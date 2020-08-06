Их можно подключить к двум устройствам одновременно.

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Sony объявила о выпуске четвертого поколения своих беспроводнных наушников с функцией шумоподавления — WH-1000XM4. Дизайн по сравнению с WH-1000XM3 практически не изменился: акценты на чашках теперь золотистые вместо оранжевых.

Sony выпустила наушники с функцией шумоподавления третьего поколения WH-1000XM3 в 2018 году, напоминает The Verge. Эти наушники часто возглавляют рейтинги, но с тех пор конкуренты выпустили несколько устройств с лучшими характеристиками, объясняет издание. Чтобы оторваться от конкурентов, Sony вернулась с наушниками нового поколения, утверждает The Verge.

Последняя модель включает в себя те же сенсорные панели управления, что и ее предшественник, и оптимизирована для Google Assistant и Amazon Alexa.

Благодаря двум микрофонам технология Dual Noise Sensor улавливает окружающий шум и передает данные на процессор шумоподавления HD QN1. Процессор HD Noise Cancelling Processor QN1 применяет обработку шумоподавления в режиме реального времени, рассказали в компании.

«Адаптивное управление» настраивает параметры звука в зависимости от местоположения пользователя. Для этого нужно выбрать предпочитаемые настройки для часто посещаемых мест в приложении Sony | Headphones Connect App. Затем наушники будут автоматически обновлять параметры при переходе из одного места в другое.

В WH-1000XM4 появилась функция Speak-to-Chat для коротких разговоров: когда пользователь начинает говорить, устройство распознаёт его голос и останавливает музыку, например, для заказа кофе. Музыка включится автоматически через 30 секунд после последней реплики. Кроме того, мгновенно снизить громкость можно положив правую руку на наушники.

Также музыка автоматически выключается, когда пользователь снимает наушники благодаря новому датчику, определяющему надето ли устройство.

The Verge

WH-1000XM4 можно присоединить через Bluetooth к двумя устройствам одновременно. При поступлении звонка наушники автоматически подключатся к нужному устройству.

Наушники нового поколения также поддерживают функцию Fast Pair от Google — она позволяет найти WH-1000XM4, позвонив на них.