Многоразовые маски, с прозрачными экранами, голосовым управлением и другими функциями.

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Из-за пандемии многие города и страны ввели правила, которые обязывают в публичных местах носить маски для защиты себя и окружающих. Но защитные маски из ткани нужно часто менять, ещё они закрывают часть лица и не позволяют увидеть эмоции собеседника.

Стартапы и технологические компании стали разрабатывать и предлагать свои версии масок, решающие эти задачи.

Прозрачная Cliu

Итальянские дизайнеры и инженеры спроектировали Cliu — концепт защитной маски с прозрачным экраном. В обычных масках теряется часть коммуникации: собеседник не видит выражение нижней части лица другого. К тому же прозрачная защита более «дружественна» для глухих людей, которые могут читать по губам.

Сейчас Cliu — концепт, к ноябрю 2020 года ожидаются первые поставки готовых масок с двумя конфигурациями на выбор:

Стандартная за 117$ . Три сменных фильтра и возможность выбрать один из пяти цветов.

. Три сменных фильтра и возможность выбрать один из пяти цветов. Модель Pro за 296$ . В дополнение к стандартной версии будут встроенные Bluetooth, микрофон и акселерометр. В комплекте также есть станция с ультрафиолетовыми лампами, которые убивают бактерии на маске во время зарядки.

Cliu

Космический BioVYZR

Канадский проект BioVYZR — станция для верхней части тела, чтобы защититься от пыли и бактерий. Она работает с респираторными фильтрами N95, оборудована тихим вентилятором и батареей на 12 часов работы, есть три режима для потока воздуха. Весит BioVYZR 1,2 кг. Создатели считают, что такая конструкция «маски» позволяет сохранять широкий угол обзора.

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Проект начался с краудфандинговой кампании на Indiegogo: разработчики планировали собрать около $157 тысяч, но в итоге получили $729 тысяч.

Сейчас BioVYZR в производстве. Первая поставка тем, кто сделал предзаказ, планируется на август 2020 года. Цена и за взрослую, и за детские модели одна — $249.

BioVYZR

«Воздушная» Aeri

Бренд Huami — дочерняя компания Xiaomi. Она разрабатывала «умные» часы Mi Band 2 и выпускает свои продукты под брендом Amazfit.

В мае 2020 года TechСrunch писал, что Huami проектирует прозрачную маску Aeri с фильтрами N95. В ней будут ультрафиолетовые лампы, которые при подключении к сети через USB будут дезинфицировать маску внутри за 10 минут. Это позволит сделать фильтр многоразовым и использовать его до полутора месяцев.

По словам представителя компании, изначальная идея была создать прозрачную Aeri, чтобы помочь технологиям распознавать лица без снятия масок.

Huami считает, что её модель рассчитана на массового потребителя и будет полезна не только во время пандемии, но и для защиты от загрязнённого воздуха. Цена и время выпуска продукта на рынок — неизвестны.

Aeri

Маска с переводчиком C-Mask

Японская Donut Robotics разработала робота-переводчика, но с приходом коронавируса применила технологию в маске C-Mask. Она подключается к смартфону через Bluetooth и переводит устную речь на японском в текст на экране телефона. Всего технология поддерживает восемь языков: судя по фотографиям приложения, на русский язык перевода нет, но будет на английский, французский и другие.

Первые маски появятся в Японии в сентябре 2020 года по цене в $40.

C-Mask

Маска с улыбкой JaggerMask

Программист и гейм-дизайнер Тайлер Глэил наблюдал, как разные люди делают уникальные маски для лица и захотел создать свою. Он придумал интерактивную, с голосовым управлением: к примеру, её можно попросить улыбнуться.