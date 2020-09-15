Apple представила Watch Series 6 с измерением уровня кислорода в крови за $399 и бюджетные Watch SE за $279 Материал редакции
Обе модели поступят в продажу в США с 18 сентября.
Apple во время ежегодной сентябрьской презентации представила новую версию «умных» часов Apple Watch Series 6.
Новые часы получили функцию отслеживания уровня кислорода в крови, которое позволит измерять выносливость и общее состояние организма. Новые датчики для измерения кислорода Apple Watch смогут помочь следить за здоровьем больным астмой, заявили в компании.
В watchOS 7 появилось автоматическое распознавание мытья рук и приложение «Сон» для отслеживания сна.
Впервые часы будут красного цвета.
Новый процессор S6 на 20% быстрее, а дисплей — в два раза ярче. Кроме того, часы будут показывать высоту над уровнем моря в реальном времени и позволят следить за уровнем кислорода при подъеме на высоту.
Apple также добавила семь новых циферблатов.
Apple также представила новый водонепроницаемый «монобраслет» в семи цветах — плетёный и резиновый. Монобраслет не имеет застёжек — он растягивается и надевается на руку.
Компания также показала бюджетные Watch SE с дизайном S6 и чипом S5. Они будут стоить от $279. В SE нет датчика кислорода в крови.
Интересно, эта технология позволит замерять сахар в крови теоретически? Тогда бы не думая взял.
Да, что там сахар, нужно брать выше!
Нужны часы которые измеряют алкоголь, полстраны бы в таких ходило.
Ой, какие милые. А их сколько раз в день заряжать нужно?
У меня вторая серия.
Столько лет, а все ещё 1,5 дня держат.
Носимая электроника, которую нужно заряжать чаще одного раза в неделю (ну ХОТЯ БЫ раз в 4 дня) — это не носимая электроника и априори не нужна.
P.S. Смартфон, есличо, к носимой электронике не относится.
Шутка потеряла актуально несколько лет назад Сейчас все неплохо. Можно через ночь на ночь ставить на зарядку.
Согласен. Заряжаю раз в 2 дня
Во время дневного сна?)
Нужно главному дизайнеру циркуль подарить.
Не заметил, а что не так?
Они КВАДРАТНЫЕ. Всего-лишь шестое поколение подряд.
Интересно, а насколько реальны показания, собираемые часами, не обязательно этими? Они хоть какое-то приближение к реальности имеют?
Медицинский ведь есть прибор, на палец надевают и меньше чем через минуту показывает уровень кислорода. Только сегодня терапевт мне мерил так
А откуда они берут данные, если не забирают кровь?
думаете что если забрать кровь, то уровень кислорода в ней можно будет узнать точней? xDDDD
Зачем среднестатистическому человеку знать уровень кислорода у себя в крови?
Чтобы понимать, есть у вас ковид или нет. Кстати Хуавей вотч жт2 такая фича есть)
Это сродни измерению уровня говна в заднице, чтобы понять запор или нет.
И. Инновации
Такое впечатление, что Лиана перепутала и случайно запостила пресcрелиз нового фитнес-браслета от realme.
Прайс в студию, я предоплату уже готов за них платить
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