Сначала появится на некоторых моделях Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme.

8 сентября Google запустила релизную версию Android 11, в которой сделан акцент на упрощении работы с мессенджерами, управлении устройствами и конфиденциальности пользователей. Об этом рассказали vc.ru в компании.

Android Police

Все чаты из мессенджеров перенесены в отдельный раздел уведомлений, таким образом сообщения не будут теряться среди других. Пользователь может настроить приоритет разговоров, например, включить беззвучный режим или активировать принудительное уведомление даже в режиме «Не беспокоить» от избранных контактов.

Чаты можно переключить в режим всплывающих «пузырей», которые отображаются поверх других приложений.



Появилась функция записи экрана. Она поддерживает запись звука как с микрофона, так и устройства одновременно.



Смартфоны с Android 11 поддерживают беспроводное подключение к Android Auto.

Улучшились настройки конфиденциальности: пользователь может выбрать, как часто давать приложению доступ к камере, местоположению и другим функциям устройства: один раз, при использовании приложения или вообще запретить.

Если пользователь давно не открывал приложение, Android 11 автоматически сбрасывает настройки разрешений.

Появилось отдельное меню управления «умными» устройствами — оно активируется по долгому нажатию кнопки питания. Там же находится раздел с картами Google Pay.

Изменился дизайн элементов управления медиаконтентом. Теперь можно быстро переключать воспроизведение между устройствами, например, между колонкой и наушниками.

Скриншот с первой бета-версии Android 11