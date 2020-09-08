Amazon, Apple, Google и другие анонсировали единый стандарт для устройств «умного» дома в 2021 году Материал редакции
Он должен упростить взаимодействие программ и техники разных производителей.
Zigbee Alliance (объединяет Philips, IKEA, Samsung и других) анонсировал выпуск единого стандарта для работы устройств «умного» дома в 2021 году.
Стандарт с открытым исходным кодом должен упростить производителям разработку устройств и повысить их совместимость друг с другом, а также мобильными приложениями, облачными сервисами, голосовыми помощниками, поясняет The Verge.
Партнёры, в число которых входят Amazon, Apple и Google, планируют выпустить проект стандарта к концу 2020 года. Всего над ним работают 145 компаний, сотни специалистов по продукту, экспертов в инжиниринге, маркетинге, указывает Zigbee Alliance.
Партнёры разместили проект на GitHub. Речь идёт о едином стандарте для систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее, уточнили в организации.
Производители анонсировали разработку единого стандарта в декабре 2019 года.
Главное чтобы был Xiaomi
Очередное подтверждение тому что IoT никому не нужен. Это никакая не щедрость и уж тем более не разумное поведение, а попытка содрать с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Пока они презентуют этот стандарт... технологии Xiaomi станут стандартом.
Как я помню, проблема была в цене на сертификацию умных устройств, а не в отсутствии единого стандарта..
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