно решешок разваливался в том месте где петля. Просто рвалась и всё. За год 2-3 ремешка разваливались, я их к новому mi band сразу по несколько штук с запасом брал.
Nikita KolmogorovРоман
Интересно! Благо, ремешки отдельно можно покупать (покрепче) :)
Евгений ДроздовNikita
Спасибо за совет. Fitbit точно больше не куплю никогда.
Bobo Momo
Разве Fitbit не американская компания? При чем тут ЕС?
Andrey Smalkov
Будет повод закупиться акциями )
Евгений ДроздовAndrey
А разве Fitbit есть на бирже?
Роман Кочура
Страшно представить через сколько лет Гугл сможет хотя бы окупить данное приобретение!