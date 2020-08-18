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Техника
Лиана Липанова
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Facebook отключит поддержку отдельных аккаунтов Oculus — для использования VR-шлемов потребуется регистрация в соцсети Материал редакции

Для устаревших аккаунтов перестанут работать некоторые игры и приложения.

  • В октябре 2020 года Facebook отключит поддержку отдельных аккаунтов пользователей гарнитур виртуальной реальности Oculus, но владельцы существующих смогут пользоваться ими до 1 января 2023 года, сообщает The Verge. После этого гарнитуры перестанут получать обновления.
  • Для всех будущих поколений гарнитуры нужна будет авторизация в Facebook. Существующим аккаунтам компания предложит навсегда объединить их со страницами в соцсети.
  • Устаревшее поколение гарнитур с аккаунтами, несвязанными с Facebook, сможет продолжать работать, но некоторые игры и приложения перестанут функционировать.
  • На платформе Oculus for Business используется другой способ авторизации, он останется неизменным, уточняет The Verge. Разработчики могут не связывать свои аккаунты и продолжать ими пользоваться без социальных функций, отмечает издание.
  • Теперь за политику конфиденциальности, обработку и хранение данных аккаунтов Oculus будет отвечать сама соцсеть, а не подразделение Facebook Technologies.

#новость #facebook #oculus

Лиана Липанова
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Ну отключит и отключит

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