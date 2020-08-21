Counterpoint Research: доля Apple Watch на рынке «умных» часов превысила 50% в первой половине 2020 года Материал редакции
Доля ближайших конкурентов — Garmin и Huawei — 9,4% и 8,3% соответственно.
За первые шесть месяцев 2020 года доля Apple Watch по выручке на рынке «умных» часов превысила 50% и составила 51,4% — годом ранее она составляла 43,2%. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research.
Apple продолжает доминировать как по выручке, так и по объёму поставок благодаря высокому спросу на Apple Watch S5, отмечают исследователи. Отгрузки устройств компании во всём мире выросли на 22% год к году за шесть месяцев, а самыми быстрорастущими рынками стали Европа и Азия.
На втором месте по выручке оказалась Garmin — доля производителя по итогам полугодия составила 9,4%. Третьей стала Huawei с долей 8,3%. Samsung, которая в первой половине 2019 года занимала второе место, опустилась на четвёртое — доля компании снизилась с 9,3% до 7,2%.
Аналитики отмечают, что несмотря на пандемию Covid-19 выручка производителей «умных» часов выросла на 20% год к году, а объём поставок за полгода сохранится на уровне 2019 года и составил около 42 млн устройств. В отличие от смартфонов, носимые устройства продолжают пользоваться спросом, поскольку потребители всё больше следят за здоровьем, объясняют эксперты.
- Apple уже много лет доминирует на рынке «умных» часов, отмечает MacRumors. Стабильный спрос на устройства — одна из причин, по которой компания смогла повысить свою капитализацию до $2 трлн, указывало WSJ.
- Компания находится под пристальным вниманием регуляторов. В частности, в июне Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple: из-за правил App Store и Apple Pay.
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