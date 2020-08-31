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Техника
Галина Мубаракшина
2110

«Ростех» запланировал оснастить такси и каршеринг устройствами для дезинфекции воздуха Материал редакции

Устройства оборудованы USB-зарядкой и стоят 3700 рублей.

  • Дочерняя структура «Ростеха» планирует оборудовать такси и каршеринги мобильными устройствами для уничтожения вирусов и бактерий, передают «Ведомости».
  • В сентябре 2020 года компания «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнёт продажу компактных рециркуляторов с системой ультрафиолетовой очистки воздуха. Устройства весят 100 граммов, оборудованы USB-зарядкой и управляются по Bluetooth через приложение, рассказали в компании.
  • Стоимость рециркулятора — 3700 рублей. У «Росэлектроники» есть договорённость о закупке оборудования с таксомоторами и сервисами аренды автомобилей, рассказали «Ведомостям» в компании, не назвав брендов. У такси, оборудованных такими устройствами, появится отдельный тариф в приложении, отметил представитель «Ростеха».
  • Ещё до начала продаж «Росэлектроника» получила предзаказ на 3300 рециркуляторов, сообщил изданию директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко. Продукцией компании интересуются в России, СНГ, на Ближнем Востоке, отметил он.
  • В «Ситимобиле» готовы тестировать технологию, но пока ещё не могут судить о её удобстве и эффективности, сообщил изданию представитель сервиса. «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» дезинфицируют машины при каждой мойке, напомнили газете представители компаний.
«Ростех»

#новость #ростех #такси #каршеринг

Галина Мубаракшина
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31 комментарий
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Алексей Карпов

18

максимум что может эта хрень - дезинфицировать воздух в бардачке и то при условии что его не будут открывать в течении 1 часа минимум))) - что бы отдезинфицировать воздух в салоне авто нужен очиститель со способностью прокачки воздуха, минимум равной производительности системе вентиляции - а не это вот недоразумение весом в 100 гр и с вентилятором размером со спичечный коробок - не ожидал от ростеха такой очевидной разводки

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Vitaly Vladimirsky

Алексей
7

по-моему, от Ростеха только и ждать таких очевидных разводок

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Дмитрий Петрянин

Алексей
1

https://ufib.company.site/
Официальное название - ufib 270

Ответить

Eugene Danilov

Алексей
0

При выключенной вентиляции (или включённой на минимальных оборотах) его должно хватить. Ну и это уж точно лучше, чем ничего: садясь в такси, я бы предпочёл чтобы такое дезинфектор был включён, даже если он маломощен

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Sergei Timofeyev

Eugene
1

Лучше пусть у водителя будет жидкость для дезинфекции.

Ответить

Taras Halturin

7

Ждем закон, обязывающий иметь такой девайс в публичном транспорте.

Ответить

Yaroslav Shulga

Taras
9

+ пункт об обязательной ежеквартальной поверке этого девайса в авторизованном поверочном центре.

Ответить

Sergei Timofeyev

Yaroslav
0

С наклейками ЭКЛЗ с датами поверки. Не менее трёх.

Ответить

ivan krapivin

Taras
1

В личном

Ответить

Maxim Petrukhin

Taras
0

В каждой комнате и даже в собачьей конуре.  При этом обязательное обслуживание раз в квартал исключительно у сертифицированной компании, которых будет две на всю Россию. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
0

С тремя специалистами на регион.

Ответить

Pavel Stoyanov

9

Почему оно так отвратно выглядит?
Это я ещё опускаю вопрос о эффективности и навязанности этого устройства

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Pavel
2

Абсолютное большинство автомобилей B, C, D классов (в такси в основном они) имеют черный салон. Поэтому давайте сделаем белое устройство, которое будет притягивать к себе максимум внимания. 

Ответить

Anatoly Tuleninov

Pavel
1

Монополизм. Поэтому и так. 

Ответить

Андрей Малолин

Pavel
0

Это еще нормально для лоббируемой инициативы. Меня очень волнует промышленный дизайн, я и не такое видел из госсектора.

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Pavel
0

Почему Вы ожидали что оно будет хорошо выглядеть?

Ответить

Vladislav Nikolaevich

6

Уже нашли на алиэкспрессе за 700 рублей? 

Ответить

new_comment

Vladislav
0

Девайсы на алике имеют куда более приятный дизайн. Здесь же какой-то совок. И я не пойму, зачем ему провода с двух сторон?

Ответить

Александр Привалов

4

По информации из анонимного источника, зарубежные аналоги уверенно теснят российские наноразработки 

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Стиралка Ретона обрела вторую жизнь? :) 

На деле надо алкотестеры ставить в каршеринг и биометрию.

Ответить

Dimitry Who

1

https://m.youtube.com/watch?v=FOlHRtrEGms

Квартира чиновника за 5 миллиардов рублей
Мы нашли самую дорогую квартиру чиновника! Обычному человеку даже и представить себе сложно, что…
m.youtube.com
Ответить

Serge Sokolov

–4

Лобков (с Дождя) ждет не дождется их намордника с лампочкой ультрафиолета. Уже кажется скоро. 

Ответить

Alexandr Simonov

0

Ну, как тебе такое Илон Маск?

Ответить

Евгений Андреев

0

Что, прям со склада мед. техники взяли? Даже не «упаковали» как следует)

Ответить

Andrey Chuev

0

Впереди планеты всей! 

Ответить

Leha Shum

0

ЗО-ЛО-ТАЯ ЖИ-ЛА

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Да откуда ж в России столько бабла-то?! 

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Бухой Пикачу

0

Очередной распил. Санитайзеров в метро уже понаставили столько, что даже пройти нельзя.

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Алексей Ларин

0

Ростех та ещё шарашка, только через государство может свои неконкурентоспособные технологии впаривать

Ответить

Yuri Ahmedov

0
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Кирилл Морозов

0

Выглядит как нечто советское, что можно встретить в мусорке около поликлиники в 1997 году, но с USB-портом. 

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