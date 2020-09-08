До Дзен-среды осталось
Google выпустила Android 11 с единым разделом для чатов, функцией записи экрана и Google Pay по кнопке питания Материал редакции
Сначала появится на некоторых моделях Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme.
8 сентября Google запустила релизную версию Android 11, в которой сделан акцент на упрощении работы с мессенджерами, управлении устройствами и конфиденциальности пользователей. Об этом рассказали vc.ru в компании.
- Все чаты из мессенджеров перенесены в отдельный раздел уведомлений, таким образом сообщения не будут теряться среди других. Пользователь может настроить приоритет разговоров, например, включить беззвучный режим или активировать принудительное уведомление даже в режиме «Не беспокоить» от избранных контактов.
- Чаты можно переключить в режим всплывающих «пузырей», которые отображаются поверх других приложений.
- Появилась функция записи экрана. Она поддерживает запись звука как с микрофона, так и устройства одновременно.
- Смартфоны с Android 11 поддерживают беспроводное подключение к Android Auto.
- Улучшились настройки конфиденциальности: пользователь может выбрать, как часто давать приложению доступ к камере, местоположению и другим функциям устройства: один раз, при использовании приложения или вообще запретить.
- Если пользователь давно не открывал приложение, Android 11 автоматически сбрасывает настройки разрешений.
- Появилось отдельное меню управления «умными» устройствами — оно активируется по долгому нажатию кнопки питания. Там же находится раздел с картами Google Pay.
- Изменился дизайн элементов управления медиаконтентом. Теперь можно быстро переключать воспроизведение между устройствами, например, между колонкой и наушниками.
В первую очередь Android 11 получат смартфоны Google, OnePlus, Xiaomi, Realme и Oppo. Другие производители будут выпускать новые устройства или обновлять старые на Android 11 «в ближайшие месяцы», заявляет Google.
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Vladislav Nikolaevich
Ну как они со своими ресурсами умудряются делать такой плохой UI.
Иван КасаткинVladislav
Vladislav NikolaevichИван
ну давай хоть лайкнем друг-друга
Евгений РазмановVladislav
Данила ЛинникVladislav
Ради справедливости, это скриншоты из первой беты, сейчас всё стало гораздо лучше, особенно на Pixel 4
Нурым Золански
С каждым годом все хуже и хуже
Влад ИжевскийНурым
Стареешь, хуле.
Anton SmetsНурым
Смело вы про айос.
Нурым ЗоланскиAnton
У вас андройд?)
Anton SmetsНурым
Нет.
Нурым ЗоланскиAnton
Самсунг или хуавей
Anton SmetsНурым
Это какие-то новые операционки?
Тапкин КотНурым
Ощущение, что в гугл нанимают одно неспособное отребье, лишь бы не затмевали отсталый уровень индусских директрис
Иван Касаткин
Великолепно – Google разучился сокращать надписи даже в оригинальном Андроиде.
Тапкин Кот
Google Pay по кнопке питания - вот это инновация. Дебилизм какой-то, на дворе 2020
Mike Kosulin
Google Pay на кнопку питания появился ещё в Android 10 на пикселях пару недель назад.
Mike KosulinMike
Правда в таком виде.
ДмитрийMike
Точно, я и не заметил
Антон
Круто.
Ильяс Салумгереев
И через три обновы: 10000001 приложение, ярлыков, кнопок... типичный ведроид! никогда не будет простым. Тем более шустрым.
Тапкин Кот
"Если пользователь давно не открывал приложение, Android 11 автоматически сбрасывает настройки разрешени! - это же вообще пиздец. Теперь придется бесконечно все настройки заново менять, чтобы спама не было?
Andre MacarenoТапкин
Уведомления — это не пермишены
Тапкин КотAndre
и то и то, мля, не должно сбрасываться!
Влад Ижевский
Молодцы, отличны решения. Будем посмотреть.
Andre Macareno
Самое главное забыли: теперь можно получать информацию об анимации изменения размеров окна и анимировать подъем поля ввода в чатах — прямо как на айос.
Тимур М
Ждем !
Эдуард Гладышев
Теперь можно быстро переключать воспроизведение между устройствами, например, между колонкой и наушниками.
Так и сейчас это возможно, не? Или речь о чем-то другом?