Онлайн-звонки на базе «ВКонтакте» есть в «умной» колонке «Капсула» от Mail.ru Group.

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В коде на сайте «Яндекса» упоминается функция звонков для «умной» колонки «Яндекс.Станция», обнаружил пользователь TJ.

Скрытый раздел с кодом открывается только с консоли браузера: для этого нужно ввести специальную команду, уточняет он.

Команда для перехода в скрытый раздел Пользователь TJ

Затем в разделе «Устройства» нужно выбрать привязанные «Яндекс.Станцию» или «Мини». В настройках устройства появится пункт «Не беспокоить», который отключает уведомления и звонки на выбранный промежуток времени.

Пользователь TJ

Скрытый раздел «Не беспокоить». После перезагрузки страницы раздел исчезнет. Пользователь TJ

В коде также упоминается возможность звонить «с колонки на колонку» и другие пока недоступные функции, обнаружил пользователь. В пресс-службе «Яндекса» заявили TJ, что не комментируют планы.

Поддержка онлайн-звонков на базе «ВКонтакте» есть в «умной» колонке «Капсула» от Mail.ru Group — владельцы устройства с аккаунтом в соцсети могут звонить другим пользователям из списка друзей.