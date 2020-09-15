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Вкратце: Apple Watch Series 6 с датчиком измерения кислорода в крови и Watch SE — анонсы сентябрьской презентации Материал редакции
Представлены Watch Series 6 и Watch SE, ожидается новый iPad Air.
15 сентября Apple проводит большую осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов — трансляция доступна на сайте компании (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Коротко о главных анонсах в реальном времени.
Apple Watch Series 6
- Основное отличие от Watch Series 5 — датчик анализа уровня кислорода в крови, который определяет цвет крови в руке.
- Приложение «Кислород в крови» замеряет уровень кислорода за 15 секунд и автоматически отслеживает его во сне.
- Новые цвета — для алюминиевого корпуса синий и Product (RED), для стального — золотистый и графитовый.
- Новый процессор — основан на базе чипа iPhone 11.
- Дисплей на 20% ярче на солнце, чем Series 5. В режиме Always On — в 2,5 раза ярче.
- Часы могут измерять высоту.
- Стоимость часов — от $399.
- Новые ремешки — плетёные и силиконовые «монобраслеты» без застёжек, которые растягиваются на руке.
Apple Watch SE
- «Бюджетная» версия часов, основана на Watch Series 5.
- Функция обнаружения падения
- $279.
- Стоимость Apple Watch Series 3 снижена до $199.
Статья дополняется
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Maxim Syabro
Айфоны где блин?
Я не скажу свое имя машине
Не знаю, для чего эти умные часы нужно, но, похоже, в этот раз куплю -)