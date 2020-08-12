vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Техника
Галина Мубаракшина
311

Финский производитель профессиональных VR-гарнитур Varjo привлёк $54 млн — в числе его клиентов Boeing, Volvo и Siemens Материал редакции

В отличие от других компаний, Varjo создаёт гарнитуры не для игр, а для работы — например, дизайна автомобилей и подготовки космонавтов.

1 комментарий
В закладки

Финская компания Varjo, которая производит профессиональные VR- и XR-гарнитуры, привлекла $54 млн от группы инвесторов — в их числе Volvo, венчурные фонды Atomico, EQT Ventures и другие, передаёт VentureBeat.

Varjo выпускает оборудование для бизнеса, её особенность — высокая чёткость изображений, сравнимая с обычным человеческим зрением, отмечает издание. Она необходима для качественной работы промышленных приложений, например, авиасимуляторов, в которых иногда нужно читать надписи на дисплее, поясняет VentureBeat.

Гарнитуры Varjo VR-2 и VR-2 Pro Varjo

VR-гарнитуры от Varjo продаются за €5000 и €6000 ($5900 и $7000 соответственно), а шлем смешанной реальности для разработчиков стоит €10 тысяч ($13 тысяч). XR-шлем позволяет «помещать» цифровые объекты в реальное окружение, а также включать режимы виртуальной, смешанной и обычной реальности, указывает издание.

Объявление на vc.ru
Как передать лиды из FB в Telegram
Новые лиды будут автоматически попадать в Telegram, СRM, Google Sheets, почту
Попробовать

У шлемов есть опция отслеживания движений глаз, говорится в описании устройств. Гарнитуры не автономны, они работают при подключении к компьютеру или мощному ноутбуку, отмечает VentureBeat.

По словам главы Varjo Тимо Тойкканена, VR-шлемы используют разработчики программного обеспечения, промышленные дизайнеры, исследователи, а XR-шлемы компании покупают, например, для VR-презентации автомобилей в реальной среде.

Сравнение качества изображения в VR-шлеме Varjo и неназванного конкурента Varjo

В числе заказчиков финской компании — Boeing, который хочет использовать гарнитуры для подготовки астронавтов для космической миссии Starliner, а также Volvo, Audi и Siemens, которые используют платформу Varjo для дизайна автомобилей и разработки новых продуктов, отмечает издание.

  • В отличие от Varjo, другие компании начинали с производства AR-и VR-устройств для массового пользователя. Например, у Google были «умные» очки Glass и гарнитура виртуальной реальности Daydream. Однако из-за низкого спроса компания начала выпускать очки для бизнеса, а VR-проект закрыла после трёх лет работы.
  • Производитель AR-гарнитур Magic Leap также делал ставку на потребительский сегмент: в 2019 году он планировал продать 1 млн устройств, но за полгода купили только 6000, говорили источники The Information. Чтобы сохранить бизнес, Magic Leap отказался от розницы и сосредоточился на корпоративных продуктах.

#новость #vr

Галина Мубаракшина
+13 588
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vr"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 149703, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 12 Aug 2020 16:07:34 +0300", "is_special": false }
Некуда валить: бизнес после Covid
15 бизнесов: 12 выжили, 3 закрылось — итоги пандемии от первого лица в ЖЖ Тёмы
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Deniss Karpak

0

Финны знают толк

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

eBay
Подписан
Отписаться
Гости Камчатки теперь могут заказать местные товары на eBay
В июле 2020 года в аэропорту города Елизово были установлены информационные лайтбоксы с активными QR-кодами – прямыми с…
0
Одноклассники
Подписан
Отписаться
Руководитель ОК Антон Федчин – о последствиях пандемии для бизнеса, пользователей и планах соцсети
В июле в сети прошла премьера фильма «Пандемия бизнеса». Авторы документальной ленты рассказали о том, как российский б…
0
Admitad
Подписан
Отписаться
Доходы веб-мастеров выросли на 68,5% за счет автозамены ссылок
Один из самых недооцененных инструментов для веб-мастеров помог своим пользователям увеличить доход на 68,5%. Moneylink…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Dmitry Myachin
за день
Навыки в вакансии: свистеть, пердеть. Навыки в твоём резюме: спать, копать. Тем временем ОК: "ваше резюме нас заинтересовало!".
Запись в подсайте Офтоп
Николай Шелопугин
за неделю
Бля, да они открыто признали, что брали деньги хз за что. Ссориться они не хотят с клиентами)
«Билайн» пообещал отказаться от навязанных подписок — оператор не может увеличить количество абонентов с 2016 года

Комментарии

Sergei Timofeyev

«Мой домашний офис…

Максим Калинин

«Магнитъ Косметикъ», «Росбанкъ…

Sergey Khohlachev

22 совета для начинающего…

Я не скажу свое…

«Мой домашний офис…

Mihael Isaev

Банки протестируют автосписание…

Антон Фомин

7 советов как выбрать хороший…

Igor Bogdanov

Как я превратил планирование…

Deniss Karpak

Финский производитель…

Igor Bogdanov

Как я превратил планирование…

Igor Bogdanov

Как я превратил планирование…

Николай Глущенко

WSJ: TikTok больше года собирал…

Игорь Кравченко

Кейс: как Surf и «Ригла…

IO

Арендодатели из Airbnb второй…

Anton Reut

Mozilla уволит 250 человек и…

Anna Petrova

6 700 000 рублей чистой прибыли…

Hungry Designer

Мне часто звонят мошенники и…

Филипп Концаренко

Мне часто звонят мошенники и…

евгений аношин

WSJ: TikTok больше года собирал…

Павел

WSJ: TikTok больше года собирал…

Artem Petrenkov

Загрузил трек на Spotify, но…