Доля ближайших конкурентов — Garmin и Huawei — 9,4% и 8,3% соответственно.

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За первые шесть месяцев 2020 года доля Apple Watch по выручке на рынке «умных» часов превысила 50% и составила 51,4% — годом ранее она составляла 43,2%. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research.

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Apple продолжает доминировать как по выручке, так и по объёму поставок благодаря высокому спросу на Apple Watch S5, отмечают исследователи. Отгрузки устройств компании во всём мире выросли на 22% год к году за шесть месяцев, а самыми быстрорастущими рынками стали Европа и Азия.

На втором месте по выручке оказалась Garmin — доля производителя по итогам полугодия составила 9,4%. Третьей стала Huawei с долей 8,3%. Samsung, которая в первой половине 2019 года занимала второе место, опустилась на четвёртое — доля компании снизилась с 9,3% до 7,2%.

Аналитики отмечают, что несмотря на пандемию Covid-19 выручка производителей «умных» часов выросла на 20% год к году, а объём поставок за полгода сохранится на уровне 2019 года и составил около 42 млн устройств. В отличие от смартфонов, носимые устройства продолжают пользоваться спросом, поскольку потребители всё больше следят за здоровьем, объясняют эксперты.