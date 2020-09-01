Samsung начнёт продажи Galaxy Z Fold2 c гибким экраном 18 сентября по цене 179 990 рублей Материал редакции
У смартфона более тонкие рамки, новый механизм открытия и есть микрощетки для защиты дисплея от пыли.
Samsung раскрыла детали о смартфоне Galaxy Z Fold c гибким экраном второго поколения. Устройство поступит в продажу в России 18 сентября 2020 года по цене 179 990 рублей, компания уже открыла предзаказ.
Galaxy Z Fold2 оснащён 6,2-дюймовым внешним экраном и 7,6-дюймовым основным дисплеем с «максимально тонкими рамками».
Компания использовала в устройстве микрощётки для защиты экрана от попадания пыли и мелких частиц, а также скрытый шарнир, чтобы смартфон можно было раскрывать и фиксировать под любым углом.
У смартфона есть три камеры на 12 МП, батарея 4500 мАч, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а также двойные динамики. Устройство работает на процессоре Snapdragon 865+.
В компании отмечают, что размеры устройства позволят использовать его в том числе как планшет: например, для создания документов Word или таблиц Excel.
Пользователи Galaxy Z Fold2 также получат комплекс услуг и сертификат на негарантийный ремонт устройства Samsung Care+, добавили в компании. В России смартфон представлен в чёрном и бронзовом цветах.
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