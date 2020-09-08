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Техника
Татьяна Боброва
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Nikkei: Apple увеличила заказ на производство новых iPad на фоне массовой «удалёнки» Материал редакции

Компания заказала 27 млн устройств — почти столько же, сколько всех моделей iPad во второй половине 2019 года.

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Apple удалось наладить производство новых iPad после снятия ограничений из-за Covid-19, и компания значительно увеличила количество заказов. Об этом со ссылкой на источники пишет Nikkei Asian Review.

По словам одного из собеседников, компания заказала около 27 млн новых устройств на сентябрь-декабрь. Это почти столько же, сколько Apple заказывала во второй половине 2019 года — и новых, и старых моделей iPad, отмечает издание.

Так компания рассчитывает справиться с растущим спросом на планшеты на фоне массового перехода на удалённую работу и дистанционное обучение, полагает Nikkei. В марте 2020 года издание писало, что в Китае сильно вырос спрос на iPad из-за пандемии, а Apple просила поставщиков увеличить производство устройств на 20% по сравнению с планом.

Также источники Nikkei рассказали, что Apple планирует начать производство первого iPhone с 5G в середине сентября 2020 года, сократив задержку до несколько недель вместо месяцев. Однако, вероятно, компания всё равно не сможет выполнить годовой план в 80 млн устройств и выпустит только 73-74 млн, уточнили знакомые с вопросом собеседники.

Производство смартфонов с 5G начнётся с одной модели, наиболее доступной версии с 6,1-дюймовым экраном и двумя камерами, утверждает издание. По словам источников, на эту модель приходится 40% заказов. Самой дорогой моделью станет iPhone с 6,7-дюймовым экраном и тремя камерами, пишет Nikkei.

Apple планирует выпустить в общей сложности четыре модели iPhone 5G с тремя вариантами диагонали экрана, уточняет издание. По его данным, все производство iPhone 5G и новых iPad в 2020 году останется в Китае. В Apple отказались от комментариев.

#новость #apple

Татьяна Боброва
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3 комментария
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