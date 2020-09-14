Пользователь обнаружил в коде на сайте «Яндекса» упоминание функции звонков для «Яндекс.Станции» Материал редакции
Онлайн-звонки на базе «ВКонтакте» есть в «умной» колонке «Капсула» от Mail.ru Group.
В коде на сайте «Яндекса» упоминается функция звонков для «умной» колонки «Яндекс.Станция», обнаружил пользователь TJ.
Скрытый раздел с кодом открывается только с консоли браузера: для этого нужно ввести специальную команду, уточняет он.
Затем в разделе «Устройства» нужно выбрать привязанные «Яндекс.Станцию» или «Мини». В настройках устройства появится пункт «Не беспокоить», который отключает уведомления и звонки на выбранный промежуток времени.
В коде также упоминается возможность звонить «с колонки на колонку» и другие пока недоступные функции, обнаружил пользователь. В пресс-службе «Яндекса» заявили TJ, что не комментируют планы.
Поддержка онлайн-звонков на базе «ВКонтакте» есть в «умной» колонке «Капсула» от Mail.ru Group — владельцы устройства с аккаунтом в соцсети могут звонить другим пользователям из списка друзей.
В сервисах «Яндекса» аудиозвонки есть в «Яндекс.Мессенджере» с автоматической расшифровкой голосовых сообщений и каналами. У «Мессенджера» есть отдельное приложение, сервис также встроен в приложение «Яндекса», десктопный браузер и главную страницу поисковика.
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