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Amazon выпустила «умный» фитнес-браслет без дисплея Halo — он позволит компании конкурировать с Apple и Google Материал редакции
Amazon, которая выпускала, в основном, устройства для дома, выходит на рынок носимых устройств.
- Amazon представила «умный» фитнес-браслет Halo. У устройства нет экрана, в нём установлены акселерометр, температурный датчик, датчик сердечного ритма и два микрофона.
- Кроме стандартных функций вроде отслеживания активности и сна Halo умеет определять настроение владельца по голосу или процент подкожного жира.
- Фитнес-браслет продаётся за $99,99, но первые покупатели могут купить его за $64,99. В стоимость входят полугодовая подписка на приложение Halo (отдельно она стоит $3,99 в месяц). Без подписки пользоваться устройством нельзя.
- Halo — это новое направление аппаратного бизнеса Amazon, полагает CNBC. До недавнего времени в фокусе компании были устройства для дома, например, «умные» колонки Echo и ТВ-приставки Fire TV. Осенью 2019 года Amazon показала беспроводные наушники и очки с встроенным голосовым помощником Alexa.
- Halo — первый шаг компании по выходу на рынок носимых устройств, отмечает агентство. В 2020 году, по оценкам аналитической компании Gartner, этот рынок достигнет $52 млрд. Его крупнейшие игроки — Apple Watch и Fitbit, о покупке которой договорилась Google.
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Сергей Щукин
Учитывая жёсткий протекционизм государства - может и будут америкосы покупать за 100 баксов браслет без экрана.
Но если учесть ,что браслет Сяоми с экраном стоит примерно в 10 раз дешевле, такой 'продукт' выглядит как говно.
Особенно с моделью подписки для того, чтобы посмотреть данные 🤦♂️
sandoСергей
мибенд качеством не отличается и скорее является следованием трендам, чем реально полезным аксессуаром.
designer fakesando
Вы его пользовали? Чем он не полезен?
designer fakeСергей
Вы так говорите, как будто отсутсвие экрана это минус :)
Aleksey Bobkov
позволит компании конкурировать с Apple
Дамир КамалетдиновAleksey
Не позволит, конечно. Apple не настолько жлобы, чтобы продавать доступ к базовым функциям устройства по модели вечной подписки
Aleksey BobkovДамир
почему эппл жлобы?
лол там еще и подписка, дичь
Stas Korg
Без экрана , смело смело . Но с базой Амазон , все может быть
Mann Ivanov
Копия браслета Whoop
sandoMann
тряпичный ремешок запатентован?
Aleksey Bobkov
почему там нет гироскопа, что они там намеряют без него?
и почему ни слова про так называемую экосистему
Комментарий удален
Vitold Sedyshev
Термометр встроить в браслет это прорывная технология даже Apple не осилила температуру измерять у пациента, а убрать экран вообще супер фича что бы не отвлекать. Одним словом любопытно.
Mike Raitsyn
Прочел "определять настроение владельца по проценту подкожного жира" - долго пытался представить себе технологию.
По сабжу - без экрана грустно, хотя бы шаги показывали.
Нелли
или процент подкожного жира.
но я же не смогу натянуть его на ляжку
Alexandr Leibowitz
Блин, когда уже носимые аппараты типа Пип-боя изобретут, с радостью бы купил!
sando
многие пишут о бесполезности, а я наоборот ищу себе что-то в виде аксессуара и безделушки, а не часы или браслет с экраном. эпл воч хоть и крутой гаджет, но в целом бесполезный, если у тебя не тысяча оповещений в день. все остальное очень неточное и слабого качества.
Yuri Ahmedov
А главное он слушает всё что вы говорите, по этому актуальная рекламка будет вовремя.
Vladimir Sokolov
200+ лярдом, мало?)))
Молодцы!!! Топчик !!!
З-зависть)