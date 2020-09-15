Обе модели поступят в продажу в США с 18 сентября.

В закладки

Apple во время ежегодной сентябрьской презентации представила новую версию «умных» часов Apple Watch Series 6.

Новые часы получили функцию отслеживания уровня кислорода в крови, которое позволит измерять выносливость и общее состояние организма. Новые датчики для измерения кислорода Apple Watch смогут помочь следить за здоровьем больным астмой, заявили в компании.

В watchOS 7 появилось автоматическое распознавание мытья рук и приложение «Сон» для отслеживания сна.

Впервые часы будут красного цвета.

Новый процессор S6 на 20% быстрее, а дисплей — в два раза ярче. Кроме того, часы будут показывать высоту над уровнем моря в реальном времени и позволят следить за уровнем кислорода при подъеме на высоту.

Apple также добавила семь новых циферблатов.

Apple также представила новый водонепроницаемый «монобраслет» в семи цветах — плетёный и резиновый. Монобраслет не имеет застёжек — он растягивается и надевается на руку.

Компания также показала бюджетные Watch SE с дизайном S6 и чипом S5. Они будут стоить от $279. В SE нет датчика кислорода в крови.