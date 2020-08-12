Microsoft выпустит Android-смартфон Surface Duo с двойным экраном в сентябре — он стоит $1399 Материал редакции
Он поддерживает все Android-приложения и Microsoft 365.
Microsoft анонсировала Android-смартфон Surface Duo с двойным экраном: он будет стоить от $1399 (около 102,3 тысячи рублей) и поступит в продажу 10 сентября 2020 года. Компания открыла предзаказ.
Microsoft показала свой Android-смартфон в 2019 году. Surface Duo работает на процессоре Snapdragon 855 и оснащён двумя OLED-экранами по 5,6 дюйма. Экраны можно использовать по отдельности и вместе. У смартфона 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.
У устройства есть камера 11 МП, которая поддерживает многокадровую съёмку HDR и «суперзум», а также режим для слабого освещения и запись видео 4К, пишет The Verge. Microsoft обещает «работу смартфона в течение всего дня без подзарядки».
Surface Duo поддерживает все Android-приложения и Microsoft 365.
И зачем?
Для гербария
Такие рамки и камера, как у бюджетника из 2016. Если цена за сто тысяч, можно было и покрасивее сделать
Вот ничему их жизнь не учит - Microsoft KIN ONE
Можете мысль пояснить? Разные ведь устройства
Комментарий удален
Ладно
Они что-то пробуют интересное, просто мы к такому не готовы и не знаем что это такое
Комментарий удален
Раз уж выпуск этого устройства неизбежен — давайте хоть вслух погадаем, сколько лет оно проживёт на рынке.
Я ставлю на то, что 2 года максимум 😌
Прям вижу, как такие же близорукие комментарии были под анонсом Айфона в 2007.
Наверное тут нацелено на бизнес-пользователей. 2 экрана позволят смотреть на 2 окна приложения - например, excel. Будто как 2 монитора. К тому же поддержка Microsoft 365 позволит полноценно использовать как корп.устройство, и конечно же, MDM.
В любое случае, это попытка пощупать рынок. Никакого криминала тут нет.
Интересно, как он проходит краш-тесты.
У самсугов уже есть такие,и хоть аккуратнее выглядят. Не думаю что такой дизайн долго продержится
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