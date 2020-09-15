До Дзен-среды осталось
Техника
Лиана Липанова
2896

Apple представила Watch Series 6 с измерением уровня кислорода в крови за $399 и бюджетные Watch SE за $279 Материал редакции

Обе модели поступят в продажу в США с 18 сентября.

28 комментариев
В закладки

Apple во время ежегодной сентябрьской презентации представила новую версию «умных» часов Apple Watch Series 6.

Новые часы получили функцию отслеживания уровня кислорода в крови, которое позволит измерять выносливость и общее состояние организма. Новые датчики для измерения кислорода Apple Watch смогут помочь следить за здоровьем больным астмой, заявили в компании.

В watchOS 7 появилось автоматическое распознавание мытья рук и приложение «Сон» для отслеживания сна.

Впервые часы будут красного цвета.

Новый процессор S6 на 20% быстрее, а дисплей — в два раза ярче. Кроме того, часы будут показывать высоту над уровнем моря в реальном времени и позволят следить за уровнем кислорода при подъеме на высоту.

Apple также добавила семь новых циферблатов.

Apple также представила новый водонепроницаемый «монобраслет» в семи цветах — плетёный и резиновый. Монобраслет не имеет застёжек — он растягивается и надевается на руку.

Компания также показала бюджетные Watch SE с дизайном S6 и чипом S5. Они будут стоить от $279. В SE нет датчика кислорода в крови.

#новость #apple

Статья дополняется
Лиана Липанова
+27 119
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 28, "likes": 7, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 158629, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Sep 2020 20:12:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

le phatique

3

Интересно, эта технология позволит замерять сахар в крови теоретически? Тогда бы не думая взял.

Ответить

Diego Salvador

le
3

Да, что там сахар, нужно брать выше!
Нужны часы которые измеряют алкоголь, полстраны бы в таких ходило.

Ответить

Максим

Diego
1

в удобном форм-факторе ошейника!

Ответить

Fudra Jekni

1

Ой, какие милые. А их сколько раз в день заряжать нужно?

Ответить

CallMeBeardman !

Fudra
4

У меня вторая серия.
Столько лет, а все ещё 1,5 дня держат.

Ответить

Alexey Kott

CallMeBeardman
0

Носимая электроника, которую нужно заряжать чаще одного раза в неделю (ну ХОТЯ БЫ раз в 4 дня) — это не носимая электроника и априори не нужна.

P.S. Смартфон, есличо, к носимой электронике не относится.

Ответить

Андрей Суржиков

Fudra
2

Шутка потеряла актуально несколько лет назад Сейчас все неплохо. Можно через ночь на ночь ставить на зарядку.

Ответить

Lezhebokov com

Андрей
0

Согласен. Заряжаю раз в 2 дня

Ответить

Андрей Суржиков

Lezhebokov
3

Во время дневного сна?)

Ответить

Lezhebokov com

Андрей
0

Ну :)

Ответить

new_comment

2

Нужно главному дизайнеру циркуль подарить.

Ответить

Андрей Суржиков

new_comment
1

Не заметил, а что не так?

Ответить

new_comment

Андрей
1

Они КВАДРАТНЫЕ. Всего-лишь шестое поколение подряд.

Ответить

Дима Степанов

new_comment
0

Справедливо

Ответить

Игорь Волощенко

new_comment
0

В этом же вся изюминка

Ответить

Alexandr Leibowitz

2

Интересно, а насколько реальны показания, собираемые часами, не обязательно этими? Они хоть какое-то приближение к реальности имеют?

Ответить

Ренат Смольный

Alexandr
0

Медицинский ведь есть прибор, на палец надевают и меньше чем через минуту показывает уровень кислорода. Только сегодня терапевт мне мерил так

Ответить

Dmitry Yashin

Ренат
1

А откуда они берут данные, если не забирают кровь?

Ответить

Angel Vivaldi

Dmitry
–1

думаете что если забрать кровь, то уровень кислорода в ней можно будет узнать точней? xDDDD

Ответить

Mihael Isaev

Angel
0

а что нет?

Ответить

Вадим Мухтаров

2

Зачем среднестатистическому человеку знать уровень кислорода у себя в крови?

Ответить

SURPRISED PANDA

Вадим
0

Чтобы понимать, есть у вас ковид или нет. Кстати Хуавей вотч жт2 такая фича есть)

Ответить

Вадим Мухтаров

SURPRISED
1

Это сродни измерению уровня говна в заднице, чтобы понять запор или нет. 

Ответить

Artyom Kohver

1

Замечательно, теперь без зарядки

Ответить

Илитный Иксперт

0

И. Инновации

Ответить

new_comment

Илитный
0

Такое впечатление, что Лиана перепутала и случайно запостила пресcрелиз нового фитнес-браслета от realme.

Ответить

Ivan Nezgovorov

0

Прайс в студию, я предоплату уже готов за них платить

Ответить

Константин Шукалов

Ivan
0

399 за 6 серию, но там еще SE появились.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Okko
Подписан
Отписаться
Генеральный директор Okko Яна Бардинцева вошла в ТОП-10 руководителей онлайн-платформ
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструмен…
0
Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
От идеи до реализации: День Рождения самого большого коворкинга в Петербурге
10 сентября коворкинг «Ясная поляна» на Петроградской отметил трехлетие. В честь этого события команда коворкинга орган…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
Как Lamoda автоматизировала бизнес-процессы и начала продавать решения партнерам
Более трех десятков сайтов крупнейших fashion-брендов в мире работают на системе, разработанной и протестированной в La…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Привалов
за день
Мы ведем репортаж из интернета, где только что кто-то под давлением фактов изменил своё мнение)
Производитель электрогрузовиков Nikola признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно
Владислав Егоров
за неделю
Кто нибудь, ебаните по голове этого объединяльщика из яндекса
«Беру» станет частью «Яндекс.Маркета»: маркетплейс сменит название, а сервис будет единой площадкой для онлайн-покупок

Комментарии

Fudra Jekni

Lego перейдёт на бумажную…

Золотое Руно

Пять лет в пути: история…

Alexey Kott

Apple представила Watch Series…

Maxim Sergeevich

Переезд в Албанию

Вадим Мухтаров

Apple представила Watch Series…

Mihael Isaev

Apple представила Watch Series…

SURPRISED PANDA

Apple представила Watch Series…

Я не скажу свое…

Альфа-Банк смирился с кривым…

Я не скажу свое…

Lego перейдёт на бумажную…

Михаил Фролов

Экономия на охлаждении и меньше…

Вадим Мухтаров

Apple представила Watch Series…

Родион Галанев

Zero-code-стартап по управлению…

Евгений Юдин

Восемь месяцев дропшиппинга и…

Дима Степанов

Apple представила часы Watch…

Margarita Bakashvili

Пять лет в пути: история…

Андрей Суржиков

олее трех десятков сайтов…

Я не скажу свое…

Вкратце: Apple Watch Series 6 с…

Vlad Kulikov

Альфа-Банк смирился с кривым…

Margarita Bakashvili

Пять лет в пути: история…

Максим

Apple представила часы Watch…