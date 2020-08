ARPANET: предшественник интернета

Первая компьютерная мышь, видеоконференции и гипертекст

Презентация самой NLS прошла в 1968 году. Впоследствии её прозвали The Mother Of All Demos — «мать» или «царица всех презентаций», — потому что за полтора часа на ней были впервые представлены все вышеперечисленные технологии, ставшие прообразами современных компьютеров.