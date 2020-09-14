Таможня США отчиталась о задержке партии «поддельных AirPods» — СМИ узнали на фотографиях оригинальные OnePlus Buds Материал редакции
Не факт, что все 2000 пар наушников — оригинальные устройства, но на фотографиях, вероятно, именно эта техника.
11 сентября 2020 года Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) рассказала, что в конце августа задержала партию 2000 пар «поддельных Apple AirPods» из Гонконга.
Груз, который отправлялся в Неваду, перехватили в аэропорту в Нью-Йорке. Если бы устройства были подлинными, их рекомендованная розничная цена составила бы $398 тысяч, добавили в ведомстве.
Однако журналисты The Verge и других СМИ узнали на фотографиях наушники OnePlus Buds. На фотографиях изображена коробка, на которой написано название устройства, а сами наушники похожи на оригинальные OnePlus Buds, указывает издание.
В CBP и OnePlus пока не ответили на запросы The Verge. Издание отмечает, что в релизе нет упоминания OnePlus. Если вся партия действительно наушники компании, а не подделка продукции Apple, груз может стоить около $158 тысяч.
OnePlus Buds это поддельные AirPods... тут как посмотреть конечно, но technically the truth ведь)
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