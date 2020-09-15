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Техника
Рая Хачатрян
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Акции сервиса онлайн-тренировок Peloton упали после презентации Apple Fitness+ Материал редакции

Компания представляет онлайн-тренировки, которые пользователи получают по подписке.

  • Акции Peloton упали на 5% после новостей о запуске Apple Fitness+. Pelaton дает возможность пользователям удаленно участвовать в занятиях, которые транслируются из фитнес-студии компании.
  • Apple представила конкурента Peloton сервис Fitness+ для Apple Watch и других устройств Apple во время ежегодной сентябрьской презентации․

  • Сервис предоставляет доступ к программам тренировок, включая силовые упражнения, танцы, велотренажер. Тренировки в сервисе будут обновляться каждую неделю.

  • Отдельная подписка на Fitness+ стоит $9,99 в месяц или $79,99 в год. Покупатели Apple Watch получат по три месяца бесплатного пользования сервисом. Подписка на Peloton стоит $12,99.

#новость #apple

Рая Хачатрян
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11 комментариев
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Александр Кучеряев

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Нельзя просто взять и не создать кучу постов про новые продукты эпл.

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Илитный Иксперт

Александр
13

Ага, постов уже больше чем продуктов

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Ярослав Шенцов

Илитный
1

+это точно!!!

Ответить

Юрий Белоножкин

Ярослав
0

Как будто это плохо!

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Ярослав Шенцов

Юрий
1

в мире новости куда по интереснее презентации яблочной корпорации очередного (на мой субъективный взгляд, более чем спорного) девайса. К примеру: есть ли жизнь на Венере, есть ли жизнь после "венеры" ... и не стоит ли г-на Рогозина снарядить в поход, на разведку, так сказать))) Пусть даже в новых часах от Apple)))

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Alexey Prilovsky

Ярослав
0

На сайте Venture Capital пишут про акции компаний, вот сволочи.

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Юрий Кушниров

Ярослав
0

Презентация тренировок очень круто смотрелась. Другое дело, что тренироваться смотря в телевизор - то еще занятие. 

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Кирилл Макеев

10

Apple сама упала после своей презентации

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Roman Moskovskiy

1

Акции МТС тоже упали

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Василий Степанов

Roman
0

 И Теслы

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Key Jay

0

не новость, а кликбейт, они ведь даже на скрине не упали

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