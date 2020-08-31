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«Ростех» запланировал оснастить такси и каршеринг устройствами для дезинфекции воздуха Материал редакции
Устройства оборудованы USB-зарядкой и стоят 3700 рублей.
- Дочерняя структура «Ростеха» планирует оборудовать такси и каршеринги мобильными устройствами для уничтожения вирусов и бактерий, передают «Ведомости».
- В сентябре 2020 года компания «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начнёт продажу компактных рециркуляторов с системой ультрафиолетовой очистки воздуха. Устройства весят 100 граммов, оборудованы USB-зарядкой и управляются по Bluetooth через приложение, рассказали в компании.
- Стоимость рециркулятора — 3700 рублей. У «Росэлектроники» есть договорённость о закупке оборудования с таксомоторами и сервисами аренды автомобилей, рассказали «Ведомостям» в компании, не назвав брендов. У такси, оборудованных такими устройствами, появится отдельный тариф в приложении, отметил представитель «Ростеха».
- Ещё до начала продаж «Росэлектроника» получила предзаказ на 3300 рециркуляторов, сообщил изданию директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко. Продукцией компании интересуются в России, СНГ, на Ближнем Востоке, отметил он.
- В «Ситимобиле» готовы тестировать технологию, но пока ещё не могут судить о её удобстве и эффективности, сообщил изданию представитель сервиса. «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» дезинфицируют машины при каждой мойке, напомнили газете представители компаний.
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Алексей Карпов
максимум что может эта хрень - дезинфицировать воздух в бардачке и то при условии что его не будут открывать в течении 1 часа минимум))) - что бы отдезинфицировать воздух в салоне авто нужен очиститель со способностью прокачки воздуха, минимум равной производительности системе вентиляции - а не это вот недоразумение весом в 100 гр и с вентилятором размером со спичечный коробок - не ожидал от ростеха такой очевидной разводки
Vitaly VladimirskyАлексей
по-моему, от Ростеха только и ждать таких очевидных разводок
Дмитрий ПетрянинАлексей
https://ufib.company.site/
Официальное название - ufib 270
Eugene DanilovАлексей
При выключенной вентиляции (или включённой на минимальных оборотах) его должно хватить. Ну и это уж точно лучше, чем ничего: садясь в такси, я бы предпочёл чтобы такое дезинфектор был включён, даже если он маломощен
Sergei TimofeyevEugene
Лучше пусть у водителя будет жидкость для дезинфекции.
Taras Halturin
Ждем закон, обязывающий иметь такой девайс в публичном транспорте.
Yaroslav ShulgaTaras
+ пункт об обязательной ежеквартальной поверке этого девайса в авторизованном поверочном центре.
Sergei TimofeyevYaroslav
С наклейками ЭКЛЗ с датами поверки. Не менее трёх.
ivan krapivinTaras
В личном
Maxim PetrukhinTaras
В каждой комнате и даже в собачьей конуре. При этом обязательное обслуживание раз в квартал исключительно у сертифицированной компании, которых будет две на всю Россию.
Sergei TimofeyevMaxim
С тремя специалистами на регион.
Pavel Stoyanov
Почему оно так отвратно выглядит?
Это я ещё опускаю вопрос о эффективности и навязанности этого устройства
Vladislav NikolaevichPavel
Абсолютное большинство автомобилей B, C, D классов (в такси в основном они) имеют черный салон. Поэтому давайте сделаем белое устройство, которое будет притягивать к себе максимум внимания.
Anatoly TuleninovPavel
Монополизм. Поэтому и так.
Андрей МалолинPavel
Это еще нормально для лоббируемой инициативы. Меня очень волнует промышленный дизайн, я и не такое видел из госсектора.
Evgeny KlyuchnikovPavel
Почему Вы ожидали что оно будет хорошо выглядеть?
Vladislav Nikolaevich
Уже нашли на алиэкспрессе за 700 рублей?
new_commentVladislav
Девайсы на алике имеют куда более приятный дизайн. Здесь же какой-то совок. И я не пойму, зачем ему провода с двух сторон?
Александр Привалов
По информации из анонимного источника, зарубежные аналоги уверенно теснят российские наноразработки
Sergei Timofeyev
Стиралка Ретона обрела вторую жизнь? :)
На деле надо алкотестеры ставить в каршеринг и биометрию.
Dimitry Who
https://m.youtube.com/watch?v=FOlHRtrEGms
Serge Sokolov
Лобков (с Дождя) ждет не дождется их намордника с лампочкой ультрафиолета. Уже кажется скоро.
Alexandr Simonov
Ну, как тебе такое Илон Маск?
Евгений Андреев
Что, прям со склада мед. техники взяли? Даже не «упаковали» как следует)
Andrey Chuev
Впереди планеты всей!
Leha Shum
ЗО-ЛО-ТАЯ ЖИ-ЛА
Я не скажу свое имя машине
Да откуда ж в России столько бабла-то?!
Бухой Пикачу
Очередной распил. Санитайзеров в метро уже понаставили столько, что даже пройти нельзя.
Алексей Ларин
Ростех та ещё шарашка, только через государство может свои неконкурентоспособные технологии впаривать
Yuri Ahmedov
Кирилл Морозов
Выглядит как нечто советское, что можно встретить в мусорке около поликлиники в 1997 году, но с USB-портом.