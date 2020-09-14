Не факт, что все 2000 пар наушников — оригинальные устройства, но на фотографиях, вероятно, именно эта техника.

В закладки

11 сентября 2020 года Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) рассказала, что в конце августа задержала партию 2000 пар «поддельных Apple AirPods» из Гонконга.

Груз, который отправлялся в Неваду, перехватили в аэропорту в Нью-Йорке. Если бы устройства были подлинными, их рекомендованная розничная цена составила бы $398 тысяч, добавили в ведомстве.

CBP @CBP



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via http://bit.ly/3hivSLT https://t.co/Ofn9REJ9ZB THAT'S NOT AN 🍎 —CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.Details via @CBPNewYorkCity [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Eh1b32mWoAAA7PM.jpg","width":180,"height":232}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Eh1b38yWoAEzdIX.jpg","width":202,"height":225}}}]

Однако журналисты The Verge и других СМИ узнали на фотографиях наушники OnePlus Buds. На фотографиях изображена коробка, на которой написано название устройства, а сами наушники похожи на оригинальные OnePlus Buds, указывает издание.