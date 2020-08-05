А также планшеты Tab S7 и Tab S7+, «умные» часы Galaxy Watch3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2 следующего поколения.

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На презентации Galaxy Unpacked 5 августа Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, «умные» часы Galaxy Watch3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2 следующего поколения.

The Verge

Galaxy Note20 Ultra получил экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. «Дисплей автоматически адаптируется к просматриваемому контенту, чтобы сэкономить заряд батареи», — говорят в компании. «Интеллектуальный» аккумулятор заряжается более чем на 50% за 30 минут, утверждают в Samsung.

Смартфоны получили тройную 8K-камеру, соотношение сторон — 21:9, скорость записи — 24 кадра в секунду. Режим Pro Video позволяет снимать со скоростью 120 кадров в секунду, настраивать фокусировку, звук, экспозицию и другие параметры. Galaxy Note20 Ultra также обладает автофокусом с лазерным сенсором.

Компания также обновила электронное перо S Pen и добавила пять новых жестов, например, чтобы вернуться на домашний экран или сделать скриншот, достаточно взмаха кистью.

Galaxy Note20 можно купить по цене от 79 990 рублей за версию 256 ГБ в цвете графит, мятном и бронзовом. Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, черном и белом цветах стоит от 99 990 рублей за версию 256 ГБ и от 119 990 рублей за версию 512 ГБ.

Galaxy Tab S7 и Tab S7+

Samsung

Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ обладают дисплеями с диагональю 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно с частотой обновления до 120Гц. В комплект входит обновленное электронное перо S Pen, а чехол-клавиатуру можно приобрести отдельно, говорят в компании.

На устройствах предустановлено фирменное приложение Samsung Notes для создания текстовых заметок, изображений, голосых записей и другого.

Если нет Wi-Fi, планшет можно подключить к другим устройствам Galaxy для доступа к сети. Кроме того, планшет позволит обмениваться файлами с устройствами поблизости. Его также можно использовать как дисплей к основному экрану компьютера Samsung.

Galaxy Tab S7 будет продаваться по цене от 57 990 рублей за Wi-Fi версию в бронзовом, черном и серебряном цветах и по цене от 64 990 рублей за LTE версию 128ГБ.

За бронзовый, чёрный и серебряный планшет Galaxy Tab S7+ придётся заплатить от 79 990 рублей за LTE версию и от 69 990 рублей за Wi-Fi версию 128ГБ.

Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live

В приложении Running Analysis для занятий бегом в «умных» часах Galaxy нового поколения появилась функция VO2 max — она измеряет уровень кислорода в крови и позволяет проводить эффективные кардиотренировки, говорят в компании. Бронзовые или серебряные часы версии 41 мм будут стоить 29 990 рублей, 45 мм в чёрном и бронзовом — 34 990 рублей.

Наушники Galaxy Buds Live оснащены 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом, а также тремя микрофонами с адаптивной системой — два внешних и один внутренний. Они представлены в бронзовом, черном и белом цветах и будут продаваться по рекомендованной цене 13 990 рублей.

Galaxy Z Fold2

Samsung также показала обновлённый смартфон со складным экраном — Galaxy Z Fold2 с двумя «безграничными» дисплеями Infinity-O — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Смартфон представлен в чёрном и бронзовом цветах.