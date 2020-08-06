Sony выпустила наушники с шумоподавлением WH-1000XM4 — они отключают звук, когда пользователь разговаривает Материал редакции
Их можно подключить к двум устройствам одновременно.
Sony объявила о выпуске четвертого поколения своих беспроводнных наушников с функцией шумоподавления — WH-1000XM4. Дизайн по сравнению с WH-1000XM3 практически не изменился: акценты на чашках теперь золотистые вместо оранжевых.
Sony выпустила наушники с функцией шумоподавления третьего поколения WH-1000XM3 в 2018 году, напоминает The Verge. Эти наушники часто возглавляют рейтинги, но с тех пор конкуренты выпустили несколько устройств с лучшими характеристиками, объясняет издание. Чтобы оторваться от конкурентов, Sony вернулась с наушниками нового поколения, утверждает The Verge.
Последняя модель включает в себя те же сенсорные панели управления, что и ее предшественник, и оптимизирована для Google Assistant и Amazon Alexa.
Благодаря двум микрофонам технология Dual Noise Sensor улавливает окружающий шум и передает данные на процессор шумоподавления HD QN1. Процессор HD Noise Cancelling Processor QN1 применяет обработку шумоподавления в режиме реального времени, рассказали в компании.
«Адаптивное управление» настраивает параметры звука в зависимости от местоположения пользователя. Для этого нужно выбрать предпочитаемые настройки для часто посещаемых мест в приложении Sony | Headphones Connect App. Затем наушники будут автоматически обновлять параметры при переходе из одного места в другое.
В WH-1000XM4 появилась функция Speak-to-Chat для коротких разговоров: когда пользователь начинает говорить, устройство распознаёт его голос и останавливает музыку, например, для заказа кофе. Музыка включится автоматически через 30 секунд после последней реплики. Кроме того, мгновенно снизить громкость можно положив правую руку на наушники.
Также музыка автоматически выключается, когда пользователь снимает наушники благодаря новому датчику, определяющему надето ли устройство.
WH-1000XM4 можно присоединить через Bluetooth к двумя устройствам одновременно. При поступлении звонка наушники автоматически подключатся к нужному устройству.
Наушники нового поколения также поддерживают функцию Fast Pair от Google — она позволяет найти WH-1000XM4, позвонив на них.
WH-1000XM4 в расцветках Black и Platinum Silver будут доступны в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона с августа 2020 года, говорят в компании. Предзаказ на них уже открыт. Наушники будут стоить $349,99 (~25,6 тысяч рублей).
Блин, ну как так. Только предыдущие купил 😭
Как я тебя понимаю))) Но изменения не настолько мажорные, чтобы обновляться
подключение к двум устройствам — это очень весомый аргумент))
Вообще прошлая версия тоже умела работать с двумя устройствами, но только одно при этом было в A2DP, а второне в разговорном режиме. Пример инструкции из мануала:
https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm3/v1/en/contents/TP0001703113.html
Так что новость не совсем корректная, либо там теперь два девайса в A2DP.
Покупайте сразу после появления в магазинах. Обычно они держат паузу минимум в год перед выпуском новых.
Я так выход вторых эирподсов ждал....
А как петь?
Выключают человека когда он говорит.
У меня древние 550-ые ещё. И не понимал фишки шумодава, пока не оказался в ситуации, когда был в машине и громко работала музыка, собирался, чтобы наушники не мешались и не занимали ценное место в руках, надел на голову и тупил... бац - тихо стало. Ну не совсем, чтобы уж, но прилично так раза в три. Потом дошло, конечно же.
ЗЫ: они мне всё равно не нравятся. Вот в подарок брал 770-ые... - огонь! Сидят как влитые!
Смотрел несколько обзоров и читал про них, насколько смог уловить суть - основная полезная зона применения - во время полёта. Кто пользуется, поделитесь, как они, в повседневном использовании?)
Сначала WOW-эффект и всем на кого одеваю у всех такой эффект, потом уши родные человеческие привыкают и воспринимают шумодав как должное, если офис у дороги или работа в опенспейсе то мастхэв, идеальной тишины не дают, скорее размывают все внешние шумы в белый тихий шум, чтобы мозг не концентрировался на резких
Для работы в опенспейсах.... и зарядка не нужна
Активное шумоподавление полезно начиная от офиса, чтобы заглушить фоновый шум от разговоров и не только, до улиц и метро, например.
