«Время летит»: Apple проведёт презентацию новых продуктов 15 сентября Материал редакции
Начало в 20:00 по московскому времени.
Компания объявила дату проведения ежегодной осенней презентации устройств, на которой обычно представляет новые iPhone и запускает новые версии iOS и macOS.
По данным Bloomberg, в 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone — с диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов, с дизайном в стиле iPad Pro, обновленным процессором и сканером LiDAR в старших моделях.
Смартфоны могут поступить в продажу в начале октября — производство iPhone было отложено на несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Также Apple может представить обновлённые планшеты iPad Pro и iPad Air, «умные» часы Apple Watch Series 6, полноразмерные наушники AirPods Studio и маячки AirTags.
Это будут лучшие айфоны после 5 и СЕ, скринте
Заскринил.
👍
И чем 5 и SE лучшие я чёт не понял?))) угловатой рамкой? 😂😂😂
тем, что им спокойно можно открывать бутылку пивчанского
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походу не оригинал попался вам
Да нет, как раз сибирская корона была оригинальная
А тут не переобуешься. Редактирование открыто не долго 😂
Я ходил с 5S почти 6 лет. Вот это я понимаю живучий телефон.
Аналогично, жду презентацию, чтобы понять будет ли повод поменять 7+ или ждать еще год. Вообще нареканий к аппарату нету никаких.
Ждём iOs14
С июня 14й версией пользуюсь, в целом полёт нормальный
Согласен, багов меньше, если сравнивать с той же бетой iOS 13.
Это только у меня постоянные глюки с 14???
нет, просто у каждого свой юзер экспириенс) но по сравнению с временами айос 10 так вообще без багов)
С таким курсом, охуеть
Утеча
Ну не знаю, че-то чем дальше их презентации, тем унылее, но все равно не оставляю надежду, что все-таки удивят черти
Что они показывать собрались? Всё уже придумано до них.
Ты про те кирпичи что я думаю, которые год-два работают и обнову не получают? В то время как как злые Apple «заставляютт» покупать новые девайсы?😀
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