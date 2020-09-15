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Техника
Лиана Липанова
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Экономия на охлаждении и меньше отказов: Microsoft рассказала про успешный эксперимент с подводным дата-центром Материал редакции

В 2018 году компания опустила герметичный контейнер с серверами на морское дно в Шотландии.

11 комментариев
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Microsoft раскрыла результаты проекта Natick — экспериментального подводного дата-центра.

Команда Microsoft Project Natick опустила герметичный контейнер с серверами на морское дно в Шотландии на глубину почти 36 метров. В течение двух лет команда тестировала дата-центр, контролировала его работоспособность и надёжность серверов.

Natick хотела доказать, что герметичный контейнер на дне океана может повысить надёжность работы центров обработки данных (ЦОД). На суше поверхность дата-центра подвержена коррозии, вызванной кислородом, на работу ЦОД также влияет влажность, температурные колебания и случайные столкновения с людьми, которые ремонтируют сломанные компоненты. Эксперимент подтвердил гипотезу, говорится в заявлении Microsoft.

В подводном ЦОД компания зафиксировала только 1/8 часть отказов от показателей центров на суше. Постоянная прохлада на глубине моря позволяет создавать энергоэффективные ЦОД, добавили в компании.

Компания изучала идею подводных серверов с 2015 года, когда опустила дата-центр в воду у побережья Калифорнии на несколько месяцев.

#новость #microsoft

Лиана Липанова
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11 комментариев
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iFlow Games

6

А идея то ! Всегда лежала на поверхности. Ой, то есть на дне...

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Fudra Jekni

6

админ идет проверять сервер

Ответить

Spiker Spunreal

5

Осталось разместить возле вечной мерзлоты и ускорить таяние льдов.

Ответить

Григорий Крутеев

Spiker
0

Интересно кстати. А ущерб они изучали? О нем ни слова. Польза то понятная)

Ответить

Danila Romanov

–2

какой бред

Ответить

Андрей Андреевич

Danila
5

@Microsoft сворачивайте разработку, Данила Романов не одобряет!

Ответить

Александр Иванов

Danila
4

Бред - ты 

Ответить

Григорий Крутеев

2

– Кто проживает на дне океана?)

Ответить

Я не скажу свое имя машине

1

Прикольно -) 

Ответить

Алексей Красноперов

0

Высокотехнологичный кипятильник :)

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Andrew Simon

0

Это как наши камазы, занимавшие в гонках первые места. Что в них было от серийного камаза?

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