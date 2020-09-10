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Техника
Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: «Яндекс» планирует выпустить ТВ-приставку с голосовым помощником «Алиса» и новую версию «Яндекс.Станции» Материал редакции

Эксперты не видят преимуществ приставки и прогнозируют, что она заинтересует только лояльную аудиторию «Яндекса».

2 комментария
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«Яндекс» готовится выпустить ТВ-приставку с поддержкой собственной медиаплатформы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке. В «Яндексе» отказались комментировать планы компании.

21 августа интернет-компания получила разрешение на импорт в страны Евросоюза «мини ПК» на ОС Android и Linux, говорят собеседники издания. Такая информация есть в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров, пишет газета. Кроме того, 6 августа «Яндекс» зарегистрировал новую версию «умной» колонки «Яндекс.Станция».

В мае 2019 года «Яндекс» уже запускал продажи собственной приставки «Модуль» с голосовым управлением «Алисой» — с её помощью можно смотреть видео из приложений «Яндекса» и сервиса «Яндекс.Эфир». Устройства уже нет в продаже — его полностью раскупили, заявил представитель «Яндекса».

В апреле 2020 года компания представила собственную мультимейдиную платформу для недорогих телевизоров с поддержкой Smart TV. Через неё можно смотреть эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube. Во встроенном магазине приложений также можно подключить онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Okko, Twigl и TVzavr.

ТВ-приставка будет поддерживать тот же набор сервисов, говорит собеседник «Коммерсанта». Устройство могут анонсировать в сентябре, заявил он.

На рынке уже есть «десятки» подобных приставок, большинство производителей которых сотрудничает с Google напрямую: это позволяет встраивать в устройство магазин приложений Google Play и голосовой поиск через Google Assistant, рассказывает руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

Но платформа «Яндекса» для Smart TV работает на открытой версии Android, которая не поддерживает Google Play, — у платформы есть собственный магазин приложений, напоминает издание.

«Поэтому пользователи будут лишены полноценного Android», а в YouTube смогут заходить только через браузер, говорит Половников. Преимущества приставки «Яндекса» неочевидны, соглашается аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Скорее всего ей заинтересуется только уже лояльная «Яндексу» аудитория, говорит он.

#новость #яндекс

Лиана Липанова
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Roman Platonov

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ТВ приставка от Яндекса, хм...
Я: Алиса, включи ютуб
Алиса: хорошо, включаю Яндекс.Видео

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Nikolay Pomeschenko

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В новом сезоне Лапенко :)

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