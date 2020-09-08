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Техника
Евгений Делюкин
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Google выпустила Android 11 с единым разделом для чатов, функцией записи экрана и Google Pay по кнопке питания Материал редакции

Сначала появится на некоторых моделях Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme.

8 сентября Google запустила релизную версию Android 11, в которой сделан акцент на упрощении работы с мессенджерами, управлении устройствами и конфиденциальности пользователей. Об этом рассказали vc.ru в компании.

Android Police
  • Все чаты из мессенджеров перенесены в отдельный раздел уведомлений, таким образом сообщения не будут теряться среди других. Пользователь может настроить приоритет разговоров, например, включить беззвучный режим или активировать принудительное уведомление даже в режиме «Не беспокоить» от избранных контактов.
  • Чаты можно переключить в режим всплывающих «пузырей», которые отображаются поверх других приложений.
  • Появилась функция записи экрана. Она поддерживает запись звука как с микрофона, так и устройства одновременно.
  • Смартфоны с Android 11 поддерживают беспроводное подключение к Android Auto.
  • Улучшились настройки конфиденциальности: пользователь может выбрать, как часто давать приложению доступ к камере, местоположению и другим функциям устройства: один раз, при использовании приложения или вообще запретить.
  • Если пользователь давно не открывал приложение, Android 11 автоматически сбрасывает настройки разрешений.
  • Появилось отдельное меню управления «умными» устройствами — оно активируется по долгому нажатию кнопки питания. Там же находится раздел с картами Google Pay.
  • Изменился дизайн элементов управления медиаконтентом. Теперь можно быстро переключать воспроизведение между устройствами, например, между колонкой и наушниками.
Скриншот с первой бета-версии Android 11

В первую очередь Android 11 получат смартфоны Google, OnePlus, Xiaomi, Realme и Oppo. Другие производители будут выпускать новые устройства или обновлять старые на Android 11 «в ближайшие месяцы», заявляет Google.

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#новость #android

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27 комментариев
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Vladislav Nikolaevich

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Ну как они со своими ресурсами умудряются делать такой плохой UI. 

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Иван Касаткин

Vladislav
1
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Vladislav Nikolaevich

Иван
2

ну давай хоть лайкнем друг-друга

Ответить

Евгений Разманов

Vladislav
4
Ответить

Данила Линник

Vladislav
1

Ради справедливости, это скриншоты из первой беты, сейчас всё стало гораздо лучше, особенно на Pixel 4

Ответить

Нурым Золански

–9

С каждым годом все хуже и хуже

Ответить

Влад Ижевский

Нурым
17

Стареешь, хуле. 

Ответить

Anton Smets

Нурым
2

Смело вы про айос.

Ответить

Нурым Золански

Anton
0

У вас андройд?)

Ответить

Anton Smets

Нурым
0

Нет.

Ответить

Нурым Золански

Anton
0

Самсунг или хуавей

Ответить

Anton Smets

Нурым
4

Это какие-то новые операционки?

Ответить

Тапкин Кот

Нурым
–2

Ощущение, что в гугл нанимают одно неспособное отребье, лишь бы не затмевали отсталый уровень индусских директрис

Ответить

Иван Касаткин

4

Великолепно – Google разучился сокращать надписи даже в оригинальном Андроиде. 

Ответить

Тапкин Кот

1

Google Pay по кнопке питания - вот это инновация. Дебилизм какой-то, на дворе 2020

Ответить

Mike Kosulin

1

Google Pay на кнопку питания появился ещё в Android 10 на пикселях пару недель назад.

Ответить

Mike Kosulin

Mike
1

Правда в таком виде.

Ответить

Дмитрий

Mike
0

Точно, я и не заметил

Ответить

Антон

1

Круто. 

Ответить

Ильяс Салумгереев

–8

И через три обновы: 10000001 приложение, ярлыков, кнопок... типичный ведроид! никогда не будет простым. Тем более шустрым.

Ответить

Тапкин Кот

–5

"Если пользователь давно не открывал приложение, Android 11 автоматически сбрасывает настройки разрешени! - это же вообще пиздец. Теперь придется бесконечно все настройки заново менять, чтобы спама не было?

Ответить

Andre Macareno

Тапкин
1

Уведомления — это не пермишены

Ответить

Тапкин Кот

Andre
0

и то и то, мля, не должно сбрасываться!

Ответить

Влад Ижевский

0

Молодцы, отличны решения. Будем посмотреть. 

Ответить

Andre Macareno

0

Самое главное забыли: теперь можно получать информацию об анимации изменения размеров окна и анимировать подъем поля ввода в чатах — прямо как на айос.

Ответить

Тимур М

0

Ждем !

Ответить

Эдуард Гладышев

0

Теперь можно быстро переключать воспроизведение между устройствами, например, между колонкой и наушниками.

Так и сейчас это возможно, не? Или речь о чем-то другом?

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