Другая наработка компании — воссоздание звуков из дополненной и виртуальной реальности так, будто они звучат в помещении.

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Команда Facebook Reality Labs Research представила прототип AR-гарнитуры с поддержкой технологии «сверхспособности восприятия», рассказала компания в своём блоге. Технология позволяет пользователю лучше различать отдельные звуки и «приглушать» фоновые шумы.

Для этого разработчики установили на устройстве несколько микрофонов, которые улавливают звуки вокруг пользователя. Затем, отслеживая движения глаз и головы, устройство определяет, какие звуки наиболее интересны пользователю — например, разговор с другим человеком.

Вторая технология, о которой рассказала Facebook, — «аудиоприсутствие». Она позволяет создавать виртуальные звуки, которые с точки зрения восприятия не отличимы от реальных: пользователю кажется, что источник звука в AR- или VR-гарнитуре физически присутствует в том же пространстве, что и сам пользователь.

«Представьте, что вы говорите по телефону и забыли, что с собеседником вас разделяет расстояние. Это то, над чем мы работаем», — отметили в Facebook.