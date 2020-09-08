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Техника
Евгений Делюкин
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«Время летит»: Apple проведёт презентацию новых продуктов 15 сентября Материал редакции

Начало в 20:00 по московскому времени.

34 комментария
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Компания объявила дату проведения ежегодной осенней презентации устройств, на которой обычно представляет новые iPhone и запускает новые версии iOS и macOS.

Картинка — AR-объект, который можно отсканировать с помощью устройств Apple

По данным Bloomberg, в 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone — с диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов, с дизайном в стиле iPad Pro, обновленным процессором и сканером LiDAR в старших моделях.

Смартфоны могут поступить в продажу в начале октября — производство iPhone было отложено на несколько недель из-за пандемии коронавируса.

Также Apple может представить обновлённые планшеты iPad Pro и iPad Air, «умные» часы Apple Watch Series 6, полноразмерные наушники AirPods Studio и маячки AirTags.

Обновлено в 19:00.

Bloomberg утверждает, что первое осеннее мероприятие будет посвящено новым Apple Watch, а новые iPhone появятся не раньше октября.

Но презентация продлится два часа — подобная продолжительность может означать, что кроме Apple Watch компания представит и другие продукты, например обновлённый iPad Air в дизайне iPad Pro.

Заголовок Time Flies может намекать как на анонс часов, так и на появление в iPhone 12 LiDAR (Time-of-Flight камеры).

#новость #apple #iphone

Евгений Делюкин
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34 комментария
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Андрей Иванов

8

Это будут лучшие айфоны после 5 и СЕ, скринте

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Andrey Frolchenkov

Андрей
19

Заскринил.

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Андрей Иванов

Andrey
0

👍

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Андрей
1

И чем 5 и SE лучшие я чёт не понял?))) угловатой рамкой? 😂😂😂

Ответить

Андрей Иванов

Sergey
1

тем, что им спокойно можно открывать бутылку пивчанского

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Комментарий удален

Андрей Иванов

Артур
0

походу не оригинал попался вам

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Артур Логвинов

Андрей
1

Да нет, как раз сибирская корона была оригинальная

Ответить

Андрей Иванов

Артур
0

😂

Ответить

Mykola Petiukh

Артур
0

Потому что ты неправильно открывал

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Andrey
0

А тут не переобуешься. Редактирование открыто не долго 😂

Ответить

Denis G

Андрей
4

Надеюсь, хожу с семеркой+, наверное самый мой долгоживущий телефон, очень жду презентацию.

Ответить

Andrey Frolchenkov

Denis
4

Я ходил с 5S почти 6 лет. Вот это я понимаю живучий телефон.

Ответить

Art

Andrey
4

хожу с олдскульным SE реально охуенный аппарат, apple pay работает, а большего и не надо ) 

Ответить

Евгений Разманов

Art
0

Топ за свои деньги?

Ответить

Mihael Isaev

Denis
0

Аналогично, жду презентацию, чтобы понять будет ли повод поменять 7+ или ждать еще год. Вообще нареканий к аппарату нету никаких.

Ответить

Mihael Isaev

Андрей
1

Вообще-то 4S был лучшим! Сталь есть сталь 💪

Ответить

Roman Platonov

13

Надеюсь она будет также интересна сделана, как и wwdc

Ответить

Ge Walt

2

Ждём iOs14

Ответить

Roman Platonov

Ge
8

С июня 14й версией пользуюсь, в целом полёт нормальный

Ответить

Maxim Rebitsky

Roman
5

Согласен, багов меньше, если сравнивать с той же бетой iOS 13.

Ответить

Центр Фото

Maxim
0

Это только у меня постоянные глюки с 14???

Ответить

Bender Rodriguez

Центр
0

нет, просто у каждого свой юзер экспириенс) но по сравнению с временами айос 10 так вообще без багов)

Ответить

Антон

4

С таким курсом, охуеть 

Ответить

Артур Логвинов

Антон
0

Готовим 150к, господа.

Ответить

Тапкин Кот

1

Утеча

Ответить

Mykola Petiukh

Тапкин
4
Ответить

Pavel Voronkov

1

11е подешевеют, можно будет брать.

Ответить

Andrew

0

А еще 15 сентября у Теслы будет Battery Day.
Чувствую насдак скоро восстанет!))

Ответить

Эчис Тюлюш

0

Когда подешевеют 8 айфоны не знаете?)

Ответить

Артем Калашников

0

От сканера не одному LIDAR'у не скрыться

Ответить

Денис Кравцов

0

Круто! Виджеты новые подъедут.

Ответить

Тимофей Сбитнев

0

Ну не знаю, че-то чем дальше их презентации, тем унылее, но все равно не оставляю надежду, что все-таки удивят черти

Ответить

Mykola Petiukh

–8

Что они показывать собрались? Всё уже придумано до них.

Ответить

Михаил Слизкой

Mykola
0

Ты про те кирпичи что я думаю, которые год-два работают и обнову не получают? В то время как как злые Apple «заставляютт» покупать новые девайсы?😀

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