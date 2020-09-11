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Техника
Татьяна Боброва
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В бета-версии на iOS 14 появился первый браузер для выбора по умолчанию: выбрать Chrome можно в настройках системы Материал редакции

Других вариантов пока нет: разработчики не обновили свои приложения.

22 комментария
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Пользователи бета-версии iOS 14 теперь могут выбрать браузер по умолчанию: помимо Safari появился Google Chrome, заметил старший редактор The Verge Том Уоррен. Google выпустила обновление для Chrome, уточняет 9to5Mac.

Tom Warren @tomwarren
you can now set Chrome as default browser on iOS 14 with beta 8 https://t.co/vtU1Qhsy0a

Чтобы изменить настройки, нужно загрузить последнюю версию Google Chrome из App Store, в «Настройках» выбрать Chrome или Safari, а затем «Браузер по умолчанию».

Apple представила iOS 14, которая позволяет выбирать браузер или почтовое приложение, в июне 2020 года. Однако для этого разработчики браузеров и почтовых сервисов должны обновить свои приложения, указывает 9to5Mac.

Сейчас iOS 14 тестируют разработчики, Apple должна выпустить версию системы для всех пользователей в конце сентября, пишет издание.

#новость #ios14

Татьяна Боброва
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22 комментария
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Стелю Красиво

3

Chrome убогий на ios 

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Sasha Guseinov

Стелю
1

Явно он на движке Safari работает лучше чем на андроид )0

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Золотое Руно

Sasha
1

Но он все ещё убогий

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Groosha

3

А движок-то какой внутри? По-прежнему от Safari?

Ответить

Pavlo Voronyuk

Groosha
–12

Ничего что они на разных движках ? 😂

Ответить

Артур

Pavlo
6

Ничего, что у всех браузеров на iOS используется WebKit?

Ответить

Groosha

Pavlo
3

До iOS 13 включительно все сторонние браузеры "в целях безопасности" должны были использовать движок Safari, таково требование Apple.

Ответить

Yury Molodtsov

Groosha
2

И сейчас должны.

Ответить

Парвиз Мадаминов

Pavlo
2

Сейчас не знаю, но раньше был на движке от сафари

Ответить

Юрий Белоножкин

Groosha
0

Возможно, в этом есть свои плюсы? Ну там чтоб батарею не жрал.

Меня другое интересует. Синхронизация паролей с большим Chrome имеется?

Ответить

Yury Molodtsov

Юрий
1

Синхронизация там и так давно была.

Сделано так для двух вещей: оптимизации батареи и контроль исполняемого кода. 

Ответить

Алексей Штейн

3

Сафари же классный. Смысл менять?он во всем удобен. Какие есть минусы? Я скачивал хром на днях - такое себе. ПОнятное дело движок один,но дизайн..

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Евгений Киров

Алексей
1

Синхронизация с компьютером, если он не мак. 

Ответить

Золотое Руно

Алексей
1

Мобильный браузер классный, а десктопный Сафари лично мне не подходит. Быстрый, красивый, удобный, для просто поковыряться в сети более чем ок, а для работы — нет. Некоторые популярные сайты работают так себе, тут мелкий косячок, там, здесь превьюшка видео не загрузилась, тут веб-приложение работает криво, что-то поползло, и впечатление портится. Расширения, которые мне нужны, в Сафари не появятся никогда. Поэтому работается лучше в хроме, а если все делаешь в хроме, хочется и на мобилке иметь возможность синхронизироваться. Открыл ссылочку из чатика, почитал в хроме на телефоне, тут же свои закладочки обновил, доволен и спокоен, не нужно никуда из Сафари лезть, копировать, вставлять лишний раз. Выбор должен быть всегда, сценариев вагон и маленькая тележка, нужна гибкость.

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Basil

Алексей
0

На макбуках предпочитаю Chrom. Да, жрёт больше ресурсов (памяти, проца) но визуально рендерит и отдаёт картинку гараздо быстрее Safari. Понимаю, что возможно даже до полной загрузки страницы в тестах они на равные могут быть. Но Safari показывает страницу уже полностью готовую, а Chrome показывает кусками, как бы проявляя страницу. За счёт этого визуально кажется, что Chrom работает на быстрее. 
Тоже самое на ios. Но вынужден пользоваться Safari, т.к. все ссылки открываются только в Safari. Но с iOS 14 придет Аллилуйя :)

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aeli mill

Алексей
0

Если ты сидишь с другого устройства на хроме и тебе нужна синхронизация между ними.

Ответить

Bender Rodriguez

Алексей
0

синхронизация закладок, паролей, истории, а так же открытие вкладок которые на компе/телефоне, если пользуешься хромом

Ответить

Alexey Vlasov

2

Демократия в IT в действии!

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Денис Демидов

Alexey
0

Страх, apple хоть где-то пытается не быть монополией.

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Black Jack

1

Выберите скин для Сафари по умолчанию.

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Anton Bocharov

1

Тянет на революцию в мире мобильных устройств

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Artemy

0

Даешь Microsoft Edge!

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