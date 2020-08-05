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Техника
Лиана Липанова
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Samsung представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra с тройной 8К-камерой по цене от 79 990 рублей Материал редакции

А также планшеты Tab S7 и Tab S7+, «умные» часы Galaxy Watch3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2 следующего поколения.

18 комментариев
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На презентации Galaxy Unpacked 5 августа Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, «умные» часы Galaxy Watch3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2 следующего поколения.

The Verge

Galaxy Note20 Ultra получил экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. «Дисплей автоматически адаптируется к просматриваемому контенту, чтобы сэкономить заряд батареи», — говорят в компании. «Интеллектуальный» аккумулятор заряжается более чем на 50% за 30 минут, утверждают в Samsung.

Смартфоны получили тройную 8K-камеру, соотношение сторон — 21:9, скорость записи — 24 кадра в секунду. Режим Pro Video позволяет снимать со скоростью 120 кадров в секунду, настраивать фокусировку, звук, экспозицию и другие параметры. Galaxy Note20 Ultra также обладает автофокусом с лазерным сенсором.

Компания также обновила электронное перо S Pen и добавила пять новых жестов, например, чтобы вернуться на домашний экран или сделать скриншот, достаточно взмаха кистью.

Galaxy Note20 можно купить по цене от 79 990 рублей за версию 256 ГБ в цвете графит, мятном и бронзовом. Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, черном и белом цветах стоит от 99 990 рублей за версию 256 ГБ и от 119 990 рублей за версию 512 ГБ.

Galaxy Tab S7 и Tab S7+

Samsung

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ обладают дисплеями с диагональю 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно с частотой обновления до 120Гц. В комплект входит обновленное электронное перо S Pen, а чехол-клавиатуру можно приобрести отдельно, говорят в компании.

На устройствах предустановлено фирменное приложение Samsung Notes для создания текстовых заметок, изображений, голосых записей и другого.

Если нет Wi-Fi, планшет можно подключить к другим устройствам Galaxy для доступа к сети. Кроме того, планшет позволит обмениваться файлами с устройствами поблизости. Его также можно использовать как дисплей к основному экрану компьютера Samsung.

Galaxy Tab S7 будет продаваться по цене от 57 990 рублей за Wi-Fi версию в бронзовом, черном и серебряном цветах и по цене от 64 990 рублей за LTE версию 128ГБ.

За бронзовый, чёрный и серебряный планшет Galaxy Tab S7+ придётся заплатить от 79 990 рублей за LTE версию и от 69 990 рублей за Wi-Fi версию 128ГБ.

Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live

В приложении Running Analysis для занятий бегом в «умных» часах Galaxy нового поколения появилась функция VO2 max — она измеряет уровень кислорода в крови и позволяет проводить эффективные кардиотренировки, говорят в компании. Бронзовые или серебряные часы версии 41 мм будут стоить 29 990 рублей, 45 мм в чёрном и бронзовом — 34 990 рублей.

Наушники Galaxy Buds Live оснащены 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом, а также тремя микрофонами с адаптивной системой — два внешних и один внутренний. Они представлены в бронзовом, черном и белом цветах и будут продаваться по рекомендованной цене 13 990 рублей.

Galaxy Z Fold2

Samsung также показала обновлённый смартфон со складным экраном — Galaxy Z Fold2 с двумя «безграничными» дисплеями Infinity-O — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Смартфон представлен в чёрном и бронзовом цветах.

Все новые устройства поступят в продажу в России 21 августа. С 5 по 20 августа включительно доступен предзаказ.

#новость #samsung

Лиана Липанова
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18 комментариев
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Nesterov Igor

10

Фиг с ним с телефоном. Смотрю сейчас презентацию, ни одного белого, я серьезно! #WhiteLivesMatter

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Ivan Polyak

Nesterov
9

Самсунг это для чёрных и желтых )) для белых это эпл 

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Nesterov Igor

Ivan
0

Ты оказался прав, потому что в конце Fold 2, самый дорогой смарт анонсировал белый, алилуя 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

4

Чёт дороговато

Ответить

Kot Wild

1

О, я ещё ноут 10 не успел купить)) пожалуй подожду ноут 50.....

Ответить

Даниил Орел

Kot
2

Прочел "подожду лет 50")

Ответить

Александр Шестаков

Даниил
0

они, вроде бы, раз в год выходят, так что вы почти правильно почитали =)

Ответить

Serge Tikhonenko

1

Ништяк, присмотрюсь к серым поставкам.

Ответить

alex twit

1

Дорого и безвкусно

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Денис Морганов

0

Телефоны уходят в прошлое что будет в будущем вот в чем вопрос

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
2

смартфоны

Ответить

Паша Золотаревский

0

О, я как раз презентацию смотрю

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Никита Алфимов

0

"Режим Pro Video позволяет снимать со скоростью 120 кадров в секунду, настраивать фокусировку, звук,экспозицию и другое. Galaxy Note20 Ultra также обладает автофокусом с лазерным сенсором."

Я конечно сонибой, и понимаю что xperia 1mkII ОЧЕНЬ УЗКОНАПРАВЛЕННОЕ устройство, особенно учитывая фото про и синема про приложения, но зачем Note20 позиционируют себя как его конкурента, если он вообще для другого рынка.

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Даниил Орел

0

Это ты зря, Самсунг, слот "гаджет по безумной несуразной цене, потому что достоин" уже занят) 

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Nail Sharipov

0

Показывать на экране часов капли дождя, когда идет дождь - это, конечно, прикольная задумка. Но все это нафиг не нужно, если заряда будет хватать на сутки. Ну и вопросы к точности замеров пульса, кислорода, качества сна

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Alex Marvell

0

Жесть. Плита строительная с этими дырками))

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Albert Toleshov

0

Ну что же, цены на Самсунг почти сравнялись с Эпл. Валютные курсы оставляют желать лучшего. Корпоративные скидки наше всё.

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Trail soul

0

Смешно, что Самсунг (упертый, очень упертый) снова поставил загнутый по краям экран, который легко бьется и не нужен, ну и края снова традиционно закругленные, как у 99,9% китайских телефонов. Но Эппл выпустит айфоны с плоскими краями - и это Самсунг будет, конечно же, копировать в следующем году. Экран туда не загнуть, он отомрет вместе с прочими безумными фантазиями. А эти модели превратятся в тыквы, по цене от 80 до 120 тысяч р.
(ой, да: у меня не Эппл, для минимизации комментариев).

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