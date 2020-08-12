Он поддерживает все Android-приложения и Microsoft 365.

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Microsoft анонсировала Android-смартфон Surface Duo с двойным экраном: он будет стоить от $1399 (около 102,3 тысячи рублей) и поступит в продажу 10 сентября 2020 года. Компания открыла предзаказ.

Microsoft показала свой Android-смартфон в 2019 году. Surface Duo работает на процессоре Snapdragon 855 и оснащён двумя OLED-экранами по 5,6 дюйма. Экраны можно использовать по отдельности и вместе. У смартфона 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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У устройства есть камера 11 МП, которая поддерживает многокадровую съёмку HDR и «суперзум», а также режим для слабого освещения и запись видео 4К, пишет The Verge. Microsoft обещает «работу смартфона в течение всего дня без подзарядки».