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Техника
Лиана Липанова
9630

Apple представила Watch Series 6 с измерением кислорода в крови за 36 990 рублей и бюджетные Watch SE за 24 990 рублей Материал редакции

Обе модели поступят в продажу в США с 18 сентября.

94 комментария
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Apple во время ежегодной сентябрьской презентации представила новую версию «умных» часов Apple Watch Series 6. Устройство будет стоить в России от 36 990 рублей.

Новые часы получили функцию отслеживания уровня кислорода в крови, которое позволит измерять выносливость и общее состояние организма. Новые датчики для измерения кислорода Apple Watch смогут помочь следить за здоровьем больным астмой, заявили в компании.

В watchOS 7 появилось автоматическое распознавание мытья рук и приложение «Сон» для отслеживания сна.

Впервые часы будут красного цвета.

Новый процессор S6 на 20% быстрее, а дисплей — в два раза ярче. Кроме того, часы будут показывать высоту над уровнем моря в реальном времени и позволят следить за уровнем кислорода при подъеме на высоту.

Apple также добавила семь новых циферблатов.

Apple также представила новый водонепроницаемый «монобраслет» в семи цветах — плетёный и резиновый. Монобраслет не имеет застёжек — он растягивается и надевается на руку.

Компания также показала бюджетные Watch SE с дизайном S6 и чипом S5. Они будут стоить от 24 990 рублей. В SE нет датчика кислорода в крови.

Вкратце: Apple Watch Series 6, Watch SE, единая…
Представлены часы Watch Series 6 и «бюджетные» Watch SE, iPad Air с дизайном iPad Pro и…
vc.ru

#новость #apple

Лиана Липанова
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94 комментария
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le phatique

6

Интересно, эта технология позволит замерять сахар в крови теоретически? Тогда бы не думая взял.

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Diego Salvador

le
37

Да, что там сахар, нужно брать выше!
Нужны часы которые измеряют алкоголь, полстраны бы в таких ходило.

Ответить

Максим

Diego
7

в удобном форм-факторе ошейника!

Ответить

Артем Павлючук

Максим
4

Пилящая голову жена, куда хуже ошейника.

Ответить

Nimdex

Артем
1

Какая еще «пилящая жена»? Вы из передачи «смехопанорама»?

Ответить

Денис Кретов

le
0

Что за технология? Где про сахар в статье?

Ответить

Антон

Денис
1

Сахар в чае.

Ответить

ilowen

Антон
0

Навальный без сахара пил же

Ответить

Andy Lenty

le
0

нет

Ответить

Arartem

14

Как же мы раньше жили не зная высоту и кислород в крови? С тусклым в два раза дисплеем? ☹️

Ответить

Ivan Nezgovorov

Arartem
8

Это часы для активных людей, я допустим каждые выходные в горы поднимаюсь, это прям бум, для меня

Ответить

Дмитрий Тенетович

Arartem
2

уровень сатурации кислорода - модная тема на фоне ковида, все просто.

Ответить

John Doe

Arartem
1

Ну кислород в крови это хорошо и для активных людей  и для пожилых с проблемами сердца или легких. Вопрос будет конечно к точности,  но иметь доступ к такой информации без надобности постоянно использовать пульсоксиметр - я думаю многие будут рады. Да и родственники получат возможность следить.

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S.Z

Arartem
0

Когда в устройстве прям полно всяких датчиков и сенсоров это же хорошо. Не нужны эти, понадобятся другие

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Комментарий удален

CallMeBeardman !

Fudra
13

У меня вторая серия.
Столько лет, а все ещё 1,5 дня держат.

Ответить

Alexey Kott

CallMeBeardman
7

Носимая электроника, которую нужно заряжать чаще одного раза в неделю (ну ХОТЯ БЫ раз в 4 дня) — это не носимая электроника и априори не нужна.

P.S. Смартфон, есличо, к носимой электронике не относится. Впрочем, смартфон тоже не нужен. То ли дело нейроинтерфейсы.

Ответить

Maxim Syabro

Alexey
11

Категоричные комментарии тоже не нужны

Ответить

Alexey Kott

Maxim
1

Уверяю Вас, категоричные комментарии очень нужны. Мне прям доставляют.

Ответить

Maxim Syabro

Alexey
0

Ну и с часами так же :) 

Ответить

Alexandr Brovin

Alexey
1

Garmin fenix, остальное - игрушки.

Ответить

danil nik

Alexandr
0

командирские. Остальное - игрушка)

Ответить

Вася Пражкин

Alexey
0

 Смартфон, есличо, к носимой электронике не относится

Вы свой на тележке вперед толкаете?

Ответить

Nikolay Safronov

Вася
4

У него такой:

Ответить

Alexey Kott

Вася
0

Сожалею, но тележка занята Вашими унылыми шутками.

Ответить

Вася Пражкин

Alexey
0

Ну я смотрю, у Вас даже унылых нет.

Ответить

Artemy

CallMeBeardman
0

А у меня пятилетние самые первые. Даже спать в них начал с приложением AutoSleep. Но в пятницу обновлю.