Но у каждого производителя подобных наушников есть свои особенности в реализации шумоподавления, и лучше изучить опыт других пользователей перед покупкой.
Скорее лучше получить свой
Боюсь, что если вы не изучите чужой опыт, свой может быть не самым приятным. У некоторых наушников подавление не настраивается гибко (то есть только вкл/выкл), у некоторых подавление негативно сказывается на качестве звука. Ну и у разных производителей свои алгоритмы, поэтому у кого-то подавление лучше работает с одними частотами, у кого-то с другими, у кого-то сильнее, у кого-то слабее.
Я имел в виду, что лучше попробовать самому перед покупкой, так как восприятие шумоподавления тоже может быть индивидуальным от слуха/формы ушей и тд. Опыт других пользователей может быть не так полезен
Использую XM3 каждый день. Не аудиофил, поэтому слушаю музыку со Спотифай, Яндекс.Музыки и Ютуба в мр3 через блютус.
Для моих ушей наушники хороши: дают объёмный хороший звук. Низы не хрипят, верхи не пищат, сбалансировано звучат. По моим ощущениям низы чу-у-у-уток выделены, дают больше объёма, что ли.
Возможно, если поиграться эквалайзером, можно отрегулировать.
Шумодав хорош, но по сравнению с Apple AirPods Pro особой разницы я не заметил. Т.е. отлично давят фоновый шум что те, что эти.
Батарейку держат отлично. По крайней мере пока. Хватает где-то на неделю при каждодневном использовании по несколько часов.
Есть ещё управление ушами через прикосновения по правому уху. Например, прикладываешь ладонь на правое ухо, и шумодав отключается. Но мне это не зашло, проще сдвинуть ухо.
Из минусов для меня:
1. Потеют уши через несколько часов беспрерывного использования. Если вокруг тепло, то потеют быстрее. Возможно у других людей другая ситуация — зависит от человека.
2. Уши начинают ныть/физически уставать от давления через несколько часов использования. Возможно дело привычки — я пользуюсь несколько месяцев пока.
3. Нет защиты от воды. В дождь не выйти на улицу.
У ушей есть встроенный микрофон для разговоров, но им пользовался один раз для теста в тепличных условиях. Поэтому про качество сказать не могу.
В целом своих денег стоят, если хочется полноразмерных беспроводных ушей.
Если говорить про затычки, то меня эйрподс про устраивают.
В связке с плеером Sony NWZ-A17 иногда идут помехи мелкие разрывы и прочие прелести беспровода. Цепляет быстро, достаточно приложить плеер к уху.
По управлению прикосновениями, иногда что бы остановить музыку приходится клацать пару, а иногда снял выключил в руке задел вещи и они заиграли.
3-4 дня без позарядки в режиме работа дом и 4+- часа на работе.
Не хватает беспроводной зарядки уже (телефон / затычки) заряжаются в 1 месте а вот наушники приходится дополнительно ставить (мелкая придирка)
Купил весной для офиса, а в итоге все ушли на карантин)
В целом отличные наушники.
3 поколение господа — легенда.
3 поколение Господа.
дизайн страшненький, звук как у всего от сони, куча ненужных фич и это у... кто-то покупает ?
1.5 года пользуюсь 3й версией — ПРЕКРАСНЫ!
Но с бт протоколом для разговоров что-то должны все массово сделать.
У меня третьей версии. Радовалась сначала что так долго держит аккумулятор. Пользовалась не часто. И каждый раз после продолжительного времени включала и удивлялась как так долго без зарядки. И тут умерли, не заряжаются и не включаются 😞
Раз уж тут много владельцев XM3 собралось. У вас получилось подсоединить наушники к пк по блютузу, и чтобы при этом работал микрофон?
Когда к телефону подключаешь он же нормальный профиль подключает - можно общаться?
Перешёл с Bose на Sony и тысячу раз пожалел. Bose намного более эргономичны и удобны в использовании
... и звук! Нет ничего лучше по звуку на сегодняшний день чем Bose QC35 ii.
Так, и что мне теперь делать с моими Bose 700, которые не умеют выключать музыку?!
"когда пользователь начинает говорить, устройство распознаёт его голос и останавливает музыку"
т.е. позавывать под музыку не получится)
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