Он должен упростить взаимодействие программ и техники разных производителей.

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Zigbee Alliance (объединяет Philips, IKEA, Samsung и других) анонсировал выпуск единого стандарта для работы устройств «умного» дома в 2021 году.

Стандарт с открытым исходным кодом должен упростить производителям разработку устройств и повысить их совместимость друг с другом, а также мобильными приложениями, облачными сервисами, голосовыми помощниками, поясняет The Verge.

Партнёры, в число которых входят Amazon, Apple и Google, планируют выпустить проект стандарта к концу 2020 года. Всего над ним работают 145 компаний, сотни специалистов по продукту, экспертов в инжиниринге, маркетинге, указывает Zigbee Alliance.

Партнёры разместили проект на GitHub. Речь идёт о едином стандарте для систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее, уточнили в организации.