Ответить

Андрей Суржиков

Fudra
3

Шутка потеряла актуально несколько лет назад Сейчас все неплохо. Можно через ночь на ночь ставить на зарядку.

Ответить

Lezhebokov com

Андрей
0

Согласен. Заряжаю раз в 2 дня

Ответить

Андрей Суржиков

Lezhebokov
6

Во время дневного сна?)

Ответить

Lezhebokov com

Андрей
0

Ну :)

Ответить

Valentin Omelyan

Lezhebokov
–4

+. Люди, которые не могут купить себе апльвотчь вот постоянно чето пиздят)) ну не нравится - не обащайте внимания😂😂😂
Когда-нибудь выростешь и купишь тоже себе апльвотчь и будешь счастлив😁😁😁😁

Ответить

Александр Казанцев

Valentin
13

Почему так мало смайликов? Нужно больше!😉😉😉😉🔥🔥🔥😂

Ответить

danil nik

Valentin
3

Давай я разъебу тебе шаблон: apple watch мне вот нахуй по факту не нужны) И дело не в аккумуляторе, который нужно заряжать, а в самой концепции умных часов . Кроме уведомлений, который порой заебывают, и возможности посмотреть погоду / переключить трек, больше ничего такого в них нет. Да, есть всякие фитнесовые штуки, но тебе в спорте они тоже не помогут. Либо ты ходишь в зал, либо нет, а измеритель пульса даже в самой всратой дорожке есть. В текущем виде от умных часов столько же пользы, как от часов с калькулятором в 80е. Вроде прикольно, вроде что-то могут, но это как клеить обои через замочную скважину) Как по мне, что-то такое революционное должно произойти с интерфейсами, чтобы этим было реально удобно пользоваться.

Ответить

S.Z

Valentin
1

О, колхозник разбогател, поздравляю!

Ответить

Вадим Мухтаров

6

Зачем среднестатистическому человеку знать уровень кислорода у себя в крови?

Ответить

SURPRISED PANDA

Вадим
4

Чтобы понимать, есть у вас ковид или нет. Кстати Хуавей вотч жт2 такая фича есть)

Ответить

Вадим Мухтаров

SURPRISED
21

Это сродни измерению уровня говна в заднице, чтобы понять запор или нет. 

Ответить

Вадим Сапронов

Вадим
1

жду когда часы с подобной функцией появятся.
вот это был бы БОМБА-гаджет.😁😁😁

Ответить

Вадим Мухтаров

Вадим
8

Не зря же Mi Band в форме свечи делают :D 

Ответить

Балкон.ру

Вадим
1

жду когда часы с подобной функцией появятся

Уже

Ответить

Alexandr Brovin

Вадим
0

Падение кислорода, первый признак той же короны, актуальненько )

Ответить

Ivan Susanin

Вадим
0

Помимо диагностики COVID'а (и в целом заболеваний легких), еще оценка эффективности восстановления после спортивных тренировок

Ответить

new_comment

6

Нужно главному дизайнеру циркуль подарить.

Ответить

Андрей Суржиков

new_comment
1

Не заметил, а что не так?

Ответить

new_comment

Андрей
1

Они КВАДРАТНЫЕ. Всего-лишь шестое поколение подряд.

Ответить

Igor Zyuzin

new_comment
15

А зачем делать круглую форму? Прямоугольная форма эффективнее для отображения UI

Ответить

Илитный Иксперт

new_comment
12

КВАДРАТНЫЕ

Ты чо еба, это суперэллипс!

Ответить

Pixel Lens

Илитный
0

Squircle

фу...

Ответить

Вася Пражкин

new_comment
7

Квадратные так-то удобнее, больше информации влезает.

Ответить

new_comment

Вася
0

Для "больше информации" есть айфон. А часы должны быть красивыми. Ну или хотя бы разными. Что мешало выпустить 2 версии: квадратную и круглую?

Ответить

Вася Пражкин

new_com…
0

Ну если только время смотреть, круглые может и ничего, но мне даже квадратного экрана мало. Я бы хотел, чтобы экранчик был минимум вдвое больше. Примерно половина iPhone SE. Тогда пользы было бы намного больше в часах.

Ответить

S.Z

new_com…
0

Ага, и 2 версии ОС поддерживать.
На андроиде куча круглых часов, не сказать что сильно красивее

Ответить

ur spam

new_com…
0

часы должны

Сильное заявление

Ответить

Valentin Omelyan

new_comment
1

Ого, квадратные... А ты хотел круглые?? Треугольные??

Ответить

Виталий Воробьев

Valentin
5
Ответить

new_comment

Valentin
0

Да, сори, чёт тупанул. Показалось, что где-то раньше видел круглые часы. Это так необычно. Мне понравились.

Ответить

Andre Macareno

new_com…
0

ну, круглые есть на тайзене и андроид вир

Ответить

ur spam

new_com…
0

Это ты про погремушки для дедов?

Ответить

Дима Степанов

new_comment
0

Справедливо

Ответить

Игорь Волощенко

new_comment
0

В этом же вся изюминка

Ответить

Николай

6

У меня фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4. Да, его функционал значительно хуже, чем у Apple Watch, однако он живёт на одной зарядке десять дней. И этим всё сказано. Никогда не куплю себе смарт-часы или любой другой носимый девайс, который нужно заряжать чаще чем раз в неделю.

