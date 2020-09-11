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Техника
Евгений Делюкин
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Создатель Oculus Rift Палмер Лаки представил «умные» военные дроны — и пошёл против убеждений Кремниевой долины Материал редакции

Палмер Лаки основал Anduril Technologies после ухода из Oculus в 2017 году — он хочет объединить авантюрный дух Долины с оборонным бизнесом.

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Ghost 4

В чём особенности Ghost 4 и для чего нужен

Представленный дрон Ghost 4 умеет проводить радиоразведку, идентифицировать и отслеживать людей, оружие и оборудование, заниматься радиоэлектронной борьбой и создавать трёхмерную карту местности — с помощью системы мониторинга Lattice.

Ghost 4 проводит миссии автономно или с оператором и работает без подзарядки 100 минут. К нему подключаются дополнительные модули: лазерные целеуказатели, системы связи, генераторы помех.

Для работы в боевых условиях Ghost 4 защищен от песка, морской воды и грязи. Фюзеляж складывается и помещается в рюкзак, в сложенном виде его длина 1,1 метра, в разложенном — 2,7 метра. Достать из чехла и запустить дрон можно менее чем за минуту, кроме того, беспилотник практически бесшумный, утверждает Anduril.

Ещё Ghost 4 доставляет грузы весом до 16 кг

Другая особенность Ghost 4 — алгоритмы. Дроны связываются друг с другом и создают «рой» — общую сеть для обмена данными, подключенную к системе мониторинга Anduril Lattice. Поэтому они, к примеру, могут адаптироваться к перемещению целей и постоянно наблюдать за ними или покрыть «зрением» всю территорию.

Чип ИИ Ghost 4 обрабатывает 32 трлн операций в секунду, что почти в 100 раз быстрее систем других военных дронов, заявляют в компании.

Дроны анализируют информацию благодаря системе компьютерного зрения и датчиков на корпусе, могут работать в условиях помех или слабого сигнала

Если беспилотник разряжается или сталкивается с помехами, он передаёт задачу другому Ghost 4, чтобы продолжить миссию без оператора. Таким образом, требования к навыкам оператора невысокие, он может управлять несколькими сетями одновременно.

Например, Ghost 4 можно запрограммировать заранее для ночных полётов. Дроны будут отслеживать объекты или наблюдать за местностью, не передавая данные, пока не вернутся на базу, чтобы их не обнаружили.

Три предыдущих поколения Ghost были задействованы в военных операциях США и Великобритании, а также американского министерства внутренней безопасности, но их результаты засекречены.

Зачем создатель VR-шлема занимается боевыми беспилотниками

27-летний Палмер Лаки с помощью Anduril хочет объединить «бунтарский дух высокотехнологичных стартапов со старомодным оборонным бизнесом», пишет CNET. Изобретатель предлагает военным беспилотники, роботов, технологии ИИ и объединения данных из разных источников.

Палмер Лаки

Его идея идёт вразрез с тем, что сотрудники Microsoft, Google, Amazon и других корпораций призывают отказаться от сотрудничества с военными и не давать им использовать технологии компаний в военных целях.

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Лаки же считает: если США не смогут использовать ИТ в военных целях, страна проиграет гонку вооружений Китаю и России. Он представляет войну будущего в научно-фантастическом свете.

Если сейчас военные используют систему Lattice на ноутбуках, то в будущем солдаты будут носить шлемы дополненной реальности, и данные с дронов и Lattice интегрируют в визоры, думает Лаки. По его мнению, технологии могут помочь развеять «туман войны» и избавиться от 90–95% неопределенности на поле боя.

В сентябре 2019 года оценка Anduril превысила $1 млрд, стартап привлек $241 млн инвестиций. Среди инвесторов — венчурный фонд Andreessen Horowitz.

#палмерлаки #anduril #дроны #беспилотники #oculus

Евгений Делюкин
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