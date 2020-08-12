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Техника
Татьяна Боброва
1416

Microsoft выпустит Android-смартфон Surface Duo с двойным экраном в сентябре — он стоит $1399 Материал редакции

Он поддерживает все Android-приложения и Microsoft 365.

22 комментария
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Microsoft анонсировала Android-смартфон Surface Duo с двойным экраном: он будет стоить от $1399 (около 102,3 тысячи рублей) и поступит в продажу 10 сентября 2020 года. Компания открыла предзаказ.

Microsoft показала свой Android-смартфон в 2019 году. Surface Duo работает на процессоре Snapdragon 855 и оснащён двумя OLED-экранами по 5,6 дюйма. Экраны можно использовать по отдельности и вместе. У смартфона 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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У устройства есть камера 11 МП, которая поддерживает многокадровую съёмку HDR и «суперзум», а также режим для слабого освещения и запись видео 4К, пишет The Verge. Microsoft обещает «работу смартфона в течение всего дня без подзарядки».

Surface Duo поддерживает все Android-приложения и Microsoft 365.

#новость #microsoft #surface

Татьяна Боброва
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22 комментария
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Холден Колфилд

17

И зачем?

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Анна Григорьева

Холден
7

Для гербария

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Dmitriy R

Анна
0

Побьешь прошлый рекорд шутки? )

Ответить

Захар Реверчук

12

Такие рамки и камера, как у бюджетника из 2016. Если цена за сто тысяч, можно было и покрасивее сделать

Ответить

Даниил Орел

Захар
0

+1, мне показалось, что блекберри воистину воскрес (прости Господи). 

Ответить

Viktor Mann

5

Вот ничему их жизнь не учит - Microsoft KIN ONE

Ответить

Юрий Белоножкин

Viktor
0

Можете мысль пояснить? Разные ведь устройства

Ответить

Mike K

Юрий
1

видимо, то был не совсем обычный для своего времени форм-фактор с заявкой на инновационность, который в итоге загнулся

Ответить

Павел

Mike
0

Он разве не от ужасного качества ПО загнулся? Там же какая-то дикая внутренняя война была между менеджерами Windows CE, Windows Phone и KIN за ресурсы, в которой победил менеджер Windows Phone и загубил проект KIN.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

4

Я бы взял. Только пока не придумал, зачем он мне

Ответить

Anton Smets

4

Вау, теперь фризы будут в двойном количестве.

Ответить

Роман Александров

4
Ответить

Комментарий удален

Холден Колфилд

2

Ладно
Они что-то пробуют интересное, просто мы к такому не готовы и не знаем что это такое

Ответить

Комментарий удален

Глеб Горохов

Глеб
1

Ещё и за такие деньги

Ответить

Искандэр Силапов

0

Как же нелепо и безлико выглядит 😞

Ответить

Ol Ka

0

Раз уж выпуск этого устройства неизбежен — давайте хоть вслух погадаем, сколько лет оно проживёт на рынке.

Я ставлю на то, что 2 года максимум 😌

Ответить

Nesterov Igor

0

И кто же его купит?)))

Ответить

Директор Интернетов

0

Прям вижу, как такие же близорукие комментарии были под анонсом Айфона в 2007.

Ответить

Murad Mustafayev

0

как его держать при игре?

Ответить

From Siberia to London

0

Раскривушка.

Ответить

Кирилл Баскус

0

Наверное тут нацелено на бизнес-пользователей. 2 экрана позволят смотреть на 2 окна приложения - например, excel. Будто как 2 монитора. К тому же поддержка Microsoft 365 позволит полноценно использовать как корп.устройство, и конечно же, MDM.
В любое случае, это попытка пощупать рынок. Никакого криминала тут нет.
Интересно, как он проходит краш-тесты.

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Аліса Шишкалова

0

У самсугов уже есть такие,и хоть аккуратнее выглядят. Не думаю что такой дизайн долго продержится

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