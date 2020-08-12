Финский производитель профессиональных VR-гарнитур Varjo привлёк $54 млн — в числе его клиентов Boeing, Volvo и Siemens Материал редакции
В отличие от других компаний, Varjo создаёт гарнитуры не для игр, а для работы — например, дизайна автомобилей и подготовки космонавтов.
Финская компания Varjo, которая производит профессиональные VR- и XR-гарнитуры, привлекла $54 млн от группы инвесторов — в их числе Volvo, венчурные фонды Atomico, EQT Ventures и другие, передаёт VentureBeat.
Varjo выпускает оборудование для бизнеса, её особенность — высокая чёткость изображений, сравнимая с обычным человеческим зрением, отмечает издание. Она необходима для качественной работы промышленных приложений, например, авиасимуляторов, в которых иногда нужно читать надписи на дисплее, поясняет VentureBeat.
VR-гарнитуры от Varjo продаются за €5000 и €6000 ($5900 и $7000 соответственно), а шлем смешанной реальности для разработчиков стоит €10 тысяч ($13 тысяч). XR-шлем позволяет «помещать» цифровые объекты в реальное окружение, а также включать режимы виртуальной, смешанной и обычной реальности, указывает издание.
У шлемов есть опция отслеживания движений глаз, говорится в описании устройств. Гарнитуры не автономны, они работают при подключении к компьютеру или мощному ноутбуку, отмечает VentureBeat.
По словам главы Varjo Тимо Тойкканена, VR-шлемы используют разработчики программного обеспечения, промышленные дизайнеры, исследователи, а XR-шлемы компании покупают, например, для VR-презентации автомобилей в реальной среде.
В числе заказчиков финской компании — Boeing, который хочет использовать гарнитуры для подготовки астронавтов для космической миссии Starliner, а также Volvo, Audi и Siemens, которые используют платформу Varjo для дизайна автомобилей и разработки новых продуктов, отмечает издание.
- В отличие от Varjo, другие компании начинали с производства AR-и VR-устройств для массового пользователя. Например, у Google были «умные» очки Glass и гарнитура виртуальной реальности Daydream. Однако из-за низкого спроса компания начала выпускать очки для бизнеса, а VR-проект закрыла после трёх лет работы.
- Производитель AR-гарнитур Magic Leap также делал ставку на потребительский сегмент: в 2019 году он планировал продать 1 млн устройств, но за полгода купили только 6000, говорили источники The Information. Чтобы сохранить бизнес, Magic Leap отказался от розницы и сосредоточился на корпоративных продуктах.
Блоги компаний
Показать еще