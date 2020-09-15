Apple представила Watch Series 6 с измерением кислорода в крови за 36 990 рублей и бюджетные Watch SE за 24 990 рублей Материал редакции
Обе модели поступят в продажу в США с 18 сентября.
Apple во время ежегодной сентябрьской презентации представила новую версию «умных» часов Apple Watch Series 6. Устройство будет стоить в России от 36 990 рублей.
Новые часы получили функцию отслеживания уровня кислорода в крови, которое позволит измерять выносливость и общее состояние организма. Новые датчики для измерения кислорода Apple Watch смогут помочь следить за здоровьем больным астмой, заявили в компании.
В watchOS 7 появилось автоматическое распознавание мытья рук и приложение «Сон» для отслеживания сна.
Впервые часы будут красного цвета.
Новый процессор S6 на 20% быстрее, а дисплей — в два раза ярче. Кроме того, часы будут показывать высоту над уровнем моря в реальном времени и позволят следить за уровнем кислорода при подъеме на высоту.
Apple также добавила семь новых циферблатов.
Apple также представила новый водонепроницаемый «монобраслет» в семи цветах — плетёный и резиновый. Монобраслет не имеет застёжек — он растягивается и надевается на руку.
Компания также показала бюджетные Watch SE с дизайном S6 и чипом S5. Они будут стоить от 24 990 рублей. В SE нет датчика кислорода в крови.
Интересно, эта технология позволит замерять сахар в крови теоретически? Тогда бы не думая взял.
Да, что там сахар, нужно брать выше!
Нужны часы которые измеряют алкоголь, полстраны бы в таких ходило.
Что за технология? Где про сахар в статье?
Как же мы раньше жили не зная высоту и кислород в крови? С тусклым в два раза дисплеем? ☹️
Это часы для активных людей, я допустим каждые выходные в горы поднимаюсь, это прям бум, для меня
уровень сатурации кислорода - модная тема на фоне ковида, все просто.
Ну кислород в крови это хорошо и для активных людей и для пожилых с проблемами сердца или легких. Вопрос будет конечно к точности, но иметь доступ к такой информации без надобности постоянно использовать пульсоксиметр - я думаю многие будут рады. Да и родственники получат возможность следить.
Комментарий удален
У меня вторая серия.
Столько лет, а все ещё 1,5 дня держат.
Носимая электроника, которую нужно заряжать чаще одного раза в неделю (ну ХОТЯ БЫ раз в 4 дня) — это не носимая электроника и априори не нужна.
P.S. Смартфон, есличо, к носимой электронике не относится. Впрочем, смартфон тоже не нужен. То ли дело нейроинтерфейсы.
Категоричные комментарии тоже не нужны
Уверяю Вас, категоричные комментарии очень нужны. Мне прям доставляют.
Garmin fenix, остальное - игрушки.
Смартфон, есличо, к носимой электронике не относится
Вы свой на тележке вперед толкаете?
Сожалею, но тележка занята Вашими унылыми шутками.
А у меня пятилетние самые первые. Даже спать в них начал с приложением AutoSleep. Но в пятницу обновлю.
Шутка потеряла актуально несколько лет назад Сейчас все неплохо. Можно через ночь на ночь ставить на зарядку.
Согласен. Заряжаю раз в 2 дня
Во время дневного сна?)
+. Люди, которые не могут купить себе апльвотчь вот постоянно чето пиздят)) ну не нравится - не обащайте внимания😂😂😂
Когда-нибудь выростешь и купишь тоже себе апльвотчь и будешь счастлив😁😁😁😁
Давай я разъебу тебе шаблон: apple watch мне вот нахуй по факту не нужны) И дело не в аккумуляторе, который нужно заряжать, а в самой концепции умных часов . Кроме уведомлений, который порой заебывают, и возможности посмотреть погоду / переключить трек, больше ничего такого в них нет. Да, есть всякие фитнесовые штуки, но тебе в спорте они тоже не помогут. Либо ты ходишь в зал, либо нет, а измеритель пульса даже в самой всратой дорожке есть. В текущем виде от умных часов столько же пользы, как от часов с калькулятором в 80е. Вроде прикольно, вроде что-то могут, но это как клеить обои через замочную скважину) Как по мне, что-то такое революционное должно произойти с интерфейсами, чтобы этим было реально удобно пользоваться.
