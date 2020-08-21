Bloomberg: Amazon перестала нанимать сотрудников для Alexa и потребовала роста выручки от голосового помощника Материал редакции
Из-за пандемии многие партнёры отказались от использования Alexa, а сам помощник проигрывает на фоне ассистентов от Apple и Google, указывает издание.
Amazon приостановила наём сотрудников в своё подразделение Alexa на фоне растущего давления из-за планов по росту выручки от её голосового помощника, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомлённых источника.
В начале весны 2020 года руководителям в разных отделах Alexa запретили искать замену уволившимся сотрудникам, утверждают источники. Недавно Amazon разрешила заполнять некоторые позиции с особого разрешения, уточнили они. Но требования ужесточили, хотя в последние два года наём в Alexa в целом замедлился.
Amazon не прекращала наём, темпы набора сотрудников в подразделения Alexa и Devices (ведёт проекты Kindle, Amazon Fire TV и другие) по-прежнему высоки, сообщил Bloomberg представитель компании, напомнив, что с апреля маркетплейс нанял «тысячи новых сотрудников».
С середины марта 2020 года количество вакансий в Alexa уменьшилось на 43%, общее количество объявлений снизилось на 37%, подсчитало Bloomberg. Сейчас компания ищет 28 тысяч сотрудников и анонсировала наём ещё 3500 технических и других специалистов, отмечает агентство.
Прекращение найма в Alexa означает серьёзные изменения в одном из самых амбициозных экспериментов Amazon, полагает Bloomberg. В 2019 году глава компании Джефф Безос назвал «умные» колонки Echo и голосового ассистента Alexa «крупной выигрышной ставкой», подчеркнув рискованность проектов.
У Echo миллионы поклонников, им нравится слушать музыку и давать голосовые команды, отмечает Bloomberg. Но Alexa не даёт им революционно новых возможностей: она может озвучить прогноз погоды, но ответы на более сложные вопросы пользователи ищут в смартфоне, подчёркивает агентство.
Конкуренты Apple и Google добавляют голосовые ассистенты в свои смартфоны, Amazon не смогла выйти за пределы кухни и гостиной, добавив Alexa в микроволновки, очки и другую технику, пишет издание. Покупки с помощью голоса и продажи приложений-«навыков» в Alexa также не имели успеха.
- В апреле 2020 года Amazon прогнозировала снижение выручки от продажи своих устройств на $100 млн на фоне пандемии и отмены дня распродаж Prime Day, писало Reuters.
- Многие компании, которые использовали Alexa в своих устройствах, также отказались от сотрудничества из-за пандемии, рассказал агентству один из источников.
- Чтобы повысить выручку, сотрудники Alexa предложили продавать рекламу в голосовом ассистенте, указывает Bloomberg. Раньше от эту идею не рассматривали, опасаясь отказов со стороны пользователей.
- По данным Strategy Analytics, Amazon занимает крупнейшую долю рынка «умных» колонок — 21%, за ним следуют Google (17%) и Apple (15%).
Алекса проигрывает Siri? Интересно, а я думал, что тупее голосовых помощников быть не может.
Все равно что сделать чат-бот для поддержки пользователей и ожидать от него генерации выручки. Ну или поменяли бы топов, раз стратегия развития не нравится.
Посмотрел - приложение Alexa нехило так скачивают. И это огромная бигдата о пользователях, которую уже потом можно использовать для таргетированной продажи других продуктов Амазонки. Плюс продажи Эхо, плюс, наверное, партнериться можно с разными производителями умных девайсов для дома или автомобилей.
В Яндексе забили на Алису гораздо раньше, даже Станция HD не вышла в итоге, а в Яндекс GO ни намека на неё. Сколько раз писали, что голосовые помощники вновь провалятся - никто не слушал
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