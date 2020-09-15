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Вкратце: Apple Watch Series 6, Watch SE, единая подписка Apple One, новый iPad Air — анонсы сентябрьской презентации Материал редакции
Представлены часы Watch Series 6 и «бюджетные» Watch SE, iPad Air с дизайном iPad Pro и процессором A14, единая подписка на сервисы.
15 сентября Apple проводит большую осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов — трансляция доступна на сайте компании (с субтитрами на русском языке) и YouTube.
Коротко о главных анонсах.
Apple Watch Series 6
- Основное отличие от Watch Series 5 — датчик анализа уровня кислорода в крови, который определяет цвет крови в руке.
- Приложение «Кислород в крови» замеряет уровень кислорода за 15 секунд и автоматически отслеживает его во сне.
- Новые цвета — для алюминиевого корпуса синий и Product (RED), для стального — золотистый и графитовый.
- Новый процессор на базе чипа iPhone 11.
- Дисплей на 20% ярче на солнце, чем Series 5. В режиме Always On — в 2,5 раза ярче.
- Часы могут измерять высоту.
- Новые ремешки — плетёные и силиконовые «монобраслеты» без застёжек, которые растягиваются на руке.
- Стоимость — от 36 990 рублей.
Apple Watch SE
- «Бюджетная» версия часов на базе Watch Series 5.
- Есть функция обнаружения падения.
- Датчика анализа кислорода в крови нет.
- Стоимость — $279 (от 24 990 рублей)
- Стоимость Apple Watch Series 3 снижена до $199.
Сервис Fitness+
- Интерактивный фитнес-сервис для Apple Watch и других устройств Apple, встроен в приложение «Фитнес»
- Несколько программ тренировок, среди них силовые упражнения, танцы, велотренажер. Каждую неделю — новые тренировки.
- Интегрирован с Apple Music.
- $9,99 в месяц, $79,99 в год.
- 3 месяца бесплатно для покупателей Apple Watch.
Единая подписка на сервисы Apple One
- Apple объединяет подписки на свои сервисы в пакеты.
- Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ в iCloud за $14,95 в месяц (в России 365 руб.).
- Семейная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ в iCloud за $19,95 в месяц (в России 525 руб.). Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.
- Набор Premier (в России недоступна) с Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, Apple News+ и Fitness+ — $29,95 в месяц.
iPad (2020)
- Обновлен «классический» 10,2-дюймовый iPad — теперь он на базе чипа A12 Bionic (на 40% быстрее iPad 2019 года) и поддерживает Apple Pencil.
- Остальное в iPad 2020 без изменений по сравнению с iPad 2019 года.
- Цена та же — $329 (от 29 990 рублей).
iPad Air 4
- Планшет получил «безрамочный» дизайн старшей модели iPad Pro без кнопки в нижней части.
- Touch ID встроен в кнопку питания. Face ID нет.
- Новый 5-нанометровый процессор A14 (он будет и в iPhone 12). Процессор на 40% быстрее A13, графическое ядро — на 30%.
- 10,9-дюймовый экран 2360x1640.
- Поддержка стилуса Apple Pencil 2 и клавиатуры Magic Keyboard.
- Пять цветов, новые — синий, зеленый и розовый.
- USB-C.
- От 55 900 рублей, в продаже с октября.
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Maxim Syabro
Айфоны где блин?
Илитный ИкспертMaxim
Кук же в самом начале презентации сказал шо никаких айфонов не ждите
Denis Arslanbekov
Самая неинтересная и скучная презентация от apple
Я не скажу свое имя машине
Не знаю, для чего эти умные часы нужно, но, похоже, в этот раз куплю -)
Ivan NezgovorovЯ
Если спортом не занимаетесь, просто деньги выкинете, а те кто в теме понимают, очень полезна для спортсменов , особенно вот эти, прям вау
Vasiliy NemchinovIvan
Кто занимается спортом, понимает, что Apple Watch ⌚️ ерунда пижонская 😉... и смотрят в сторону Garmin, например:)
Akim GlushkovVasiliy
определенно, дорого, но, неубиваемо и долгоживуще
Oleg MilyaevVasiliy
И FitBit.
Илитный Иксперт
Кароче ниче не представили
Александр Привалов
функция обнаружения падения
Аааа, кто-нибудь, помогите!!!! Зачем??? Я даже придумать не могу как это использовать?
one you followАлександр
Если бабушка упадет в обморок, пришлет уведомление и скорую вызовет
Gluch NolwarАлександр
обмороки например
Maxim PetrukhinАлександр
Я вам подскажу. Население стареет.
Sergey Korotkov
ЗАЧЕМ?
Давид Еловенко
Не зарядное устройство убрали из Вотчей, а блок для зарядки)
Евгений ДелюкинДавид
Спасибо :)
Убрать зарядное — это было слишком, да
Konstantin Voronov
Шок. Преза прошла, а я не стал старым уродом со старым айфоном. Просто старый урод. Это приятно
Yuri Ahmedov
Такая каша конечно, lightning и touch id на лицевой части в iPad, usb-c и touch id в кнопке power в Air, face id в Pro