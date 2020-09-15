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Техника
Евгений Делюкин
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Вкратце: Apple Watch Series 6, Watch SE, единая подписка Apple One, новый iPad Air — анонсы сентябрьской презентации Материал редакции

Представлены часы Watch Series 6 и «бюджетные» Watch SE, iPad Air с дизайном iPad Pro и процессором A14, единая подписка на сервисы.

15 сентября Apple проводит большую осеннюю онлайн-презентацию новых продуктов — трансляция доступна на сайте компании (с субтитрами на русском языке) и YouTube.

Коротко о главных анонсах.

Apple Watch Series 6

  • Основное отличие от Watch Series 5 — датчик анализа уровня кислорода в крови, который определяет цвет крови в руке.
  • Приложение «Кислород в крови» замеряет уровень кислорода за 15 секунд и автоматически отслеживает его во сне.
  • Новые цвета — для алюминиевого корпуса синий и Product (RED), для стального — золотистый и графитовый.
  • Новый процессор на базе чипа iPhone 11.
  • Дисплей на 20% ярче на солнце, чем Series 5. В режиме Always On — в 2,5 раза ярче.
  • Часы могут измерять высоту.
  • Новые ремешки — плетёные и силиконовые «монобраслеты» без застёжек, которые растягиваются на руке.
  • Стоимость — от 36 990 рублей.

Apple Watch SE

  • «Бюджетная» версия часов на базе Watch Series 5.
  • Есть функция обнаружения падения.
  • Датчика анализа кислорода в крови нет.
  • Стоимость — $279 (от 24 990 рублей)
  • Стоимость Apple Watch Series 3 снижена до $199.

Apple отказалась от блока питания зарядного устройства в комплекте с Apple Watch — его будут продавать отдельно.

Сервис Fitness+

  • Интерактивный фитнес-сервис для Apple Watch и других устройств Apple, встроен в приложение «Фитнес»
  • Несколько программ тренировок, среди них силовые упражнения, танцы, велотренажер. Каждую неделю — новые тренировки.
  • Интегрирован с Apple Music.
  • $9,99 в месяц, $79,99 в год.
  • 3 месяца бесплатно для покупателей Apple Watch.

Единая подписка на сервисы Apple One

  • Apple объединяет подписки на свои сервисы в пакеты.
  • Индивидуальная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ в iCloud за $14,95 в месяц (в России 365 руб.).
  • Семейная подписка включает в себя Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ в iCloud за $19,95 в месяц (в России 525 руб.). Воспользоваться ей могут до шести членов семьи.
  • Набор Premier (в России недоступна) с Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, Apple News+ и Fitness+ — $29,95 в месяц.

iPad (2020)

  • Обновлен «классический» 10,2-дюймовый iPad — теперь он на базе чипа A12 Bionic (на 40% быстрее iPad 2019 года) и поддерживает Apple Pencil.
  • Остальное в iPad 2020 без изменений по сравнению с iPad 2019 года.
  • Цена та же — $329 (от 29 990 рублей).

iPad Air 4

  • Планшет получил «безрамочный» дизайн старшей модели iPad Pro без кнопки в нижней части.
  • Touch ID встроен в кнопку питания. Face ID нет.
  • Новый 5-нанометровый процессор A14 (он будет и в iPhone 12). Процессор на 40% быстрее A13, графическое ядро — на 30%.
  • 10,9-дюймовый экран 2360x1640.
  • Поддержка стилуса Apple Pencil 2 и клавиатуры Magic Keyboard.
  • Пять цветов, новые — синий, зеленый и розовый.
  • USB-C.
  • От 55 900 рублей, в продаже с октября.

iOS 14, iPad OS 14, tvOS 14, watchOS 7 выйдут 16 сентября.

#apple #ipad #applewatch

Евгений Делюкин
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18 комментариев
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Maxim Syabro

5

Айфоны где блин?

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Илитный Иксперт

Maxim
0

Кук же в самом начале презентации сказал шо никаких айфонов не ждите

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Denis Arslanbekov

3

Самая неинтересная и скучная презентация от apple

Ответить

Я не скажу свое имя машине

1

Не знаю, для чего эти умные часы нужно, но, похоже, в этот раз куплю -) 

Ответить

Ivan Nezgovorov

Я
1

Если спортом не занимаетесь, просто деньги выкинете, а те кто в теме понимают, очень полезна для спортсменов , особенно вот эти, прям вау

Ответить

Vasiliy Nemchinov

Ivan
3

Кто занимается спортом, понимает, что Apple Watch ⌚️ ерунда пижонская 😉... и смотрят в сторону Garmin, например:)

Ответить

Akim Glushkov

Vasiliy
0

определенно, дорого, но, неубиваемо и долгоживуще

Ответить

Oleg Milyaev

Vasiliy
0

И FitBit.

Ответить

Илитный Иксперт

1

Кароче ниче не представили

Ответить

Александр Привалов

0

функция обнаружения падения

Аааа, кто-нибудь, помогите!!!! Зачем??? Я даже придумать не могу как это использовать?

Ответить

one you follow

Александр
1

Если бабушка упадет в обморок, пришлет уведомление и скорую вызовет

Ответить

Gluch Nolwar

Александр
1

обмороки например

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Maxim Petrukhin

Александр
1

Я вам подскажу. Население стареет. 

Ответить

Sergey Korotkov

0

ЗАЧЕМ?

Ответить

Давид Еловенко

0

Не зарядное устройство убрали из Вотчей, а блок для зарядки)

Ответить

Евгений Делюкин

Давид
0

Спасибо :)
Убрать зарядное — это было слишком, да

Ответить

Konstantin Voronov

0

Шок. Преза прошла, а я не стал старым уродом со старым айфоном. Просто старый урод. Это приятно 

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Yuri Ahmedov

0

Такая каша конечно, lightning и touch id на лицевой части в iPad, usb-c и touch id в кнопке power в Air, face id в Pro

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