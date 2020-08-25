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Техника
Галина Мубаракшина
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Стартап Aira выпустит беспроводные «коврики» для зарядки — в 2019 году похожий проект отменила Apple Материал редакции

В отличие от Apple, устройства Aira заряжают продукцию разных производителей.

4 комментария
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Американская компания Aira в августе 2020 года планирует выпустить «коврики» для одновременной беспроводной зарядки смартфонов и других устройств, передаёт Bloomberg.

В 2017 году производство похожих «ковриков» AirPower анонсировала Apple, отмечает агентство. В 2019 году компания отказалась от этой идеи. Одной из причин стал перегрев устройств.

Aira

Современные беспроводные зарядники создаются по технологии Qi: в заряднике и, например, смартфоне устанавливаются индукционные катушки, которые обмениваются энергией. Чтобы зарядить смартфон, нужно положить его так, чтобы катушка смартфона находилась над катушкой зарядника, поясняет Bloomberg.

В Aira утверждают, что их технология FreePower немного другая: для производства «ковриков» используются более тонкие катушки, которые печатают на плате. Поэтому смартфон можно помещать в любую часть «коврика». Все элементы оборудования стартап производит сам, как и программное обеспечение, указано на сайте Aira.

Aira

Компании удалось решить проблему перегрева с помощью алгоритма, который управляет уровнем зарядки. Когда устройство почти заряжено, он ограничивает его питание.

«Коврик» Aira совместим с устройствами разных производителей, в том числе Google и Samsung, указывает агентство. В отличие от AirPower, «коврики» Aira не заряжают Apple Watch и не позволяют iPhone показывать уровень зарядки других устройств, отмечает Bloomberg.

В Aira утверждают, что скорость зарядки на «ковриках» сопоставима с показателями других устройств на рынке, хотя потребляемая мощность их продукции ниже, указывает агентство.

#новость #aira #apple

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Alexander Marfitsin

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Чем это отличается от Nomad Base Station Pro?

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Руслан Яцукевич

Alexander
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6000₽ за зарядку? Не много ли?
Обычная цена обычных беспроводных зарядок до 1000₽.

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Mike Kosulin

Alexander
0

Nomad вроде как их технологии использует

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Антон

0

На фоне сегодняшних новостей, эта новость ниачом.

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