Зачем среднестатистическому человеку знать уровень кислорода у себя в крови?
Чтобы понимать, есть у вас ковид или нет. Кстати Хуавей вотч жт2 такая фича есть)
Это сродни измерению уровня говна в заднице, чтобы понять запор или нет.
жду когда часы с подобной функцией появятся.
вот это был бы БОМБА-гаджет.😁😁😁
Помимо диагностики COVID'а (и в целом заболеваний легких), еще оценка эффективности восстановления после спортивных тренировок
Нужно главному дизайнеру циркуль подарить.
Не заметил, а что не так?
Они КВАДРАТНЫЕ. Всего-лишь шестое поколение подряд.
А зачем делать круглую форму? Прямоугольная форма эффективнее для отображения UI
КВАДРАТНЫЕ
Ты чо еба, это суперэллипс!
Квадратные так-то удобнее, больше информации влезает.
Для "больше информации" есть айфон. А часы должны быть красивыми. Ну или хотя бы разными. Что мешало выпустить 2 версии: квадратную и круглую?
Ну если только время смотреть, круглые может и ничего, но мне даже квадратного экрана мало. Я бы хотел, чтобы экранчик был минимум вдвое больше. Примерно половина iPhone SE. Тогда пользы было бы намного больше в часах.
Ого, квадратные... А ты хотел круглые?? Треугольные??
Да, сори, чёт тупанул. Показалось, что где-то раньше видел круглые часы. Это так необычно. Мне понравились.
У меня фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4. Да, его функционал значительно хуже, чем у Apple Watch, однако он живёт на одной зарядке десять дней. И этим всё сказано. Никогда не куплю себе смарт-часы или любой другой носимый девайс, который нужно заряжать чаще чем раз в неделю.
Интересно, а насколько реальны показания, собираемые часами, не обязательно этими? Они хоть какое-то приближение к реальности имеют?
Медицинский ведь есть прибор, на палец надевают и меньше чем через минуту показывает уровень кислорода. Только сегодня терапевт мне мерил так
А откуда они берут данные, если не забирают кровь?
Делается измерение на просвет крови для измерения уровня насыщенности её гемоглобином.
думаете что если забрать кровь, то уровень кислорода в ней можно будет узнать точней? xDDDD
а что нет?
Уже давно нет, при проведении анализа на газовый состав объемное содержание газов считается довольно приблизительно, ну и вообще этот тест не для этого. Потому пульсоксиметр считает только то что надо и очень точно
Правильно определяет, по крайней мере хуавей у друга одинаково показывает если сравнивать с напальцевым медприбором
Замечательно, теперь без зарядки
а деньги сэкономленные на не положенном в коробку заряднике они отправят в фонд защиты людей от зарядников
Прайс в студию, я предоплату уже готов за них платить
399 за 6 серию, но там еще SE появились.
Кто слышал, есть вообще какие-то сдвиги, апдейты, планируемые сроки функционала ЭКГ в России? Я так понимаю, там загвоздка, что эта функция не сертифицирована в России. Apple что-то делает, чтобы сертифицировать и сделать доступной?
Apple как и Samsung не разрешают это фичу, так как прийдется сертифицировать как медицинский прибор.
В этом и вопрос :) Известно ли, Apple находится на каком-то шаге в процессе сертификации или они вообще на это забили и никогда не планируют включать ЭКГ в России
Врядли они что-то смогут в ближайшее время сделать.
Это например как глюкометрами, в США есть классные и современные решения для диабетиков, но в России купить нельзя как и через службы доставки протащить ( только в чемодане ), так как нет сертификации.
Отслеживание сна? Наконец-то можно будет выкинуть autosleep
Опять половину фич в РФ работать не будет.
Каких фич? Почему опять? Только ЭКГ не работал, но на это скажи спасибо надзирателям, они сидят на Тверская 7
1) экг
2) использование часов без телефона, ну чтобы подключены были к мобильному интернету
2) Отслеживание детей/родственников ( см пункт 2 )
3) тренировки
И. Инновации
Такое впечатление, что Лиана перепутала и случайно запостила пресcрелиз нового фитнес-браслета от realme.
Пульсоксиметр прям порадовал. Реально полезное измерение в период пандемии. Да и после лишним не будет. Как и коллаборация с медицинскими учреждениями. Интересно, что дальше Apple придумает в сфере измерения параметров организма...
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