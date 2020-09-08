Обновлено в 19:00.

Bloomberg утверждает, что первое осеннее мероприятие будет посвящено новым Apple Watch, а новые iPhone появятся не раньше октября.

Но презентация продлится два часа — подобная продолжительность может означать, что кроме Apple Watch компания представит и другие продукты, например обновлённый iPad Air в дизайне iPad Pro.

Заголовок Time Flies может намекать как на анонс часов, так и на появление в iPhone 12 LiDAR (Time-of-Flight камеры).