Из-за пандемии многие партнёры отказались от использования Alexa, а сам помощник проигрывает на фоне ассистентов от Apple и Google, указывает издание.

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Amazon приостановила наём сотрудников в своё подразделение Alexa на фоне растущего давления из-за планов по росту выручки от её голосового помощника, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомлённых источника.

В начале весны 2020 года руководителям в разных отделах Alexa запретили искать замену уволившимся сотрудникам, утверждают источники. Недавно Amazon разрешила заполнять некоторые позиции с особого разрешения, уточнили они. Но требования ужесточили, хотя в последние два года наём в Alexa в целом замедлился.

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Amazon не прекращала наём, темпы набора сотрудников в подразделения Alexa и Devices (ведёт проекты Kindle, Amazon Fire TV и другие) по-прежнему высоки, сообщил Bloomberg представитель компании, напомнив, что с апреля маркетплейс нанял «тысячи новых сотрудников».

Amazon Echo AMP Media

С середины марта 2020 года количество вакансий в Alexa уменьшилось на 43%, общее количество объявлений снизилось на 37%, подсчитало Bloomberg. Сейчас компания ищет 28 тысяч сотрудников и анонсировала наём ещё 3500 технических и других специалистов, отмечает агентство.

Прекращение найма в Alexa означает серьёзные изменения в одном из самых амбициозных экспериментов Amazon, полагает Bloomberg. В 2019 году глава компании Джефф Безос назвал «умные» колонки Echo и голосового ассистента Alexa «крупной выигрышной ставкой», подчеркнув рискованность проектов.

У Echo миллионы поклонников, им нравится слушать музыку и давать голосовые команды, отмечает Bloomberg. Но Alexa не даёт им революционно новых возможностей: она может озвучить прогноз погоды, но ответы на более сложные вопросы пользователи ищут в смартфоне, подчёркивает агентство.

Конкуренты Apple и Google добавляют голосовые ассистенты в свои смартфоны, Amazon не смогла выйти за пределы кухни и гостиной, добавив Alexa в микроволновки, очки и другую технику, пишет издание. Покупки с помощью голоса и продажи приложений-«навыков» в Alexa также не имели успеха.