Вы случайно не PHP Middle?
Оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком» установит системы распознания лиц в вагонах московского метро Материал редакции
Компания должна оборудовать камерами 1500 вагонов к весне 2021 года.
- Wi-Fi оператор московского метро «МаксимаТелеком» выиграл тендер на 1,37 млрд рублей на право установки системы видеонаблюдения в вагонах метро.
- Второй участник закупки, компания Inline Telecom Solutions, запросил за свои услуги 1,38 млрд рублей.
- Согласно контракту, компания должна оборудовать свыше 1500 вагонов видеокамерами с системой распознавания лиц, а также обеспечить архивное хранение видеозаписей с постоянным доступом к ним.
- «МаксимаТелеком» обязана выполнить контракт в течение 180 дней с момента заключения контракта, то есть до марта 2021 года. В павильонах и на станциях метр системы распознавания лиц уже используются, пишут «Ведомости» со ссылкой на эксперта по информбезопасности Дениса Батранкова.
- По данным сервиса аналитики Seldon Basis, за всё время компания выиграла 52 госконтракта на общую сумму 3,93 млрд рублей. В ноябре 2019 года она получила тендер на поставку серверов для системы распознавания лиц в Москве за 1,15 млрд рулей.
- Помимо Wi-Fi в метро Москвы «МаксимаТелеком» также занимается развитием сети в петербургском метрополитене, наземном транспорте и региональных аэропортах.
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c"], "comments": 17, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 147761, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 05 Aug 2020 10:44:38 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Онлайн-кинотеатр IVI и дизайн-завод “Флакон” откроют drive-in кинотеатр «Кинофлакон IVI»
Соевое молоко в 3D: один из наших опытов в креативной веб-разработке
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
ВТБ открыл в Москве отделение с…
Оператор Wi-Fi «МаксимаТелеком…
Российский энтузиаст за три…
Мошенники создали 86 копий…
Сеть «Теремок» отказалась от…
Мошенники создали 86 копий…
Сеть «Теремок» отказалась от…
Qweep.ru — простой сервис для…
10 причин, по которым пора…
Профессия интернет-маркетолога…
Веб-камера Full HD, «студийные…
Сеть «Теремок» отказалась от…
Кинес Кизиитов
т.е. по ляму за 1 камеру. норм контракт!
Альфия ЛевинаКинес
Так потом по данным с этих камер соберут по 5к за нос без маски)
Кинес КизиитовАльфия
так-то да ) но это уже будет собирать дептранс, а не максима. у них монетизация только через рекламу в вайфае.
Roman NenznaskiyКинес
Камера в данном конкретном случае меньшая из затрат. Основа - это системы доставки, хранения и потокового распознавания..
Кинес КизиитовRoman
это все понятно. и тем не менее. в пересчете на камеры получается неплохо. а систему можно купить в коробке. вряд ли у максимы своя - они же столько лет с вайфаем разобраться нормально не могут.
Roman NenznaskiyКинес
А в пересчете на на количество залетевших воробьев в метро получается уже и не так страшно! Зачем считать в камерах, если суть не в них вообще?
Для понимания сложности процесса, напомню вам, что сотовая связь в метро появилась спустя 15 лет после появления в Москве т.к. было слишком дорого и сложно прокладывать каналы связи.
Другой вопрос - нахрена эта система вообще нужна и какая ее эффективность. Я уверен, что толку от нее будет совсем немного и использоваться она будет по большей части не для поимки преступников...
Кинес КизиитовRoman
каких преступников? система распознавания лиц в метро уже есть, она используется для выписывания штрафов и отлавливания карантинных ковидцев. ни одного карманника или бандюгана эта сеть за год не выявила. цели не те. либо чуваков с поясами с тротилом, либо чуваков без маски (или без билета). третьего не дано.
Vitold Sedyshev
Того кого распознает сразу подключит к Wi-Fi или зачем это вообще нужно?
Александр КучеряевVitold
Ловить редисок, ну и впринципе любых личностей интересных органам. Фотка в досье есть, считай уже пойман.
Roman TrifonovАлександр
Так вроде редиски должны ловиться на этапе входа в метро. Понаставили же на каждый турникет камеры.
Иванка Сегодина
На сколько мне известно "МаксимаТелеком" уже давно и прочно сидит в московском метро, полагаю других туда даже и не пустили бы. Если не изменяет память, то уже с 2013 года заработал Wi-Fi под их руководством, а пилотные проекты по запуску и тендеры были в 2011-2012 годах.
Кинес КизиитовИванка
именно. и еще лет 5 они его настраивали ) за это время почти на всех ветках появился LTE от телекомов
Alexander Zaslonov
Во-первых, это не этично, я согласия на раздачу своего ебальника не давал. С одной стороны кому я нужен? Но с другой - нехуй мое лицо воровать!
Во-вторых, все мы знаем кого там собираются отлавливать.
В-третьих, очередной распил бабла.
В-четвёртых, данные с лицами будут успешно продаваться в даркнете)
Не для людей технологии в России и не скоро будут.
Vitold SedyshevAlexander
А вы когда в метро первый раз пришли Соглашение (Terms Of Condition) подписывали? Там было что Вы со всем согласны проходя через двери метро? Я так понимаю, что можно отказаться от услуг метрополитена и разорвать соглашение и просто не пользоваться. Хранить свое лицо в сохранности и ходить пешком, а лучше и вовсе никуда не ходить, а то кругом сплошной вирус и создание общественных мест это какая-то сомнительная затея пришедшая из каких-то темных веков когда связи не было и нужно было тусить на рынке и трактире для получения новостей и дохода. А сейчас сидите в помещении поставили себе кондиционер и радуетесь широкополосному интеренету по оптике.
Sergey Maksimenko
https://i.ytimg.com/vi/n5u3axLhMqE/hqdefault.jpg
alex twit
Система распознавания яиц
Денис Караванalex
Бро, тебя вычислили!