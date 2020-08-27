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Техника
Галина Мубаракшина
1158

Amazon выпустила «умный» фитнес-браслет без дисплея Halo — он позволит компании конкурировать с Apple и Google Материал редакции

Amazon, которая выпускала, в основном, устройства для дома, выходит на рынок носимых устройств.

  • Amazon представила «умный» фитнес-браслет Halo. У устройства нет экрана, в нём установлены акселерометр, температурный датчик, датчик сердечного ритма и два микрофона.
  • Кроме стандартных функций вроде отслеживания активности и сна Halo умеет определять настроение владельца по голосу или процент подкожного жира.
  • Фитнес-браслет продаётся за $99,99, но первые покупатели могут купить его за $64,99. В стоимость входят полугодовая подписка на приложение Halo (отдельно она стоит $3,99 в месяц). Без подписки пользоваться устройством нельзя.
  • Halo — это новое направление аппаратного бизнеса Amazon, полагает CNBC. До недавнего времени в фокусе компании были устройства для дома, например, «умные» колонки Echo и ТВ-приставки Fire TV. Осенью 2019 года Amazon показала беспроводные наушники и очки с встроенным голосовым помощником Alexa.
  • Halo — первый шаг компании по выходу на рынок носимых устройств, отмечает агентство. В 2020 году, по оценкам аналитической компании Gartner, этот рынок достигнет $52 млрд. Его крупнейшие игроки — Apple Watch и Fitbit, о покупке которой договорилась Google.
Amazon

#новость #amazon

Галина Мубаракшина
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0
18 комментариев
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Сергей Щукин

8

Учитывая жёсткий протекционизм государства - может и будут америкосы покупать за 100 баксов браслет без экрана.

Но если учесть ,что браслет Сяоми с экраном стоит примерно в 10 раз дешевле, такой 'продукт' выглядит как говно.

Особенно с моделью подписки для того, чтобы посмотреть данные 🤦‍♂️

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sando

Сергей
0

мибенд качеством не отличается и скорее является следованием трендам, чем реально полезным аксессуаром. 

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designer fake

sando
0

Вы его пользовали? Чем он не полезен?

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designer fake

Сергей
0

Вы так говорите, как будто отсутсвие экрана это минус :)

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Aleksey Bobkov

2

позволит компании конкурировать с Apple

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Дамир Камалетдинов

Aleksey
5

Не позволит, конечно. Apple не настолько жлобы, чтобы продавать доступ к базовым функциям устройства по модели вечной подписки

Ответить

Aleksey Bobkov

Дамир
0

почему эппл жлобы?
лол там еще и подписка, дичь

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Stas Korg

1

Без экрана , смело смело . Но с базой Амазон , все может быть

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Mann Ivanov

0

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sando

Mann
0

тряпичный ремешок запатентован? 

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Aleksey Bobkov

0

почему там нет гироскопа, что они там намеряют без него?
и почему ни слова про так называемую экосистему

Ответить

Комментарий удален

Vitold Sedyshev

0

Термометр встроить в браслет это прорывная технология даже Apple не осилила температуру измерять у пациента, а убрать экран вообще супер фича что бы не отвлекать. Одним словом любопытно.

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Mike Raitsyn

0

Прочел "определять настроение владельца по проценту подкожного жира" - долго пытался представить себе технологию.

По сабжу - без экрана грустно, хотя бы шаги показывали. 

Ответить

Нелли

0

или процент подкожного жира.

но я же не смогу натянуть его на ляжку

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Alexandr Leibowitz

0

Блин, когда уже носимые аппараты типа Пип-боя изобретут, с радостью бы купил!

Ответить

sando

0

многие пишут о бесполезности, а я наоборот ищу себе что-то в виде аксессуара и безделушки, а не часы или браслет с экраном. эпл воч хоть и крутой гаджет, но в целом бесполезный, если у тебя не тысяча оповещений в день. все остальное очень неточное и слабого качества. 

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Yuri Ahmedov

0

А главное он слушает всё что вы говорите, по этому актуальная рекламка будет вовремя.

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Vladimir Sokolov

–1

200+ лярдом, мало?)))

Молодцы!!! Топчик !!!

З-зависть)

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