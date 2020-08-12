В отличие от других компаний, Varjo создаёт гарнитуры не для игр, а для работы — например, дизайна автомобилей и подготовки космонавтов.

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Финская компания Varjo, которая производит профессиональные VR- и XR-гарнитуры, привлекла $54 млн от группы инвесторов — в их числе Volvo, венчурные фонды Atomico, EQT Ventures и другие, передаёт VentureBeat.

Varjo выпускает оборудование для бизнеса, её особенность — высокая чёткость изображений, сравнимая с обычным человеческим зрением, отмечает издание. Она необходима для качественной работы промышленных приложений, например, авиасимуляторов, в которых иногда нужно читать надписи на дисплее, поясняет VentureBeat.

Гарнитуры Varjo VR-2 и VR-2 Pro Varjo

VR-гарнитуры от Varjo продаются за €5000 и €6000 ($5900 и $7000 соответственно), а шлем смешанной реальности для разработчиков стоит €10 тысяч ($13 тысяч). XR-шлем позволяет «помещать» цифровые объекты в реальное окружение, а также включать режимы виртуальной, смешанной и обычной реальности, указывает издание.

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У шлемов есть опция отслеживания движений глаз, говорится в описании устройств. Гарнитуры не автономны, они работают при подключении к компьютеру или мощному ноутбуку, отмечает VentureBeat.

По словам главы Varjo Тимо Тойкканена, VR-шлемы используют разработчики программного обеспечения, промышленные дизайнеры, исследователи, а XR-шлемы компании покупают, например, для VR-презентации автомобилей в реальной среде.

Сравнение качества изображения в VR-шлеме Varjo и неназванного конкурента Varjo

В числе заказчиков финской компании — Boeing, который хочет использовать гарнитуры для подготовки астронавтов для космической миссии Starliner, а также Volvo, Audi и Siemens, которые используют платформу Varjo для дизайна автомобилей и разработки новых продуктов, отмечает издание.