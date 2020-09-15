В 2018 году компания опустила герметичный контейнер с серверами на морское дно в Шотландии.

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Microsoft раскрыла результаты проекта Natick — экспериментального подводного дата-центра.

Команда Microsoft Project Natick опустила герметичный контейнер с серверами на морское дно в Шотландии на глубину почти 36 метров. В течение двух лет команда тестировала дата-центр, контролировала его работоспособность и надёжность серверов.

Natick хотела доказать, что герметичный контейнер на дне океана может повысить надёжность работы центров обработки данных (ЦОД). На суше поверхность дата-центра подвержена коррозии, вызванной кислородом, на работу ЦОД также влияет влажность, температурные колебания и случайные столкновения с людьми, которые ремонтируют сломанные компоненты. Эксперимент подтвердил гипотезу, говорится в заявлении Microsoft.

В подводном ЦОД компания зафиксировала только 1/8 часть отказов от показателей центров на суше. Постоянная прохлада на глубине моря позволяет создавать энергоэффективные ЦОД, добавили в компании.