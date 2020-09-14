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Техника
Лиана Липанова
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Пользователь обнаружил в коде на сайте «Яндекса» упоминание функции звонков для «Яндекс.Станции» Материал редакции

Онлайн-звонки на базе «ВКонтакте» есть в «умной» колонке «Капсула» от Mail.ru Group.

4 комментария
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В коде на сайте «Яндекса» упоминается функция звонков для «умной» колонки «Яндекс.Станция», обнаружил пользователь TJ.

Скрытый раздел с кодом открывается только с консоли браузера: для этого нужно ввести специальную команду, уточняет он.

Команда для перехода в скрытый раздел Пользователь TJ

Затем в разделе «Устройства» нужно выбрать привязанные «Яндекс.Станцию» или «Мини». В настройках устройства появится пункт «Не беспокоить», который отключает уведомления и звонки на выбранный промежуток времени.

Пользователь TJ
Скрытый раздел «Не беспокоить». После перезагрузки страницы раздел исчезнет. Пользователь TJ

В коде также упоминается возможность звонить «с колонки на колонку» и другие пока недоступные функции, обнаружил пользователь. В пресс-службе «Яндекса» заявили TJ, что не комментируют планы.

Поддержка онлайн-звонков на базе «ВКонтакте» есть в «умной» колонке «Капсула» от Mail.ru Group — владельцы устройства с аккаунтом в соцсети могут звонить другим пользователям из списка друзей.

В сервисах «Яндекса» аудиозвонки есть в «Яндекс.Мессенджере» с автоматической расшифровкой голосовых сообщений и каналами. У «Мессенджера» есть отдельное приложение, сервис также встроен в приложение «Яндекса», десктопный браузер и главную страницу поисковика.

#новость #яндекс #яндексстанция

Лиана Липанова
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4 комментария
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Vlad R

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Полезная будет фича, функционал только музыкальной колонки уже поднадоел :)

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Влад Борщ

Vlad
1

Обидеть бота может каждый

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Vlad R

Влад
0

😄😄😄

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Vyacheslav Anzhiganov

0

Люблю истории "пользователь обнаружил", раньше было популярно "пользователь нашел в баре" )))

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