В бета-версии на iOS 14 появился первый браузер для выбора по умолчанию: выбрать Chrome можно в настройках системы Материал редакции
Других вариантов пока нет: разработчики не обновили свои приложения.
Пользователи бета-версии iOS 14 теперь могут выбрать браузер по умолчанию: помимо Safari появился Google Chrome, заметил старший редактор The Verge Том Уоррен. Google выпустила обновление для Chrome, уточняет 9to5Mac.
Чтобы изменить настройки, нужно загрузить последнюю версию Google Chrome из App Store, в «Настройках» выбрать Chrome или Safari, а затем «Браузер по умолчанию».
Apple представила iOS 14, которая позволяет выбирать браузер или почтовое приложение, в июне 2020 года. Однако для этого разработчики браузеров и почтовых сервисов должны обновить свои приложения, указывает 9to5Mac.
Сейчас iOS 14 тестируют разработчики, Apple должна выпустить версию системы для всех пользователей в конце сентября, пишет издание.
Chrome убогий на ios
Явно он на движке Safari работает лучше чем на андроид )0
А движок-то какой внутри? По-прежнему от Safari?
Ничего что они на разных движках ? 😂
Возможно, в этом есть свои плюсы? Ну там чтоб батарею не жрал.
Меня другое интересует. Синхронизация паролей с большим Chrome имеется?
Синхронизация там и так давно была.
Сделано так для двух вещей: оптимизации батареи и контроль исполняемого кода.
Сафари же классный. Смысл менять?он во всем удобен. Какие есть минусы? Я скачивал хром на днях - такое себе. ПОнятное дело движок один,но дизайн..
Мобильный браузер классный, а десктопный Сафари лично мне не подходит. Быстрый, красивый, удобный, для просто поковыряться в сети более чем ок, а для работы — нет. Некоторые популярные сайты работают так себе, тут мелкий косячок, там, здесь превьюшка видео не загрузилась, тут веб-приложение работает криво, что-то поползло, и впечатление портится. Расширения, которые мне нужны, в Сафари не появятся никогда. Поэтому работается лучше в хроме, а если все делаешь в хроме, хочется и на мобилке иметь возможность синхронизироваться. Открыл ссылочку из чатика, почитал в хроме на телефоне, тут же свои закладочки обновил, доволен и спокоен, не нужно никуда из Сафари лезть, копировать, вставлять лишний раз. Выбор должен быть всегда, сценариев вагон и маленькая тележка, нужна гибкость.
На макбуках предпочитаю Chrom. Да, жрёт больше ресурсов (памяти, проца) но визуально рендерит и отдаёт картинку гараздо быстрее Safari. Понимаю, что возможно даже до полной загрузки страницы в тестах они на равные могут быть. Но Safari показывает страницу уже полностью готовую, а Chrome показывает кусками, как бы проявляя страницу. За счёт этого визуально кажется, что Chrom работает на быстрее.
Тоже самое на ios. Но вынужден пользоваться Safari, т.к. все ссылки открываются только в Safari. Но с iOS 14 придет Аллилуйя :)
синхронизация закладок, паролей, истории, а так же открытие вкладок которые на компе/телефоне, если пользуешься хромом
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