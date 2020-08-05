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Техника
Галина Мубаракшина
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Оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком» установит системы распознания лиц в вагонах московского метро Материал редакции

Компания должна оборудовать камерами 1500 вагонов к весне 2021 года.

  • Wi-Fi оператор московского метро «МаксимаТелеком» выиграл тендер на 1,37 млрд рублей на право установки системы видеонаблюдения в вагонах метро.
  • Второй участник закупки, компания Inline Telecom Solutions, запросил за свои услуги 1,38 млрд рублей.
  • Согласно контракту, компания должна оборудовать свыше 1500 вагонов видеокамерами с системой распознавания лиц, а также обеспечить архивное хранение видеозаписей с постоянным доступом к ним.
  • «МаксимаТелеком» обязана выполнить контракт в течение 180 дней с момента заключения контракта, то есть до марта 2021 года. В павильонах и на станциях метр системы распознавания лиц уже используются, пишут «Ведомости» со ссылкой на эксперта по информбезопасности Дениса Батранкова.
  • По данным сервиса аналитики Seldon Basis, за всё время компания выиграла 52 госконтракта на общую сумму 3,93 млрд рублей. В ноябре 2019 года она получила тендер на поставку серверов для системы распознавания лиц в Москве за 1,15 млрд рулей.
  • Помимо Wi-Fi в метро Москвы «МаксимаТелеком» также занимается развитием сети в петербургском метрополитене, наземном транспорте и региональных аэропортах.

#новость #максимателеком

Галина Мубаракшина
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Кинес Кизиитов

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т.е. по ляму за 1 камеру. норм контракт!  

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Альфия Левина

Кинес
3

Так потом по данным с этих камер соберут по 5к за нос без маски)

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Кинес Кизиитов

Альфия
0

так-то да ) но это уже будет собирать дептранс, а не максима. у них монетизация только через рекламу в вайфае. 

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Roman Nenznaskiy

Кинес
2

Камера в данном конкретном случае меньшая из затрат. Основа - это системы доставки, хранения и потокового распознавания..

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Кинес Кизиитов

Roman
0

это все понятно. и тем не менее. в пересчете на камеры получается неплохо. а систему можно купить в коробке. вряд ли у максимы своя - они же столько лет с вайфаем разобраться нормально не могут.

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Roman Nenznaskiy

Кинес
2

А в пересчете на на количество залетевших воробьев в метро получается уже и не так страшно! Зачем считать в камерах, если суть не в них вообще? 

Для понимания сложности процесса, напомню вам, что сотовая связь в метро появилась спустя 15 лет после появления в Москве т.к. было слишком дорого и сложно прокладывать каналы связи. 

Другой вопрос - нахрена эта система вообще нужна и какая ее эффективность. Я уверен, что толку от нее будет совсем немного и использоваться она будет по большей части не для поимки преступников...

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Кинес Кизиитов

Roman
0

каких преступников? система распознавания лиц в метро уже есть, она используется для выписывания штрафов и отлавливания карантинных ковидцев. ни одного карманника или бандюгана эта сеть за год не выявила. цели не те. либо чуваков с поясами с тротилом, либо чуваков без маски (или без билета). третьего не дано.

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Vitold Sedyshev

0

Того кого распознает сразу подключит к Wi-Fi или зачем это вообще нужно?

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Александр Кучеряев

Vitold
0

Ловить редисок, ну и впринципе любых личностей интересных органам. Фотка в досье есть, считай уже пойман.

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Roman Trifonov

Александр
0

Так вроде редиски должны ловиться на этапе входа в метро. Понаставили же на каждый турникет камеры.

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Иванка Сегодина

0

На сколько мне известно "МаксимаТелеком" уже давно и прочно сидит в московском метро, полагаю других туда даже и не пустили бы. Если не изменяет память, то уже с 2013 года заработал Wi-Fi под их руководством, а пилотные проекты по запуску и тендеры были в 2011-2012 годах.

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Кинес Кизиитов

Иванка
0

именно. и еще лет 5 они его настраивали ) за это время почти на всех ветках появился LTE от телекомов

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Alexander Zaslonov

0

Во-первых, это не этично, я согласия на раздачу своего ебальника не давал. С одной стороны кому я нужен? Но с другой - нехуй мое лицо воровать!

Во-вторых, все мы знаем кого там собираются отлавливать.

В-третьих, очередной распил бабла.

В-четвёртых, данные с лицами будут успешно продаваться в даркнете)

Не для людей технологии в России и не скоро будут.

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Vitold Sedyshev

Alexander
0

А вы когда в метро первый раз пришли Соглашение (Terms Of Condition) подписывали? Там было что Вы со всем согласны проходя через двери метро? Я так понимаю, что можно отказаться от услуг метрополитена и разорвать соглашение и просто не пользоваться. Хранить свое лицо в сохранности и ходить пешком, а лучше и вовсе никуда не ходить, а то кругом сплошной вирус и создание общественных мест это какая-то сомнительная затея пришедшая из каких-то темных веков когда связи не было и нужно было тусить на рынке и трактире для получения новостей и дохода. А сейчас сидите в помещении поставили себе кондиционер и радуетесь широкополосному интеренету по оптике.

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Sergey Maksimenko

0

https://i.ytimg.com/vi/n5u3axLhMqE/hqdefault.jpg

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alex twit

–1

Система распознавания яиц

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Денис Караван

alex
0

Бро, тебя вычислили!

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