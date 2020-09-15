До Дзен-среды осталось
Акции сервиса онлайн-тренировок Peloton упали после презентации Apple Fitness+ Материал редакции
Компания представляет онлайн-тренировки, которые пользователи получают по подписке.
- Акции Peloton упали на 5% после новостей о запуске Apple Fitness+. Pelaton дает возможность пользователям удаленно участвовать в занятиях, которые транслируются из фитнес-студии компании.
- Apple представила конкурента Peloton сервис Fitness+ для Apple Watch и других устройств Apple во время ежегодной сентябрьской презентации․
Сервис предоставляет доступ к программам тренировок, включая силовые упражнения, танцы, велотренажер. Тренировки в сервисе будут обновляться каждую неделю.
- Отдельная подписка на Fitness+ стоит $9,99 в месяц или $79,99 в год. Покупатели Apple Watch получат по три месяца бесплатного пользования сервисом. Подписка на Peloton стоит $12,99.
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Александр Кучеряев
Нельзя просто взять и не создать кучу постов про новые продукты эпл.
Илитный ИкспертАлександр
Ага, постов уже больше чем продуктов
Ярослав ШенцовИлитный
+это точно!!!
Юрий БелоножкинЯрослав
Как будто это плохо!
Ярослав ШенцовЮрий
в мире новости куда по интереснее презентации яблочной корпорации очередного (на мой субъективный взгляд, более чем спорного) девайса. К примеру: есть ли жизнь на Венере, есть ли жизнь после "венеры" ... и не стоит ли г-на Рогозина снарядить в поход, на разведку, так сказать))) Пусть даже в новых часах от Apple)))
Alexey PrilovskyЯрослав
На сайте Venture Capital пишут про акции компаний, вот сволочи.
Юрий КушнировЯрослав
Презентация тренировок очень круто смотрелась. Другое дело, что тренироваться смотря в телевизор - то еще занятие.
Кирилл Макеев
Apple сама упала после своей презентации
Roman Moskovskiy
Акции МТС тоже упали
Василий СтепановRoman
И Теслы
Key Jay
не новость, а кликбейт, они ведь даже на скрине не упали