Других вариантов пока нет: разработчики не обновили свои приложения.

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Пользователи бета-версии iOS 14 теперь могут выбрать браузер по умолчанию: помимо Safari появился Google Chrome, заметил старший редактор The Verge Том Уоррен. Google выпустила обновление для Chrome, уточняет 9to5Mac.

Tom Warren @tomwarren you can now set Chrome as default browser on iOS 14 with beta 8 https://t.co/vtU1Qhsy0a

Чтобы изменить настройки, нужно загрузить последнюю версию Google Chrome из App Store, в «Настройках» выбрать Chrome или Safari, а затем «Браузер по умолчанию».

Apple представила iOS 14, которая позволяет выбирать браузер или почтовое приложение, в июне 2020 года. Однако для этого разработчики браузеров и почтовых сервисов должны обновить свои приложения, указывает 9to5Mac.