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Техника
Татьяна Боброва
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Таможня США отчиталась о задержке партии «поддельных AirPods» — СМИ узнали на фотографиях оригинальные OnePlus Buds Материал редакции

Не факт, что все 2000 пар наушников — оригинальные устройства, но на фотографиях, вероятно, именно эта техника.

2 комментария
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11 сентября 2020 года Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) рассказала, что в конце августа задержала партию 2000 пар «поддельных Apple AirPods» из Гонконга.

Груз, который отправлялся в Неваду, перехватили в аэропорту в Нью-Йорке. Если бы устройства были подлинными, их рекомендованная розничная цена составила бы $398 тысяч, добавили в ведомстве.

CBP @CBP
THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: http://bit.ly/3hivSLT https://t.co/Ofn9REJ9ZB

Однако журналисты The Verge и других СМИ узнали на фотографиях наушники OnePlus Buds. На фотографиях изображена коробка, на которой написано название устройства, а сами наушники похожи на оригинальные OnePlus Buds, указывает издание.

В CBP и OnePlus пока не ответили на запросы The Verge. Издание отмечает, что в релизе нет упоминания OnePlus. Если вся партия действительно наушники компании, а не подделка продукции Apple, груз может стоить около $158 тысяч.

#новость #oneplus #apple

Татьяна Боброва
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Super 72

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Читал читал и только сейчас понял, что речь не про нашу таможню😅

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Азат Салихов

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OnePlus Buds это поддельные AirPods... тут как посмотреть конечно, но technically the truth ведь)

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