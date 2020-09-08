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Техника
Галина Мубаракшина
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Amazon, Apple, Google и другие анонсировали единый стандарт для устройств «умного» дома в 2021 году Материал редакции

Он должен упростить взаимодействие программ и техники разных производителей.

10 комментариев
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Zigbee Alliance (объединяет Philips, IKEA, Samsung и других) анонсировал выпуск единого стандарта для работы устройств «умного» дома в 2021 году.

Стандарт с открытым исходным кодом должен упростить производителям разработку устройств и повысить их совместимость друг с другом, а также мобильными приложениями, облачными сервисами, голосовыми помощниками, поясняет The Verge.

Партнёры, в число которых входят Amazon, Apple и Google, планируют выпустить проект стандарта к концу 2020 года. Всего над ним работают 145 компаний, сотни специалистов по продукту, экспертов в инжиниринге, маркетинге, указывает Zigbee Alliance.

Партнёры разместили проект на GitHub. Речь идёт о едином стандарте для систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее, уточнили в организации.

Производители анонсировали разработку единого стандарта в декабре 2019 года.

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Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Михаил Белый

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Красота

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Артем Баранов

1

Главное чтобы был Xiaomi

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Full Name

Артем
0

он традиционно заявит о совместимости - но на деле окажется, что это не всегда работает и не во всех случаях и каждое полнолуние теряет все настройки

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евгений аношин

Full
0

и только через китайские сервера на родном языке с указанием Китай)

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Михаил Фролов

1

Очередное подтверждение тому что IoT никому не нужен. Это никакая не щедрость и уж тем более не разумное поведение, а попытка содрать с паршивой овцы хоть шерсти клок.

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Full Name

Михаил
0

+много. Нужен не IoT, а новый опыт, а это вообще не одно и то же

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Bobo Momo

0

А вот это правильно и чтоб туда не пускать разработчиков ни из Китая ни из РФ.

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Фагиз Мавлютов

0

Пока они презентуют этот стандарт... технологии Xiaomi станут стандартом.

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Full Name

Фагиз
0

осталась мелочь - чтобы внутри самого Xiaomi был хоть какой-нибудь стандарт

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Ivan Miasnikov

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Как я помню, проблема была в цене на сертификацию умных устройств, а не в отсутствии единого стандарта..

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