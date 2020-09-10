«Коммерсантъ»: «Яндекс» планирует выпустить ТВ-приставку с голосовым помощником «Алиса» и новую версию «Яндекс.Станции» Материал редакции
Эксперты не видят преимуществ приставки и прогнозируют, что она заинтересует только лояльную аудиторию «Яндекса».
«Яндекс» готовится выпустить ТВ-приставку с поддержкой собственной медиаплатформы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке. В «Яндексе» отказались комментировать планы компании.
21 августа интернет-компания получила разрешение на импорт в страны Евросоюза «мини ПК» на ОС Android и Linux, говорят собеседники издания. Такая информация есть в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров, пишет газета. Кроме того, 6 августа «Яндекс» зарегистрировал новую версию «умной» колонки «Яндекс.Станция».
В мае 2019 года «Яндекс» уже запускал продажи собственной приставки «Модуль» с голосовым управлением «Алисой» — с её помощью можно смотреть видео из приложений «Яндекса» и сервиса «Яндекс.Эфир». Устройства уже нет в продаже — его полностью раскупили, заявил представитель «Яндекса».
В апреле 2020 года компания представила собственную мультимейдиную платформу для недорогих телевизоров с поддержкой Smart TV. Через неё можно смотреть эфирные телеканалы, каналы «Яндекс.Эфира», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» и YouTube. Во встроенном магазине приложений также можно подключить онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Okko, Twigl и TVzavr.
ТВ-приставка будет поддерживать тот же набор сервисов, говорит собеседник «Коммерсанта». Устройство могут анонсировать в сентябре, заявил он.
На рынке уже есть «десятки» подобных приставок, большинство производителей которых сотрудничает с Google напрямую: это позволяет встраивать в устройство магазин приложений Google Play и голосовой поиск через Google Assistant, рассказывает руководитель агентства Content Review Сергей Половников.
Но платформа «Яндекса» для Smart TV работает на открытой версии Android, которая не поддерживает Google Play, — у платформы есть собственный магазин приложений, напоминает издание.
«Поэтому пользователи будут лишены полноценного Android», а в YouTube смогут заходить только через браузер, говорит Половников. Преимущества приставки «Яндекса» неочевидны, соглашается аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Скорее всего ей заинтересуется только уже лояльная «Яндексу» аудитория, говорит он.
ТВ приставка от Яндекса, хм...
Я: Алиса, включи ютуб
Алиса: хорошо, включаю Яндекс.Видео
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