Ответить

danil nik

Николай
0

там пульсомер и шагомер говно, а некоторым это важно)

Ответить

Alexandr Leibowitz

3

Интересно, а насколько реальны показания, собираемые часами, не обязательно этими? Они хоть какое-то приближение к реальности имеют?

Ответить

Ренат Смольный

Alexandr
1

Медицинский ведь есть прибор, на палец надевают и меньше чем через минуту показывает уровень кислорода. Только сегодня терапевт мне мерил так

Ответить

Dmitry Yashin

Ренат
2

А откуда они берут данные, если не забирают кровь?

Ответить

Артём Палённый

Dmitry
3

Делается измерение на просвет крови для измерения уровня насыщенности её гемоглобином.

Ответить

Angel Vivaldi

Dmitry
0

думаете что если забрать кровь, то уровень кислорода в ней можно будет узнать точней? xDDDD

Ответить

Mihael Isaev

Angel
3

а что нет?

Ответить

Angel Vivaldi

Mihael
1

Уже давно нет, при проведении анализа на газовый состав объемное содержание газов считается довольно приблизительно, ну и вообще этот тест не для этого. Потому пульсоксиметр считает только то что надо и очень точно

Ответить

Dmitry Yashin

Angel
0

А я-то откуда знаю? Я не медик.

Ответить

ur spam

Ренат
0

Существование прибора ничего не говорит о точности измерения часами. У прибора сертификация обязательна - на то он и прибор. У часов такой сертификат имеется?

Ответить

Эдуард Лиринг

Alexandr
0

Правильно определяет, по крайней мере хуавей у друга одинаково показывает если сравнивать с напальцевым медприбором

Ответить

Artyom Kohver

2

Замечательно, теперь без зарядки

Ответить

Mihael Isaev

Artyom
4

а деньги сэкономленные на не положенном в коробку заряднике они отправят в фонд защиты людей от зарядников

Ответить

Ivan Nezgovorov

0

Прайс в студию, я предоплату уже готов за них платить

Ответить

Константин Шукалов

Ivan
0

399 за 6 серию, но там еще SE появились.

Ответить

Ivan Nezgovorov

Константин
1

Супер!

Ответить

Эдуард Лиринг

Ivan
0

270 за se и 400 за 6

Ответить

Николай

Ivan
–2

А на зарядку готов их два раза в день ставить? Хотя да, совсем забыл что её нет в комплекте..

Ответить

Ivan Susanin

1

Кто слышал, есть вообще какие-то сдвиги, апдейты, планируемые сроки функционала ЭКГ в России? Я так понимаю, там загвоздка, что эта функция не сертифицирована в России. Apple что-то делает, чтобы сертифицировать и сделать доступной?

Ответить

Andy Lenty

Ivan
0

Apple как и Samsung не разрешают это фичу, так как прийдется сертифицировать как медицинский прибор. 

Ответить

Ivan Susanin

Andy
0

В этом и вопрос :) Известно ли, Apple находится на каком-то шаге в процессе сертификации или они вообще на это забили и никогда не планируют включать ЭКГ в России

Ответить

Andy Lenty

Ivan
0

Врядли они что-то смогут в ближайшее время сделать.
Это например как глюкометрами, в США есть классные и современные решения для диабетиков, но в России купить нельзя как и через службы доставки протащить ( только в чемодане ), так как нет сертификации. 

Ответить

Антон

Ivan
0

Про МРТ забыли спросить.

Ответить

danil nik

1

Отслеживание сна? Наконец-то можно будет выкинуть autosleep

Ответить

S.Z

danil
0

А когда ты его заряжать тогда будешь

Ответить

danil nik

S.Z
0

днем заряжаю раз в пару дней не такая уж проблема, один хер за компом сижу) вообще зарядка - это меньшая проблема умных часов, на мой взгляд

Ответить

Andy Lenty

0

Опять половину фич в РФ работать не будет. 

Ответить

Stanislav Sobolev

Andy
0

Каких фич? Почему опять? Только ЭКГ не работал, но на это скажи спасибо надзирателям, они сидят на Тверская 7

Ответить

Andy Lenty

Stanislav
0

1) экг
2) использование часов без телефона, ну чтобы подключены были к мобильному интернету
2) Отслеживание детей/родственников ( см пункт 2 )
3) тренировки

Ответить

Илитный Иксперт

0

И. Инновации

Ответить

new_comment

Илитный
0

Такое впечатление, что Лиана перепутала и случайно запостила пресcрелиз нового фитнес-браслета от realme.

Ответить

Gleb Khineev

0

Пульсоксиметр прям порадовал. Реально полезное измерение в период пандемии. Да и после лишним не будет. Как и коллаборация с медицинскими учреждениями. Интересно, что дальше Apple придумает в сфере измерения параметров организма...

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Антон

0

Пото выпустят круглые и скажут, ебать, мода меняется. Все такие....ооо всемогущие.

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