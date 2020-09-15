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Техника
Евгений Делюкин
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Вкратце: Apple Watch Series 6 с датчиком измерения кислорода в крови и Watch SE — анонсы сентябрьской презентации Материал редакции

Представлены Watch Series 6 и Watch SE, ожидается новый iPad Air.

Материал будет обновляться по ходу презентации. Вы можете добавить публикацию в закладки и вернуться к ней после окончания презентации, чтобы узнать обо всём сразу.

15 сентября Apple проводит большую осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов — трансляция доступна на сайте компании (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Коротко о главных анонсах в реальном времени.

Apple Watch Series 6

  • Основное отличие от Watch Series 5 — датчик анализа уровня кислорода в крови, который определяет цвет крови в руке.
  • Приложение «Кислород в крови» замеряет уровень кислорода за 15 секунд и автоматически отслеживает его во сне.
  • Новые цвета — для алюминиевого корпуса синий и Product (RED), для стального — золотистый и графитовый.
  • Новый процессор — основан на базе чипа iPhone 11.
  • Дисплей на 20% ярче на солнце, чем Series 5. В режиме Always On — в 2,5 раза ярче.
  • Часы могут измерять высоту.
  • Стоимость часов — от $399.
  • Новые ремешки — плетёные и силиконовые «монобраслеты» без застёжек, которые растягиваются на руке.

Apple Watch SE

  • «Бюджетная» версия часов, основана на Watch Series 5.
  • Функция обнаружения падения
  • $279.
  • Стоимость Apple Watch Series 3 снижена до $199.

#apple #ipad #applewatch

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Евгений Делюкин
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Maxim Syabro

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Айфоны где блин?

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Я не скажу свое имя машине

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Не знаю, для чего эти умные часы нужно, но, похоже, в этот раз куплю -) 

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