Samsung представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra с тройной 8К-камерой по цене от 79 990 рублей Материал редакции
А также планшеты Tab S7 и Tab S7+, «умные» часы Galaxy Watch3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2 следующего поколения.
На презентации Galaxy Unpacked 5 августа Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, «умные» часы Galaxy Watch3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold 2 следующего поколения.
Galaxy Note20 Ultra получил экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. «Дисплей автоматически адаптируется к просматриваемому контенту, чтобы сэкономить заряд батареи», — говорят в компании. «Интеллектуальный» аккумулятор заряжается более чем на 50% за 30 минут, утверждают в Samsung.
Смартфоны получили тройную 8K-камеру, соотношение сторон — 21:9, скорость записи — 24 кадра в секунду. Режим Pro Video позволяет снимать со скоростью 120 кадров в секунду, настраивать фокусировку, звук, экспозицию и другие параметры. Galaxy Note20 Ultra также обладает автофокусом с лазерным сенсором.
Компания также обновила электронное перо S Pen и добавила пять новых жестов, например, чтобы вернуться на домашний экран или сделать скриншот, достаточно взмаха кистью.
Galaxy Note20 можно купить по цене от 79 990 рублей за версию 256 ГБ в цвете графит, мятном и бронзовом. Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, черном и белом цветах стоит от 99 990 рублей за версию 256 ГБ и от 119 990 рублей за версию 512 ГБ.
Galaxy Tab S7 и Tab S7+
Планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ обладают дисплеями с диагональю 11 дюймов и 12,4 дюйма соответственно с частотой обновления до 120Гц. В комплект входит обновленное электронное перо S Pen, а чехол-клавиатуру можно приобрести отдельно, говорят в компании.
На устройствах предустановлено фирменное приложение Samsung Notes для создания текстовых заметок, изображений, голосых записей и другого.
Если нет Wi-Fi, планшет можно подключить к другим устройствам Galaxy для доступа к сети. Кроме того, планшет позволит обмениваться файлами с устройствами поблизости. Его также можно использовать как дисплей к основному экрану компьютера Samsung.
Galaxy Tab S7 будет продаваться по цене от 57 990 рублей за Wi-Fi версию в бронзовом, черном и серебряном цветах и по цене от 64 990 рублей за LTE версию 128ГБ.
За бронзовый, чёрный и серебряный планшет Galaxy Tab S7+ придётся заплатить от 79 990 рублей за LTE версию и от 69 990 рублей за Wi-Fi версию 128ГБ.
Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live
В приложении Running Analysis для занятий бегом в «умных» часах Galaxy нового поколения появилась функция VO2 max — она измеряет уровень кислорода в крови и позволяет проводить эффективные кардиотренировки, говорят в компании. Бронзовые или серебряные часы версии 41 мм будут стоить 29 990 рублей, 45 мм в чёрном и бронзовом — 34 990 рублей.
Наушники Galaxy Buds Live оснащены 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом, а также тремя микрофонами с адаптивной системой — два внешних и один внутренний. Они представлены в бронзовом, черном и белом цветах и будут продаваться по рекомендованной цене 13 990 рублей.
Galaxy Z Fold2
Samsung также показала обновлённый смартфон со складным экраном — Galaxy Z Fold2 с двумя «безграничными» дисплеями Infinity-O — 6,2-дюймовый внешний и 7,6-дюймовый внутренний. Смартфон представлен в чёрном и бронзовом цветах.
Все новые устройства поступят в продажу в России 21 августа. С 5 по 20 августа включительно доступен предзаказ.
Фиг с ним с телефоном. Смотрю сейчас презентацию, ни одного белого, я серьезно! #WhiteLivesMatter
Самсунг это для чёрных и желтых )) для белых это эпл
Ты оказался прав, потому что в конце Fold 2, самый дорогой смарт анонсировал белый, алилуя
О, я ещё ноут 10 не успел купить)) пожалуй подожду ноут 50.....
Прочел "подожду лет 50")
они, вроде бы, раз в год выходят, так что вы почти правильно почитали =)
Телефоны уходят в прошлое что будет в будущем вот в чем вопрос
"Режим Pro Video позволяет снимать со скоростью 120 кадров в секунду, настраивать фокусировку, звук,экспозицию и другое. Galaxy Note20 Ultra также обладает автофокусом с лазерным сенсором."
Я конечно сонибой, и понимаю что xperia 1mkII ОЧЕНЬ УЗКОНАПРАВЛЕННОЕ устройство, особенно учитывая фото про и синема про приложения, но зачем Note20 позиционируют себя как его конкурента, если он вообще для другого рынка.
Это ты зря, Самсунг, слот "гаджет по безумной несуразной цене, потому что достоин" уже занят)
Показывать на экране часов капли дождя, когда идет дождь - это, конечно, прикольная задумка. Но все это нафиг не нужно, если заряда будет хватать на сутки. Ну и вопросы к точности замеров пульса, кислорода, качества сна
Ну что же, цены на Самсунг почти сравнялись с Эпл. Валютные курсы оставляют желать лучшего. Корпоративные скидки наше всё.
Смешно, что Самсунг (упертый, очень упертый) снова поставил загнутый по краям экран, который легко бьется и не нужен, ну и края снова традиционно закругленные, как у 99,9% китайских телефонов. Но Эппл выпустит айфоны с плоскими краями - и это Самсунг будет, конечно же, копировать в следующем году. Экран туда не загнуть, он отомрет вместе с прочими безумными фантазиями. А эти модели превратятся в тыквы, по цене от 80 до 120 тысяч р.
(ой, да: у меня не Эппл, для минимизации комментариев).
Блоги компаний
Показать еще