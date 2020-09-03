Партнёр обвиняет Tele2 в некорректных финансовых расчётах и проблемах со связью — в Tele2 говорят, что у Danycom «крупные долги» с 2019 года.

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Виртуальный оператор с «бесплатной мобильной связью» Danycom, который работал на сетях Tele2, объявил о смене основного партнёра. В сообщении компания поблагодарила хост-оператора «за опыт» и рассказала, что уходит из-за конфликта.

«Основные причины — некорректные финансовые расчеты по операционным затратам со стороны партнера, требование оплаты за фактически неоказанные услуги, а также некорректная работа сети Tele2 в части регионов России», — говорится в сообщении Danycom. На какую сумму произошли ошибки и какие услуги не были оказаны, в публикации не уточняется.

Хотелось бы обратить внимание коллег по MVNO-рынку, а также всех желающих войти в этот бизнес, на необходимость более детально и внимательно относиться к выбору хост-операторов и технических партнеров. Владислав Деминский директор по развитию группы компаний Danycom

Danycom планирует подключиться к другому хост-оператору, название которого компания не раскрыла. Компания конфиктует с МТС и «Мегафон»: летом 2020 года операторы подали к ней иски на общую сумму 1,3 млрд рублей из-за долгов перед ними. В «Билайне» оперативно не смогли ответить на вопрос о работе с Danycom.

«Danycom Mobile систематически нарушал и нарушает контрактные обязательства в части платы за работу на сетях Tele2», — сообщили vc.ru в пресс-службе Tele2. Компания неоднократно предоставляла отсрочку по платежам, хотя «крупный долг» Danycom включает не только задолженность по ежемесячным платежам за трафик в 2020 году, но и выплаты за 2019 год, добавил оператор.

Сумму задолженности в Tele2 не назвали. Теперь компания рассматривает обращение в суд для взыскания долга, добавили в пресс-службе оператора. По данным компании, абонентская база Danycom не превышает 100 тысяч пользователей.

На сетях Tele2 работают банковские операторы «Тинькофф мобайл», «Сбермобайл» и «ВТБ мобайл», на них к концу 2019 года приходилось более половины от 3,75 млн MVNO-абонентов компании.

В «Тинькофф мобайл» рассказали vc.ru, что довольны работой с Tele2. «С приведённой оценкой о некорректной работе сети или некорректных расчётах не согласны», — добавили в компании.