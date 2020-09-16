До Дзен-среды осталось
Исследование: продажи беспроводных и «умных» колонок в России выросли на 38% — до 6,7 млрд рублей за семь месяцев Материал редакции
Среди колонок с голосовыми помощниками самыми популярными стали устройства «Яндекса».
- В январе-июле россияне приобрели около 1,3 млн «умных» и беспроводных колонок на сумму 6,7 млрд рублей, говорится в исследовании группы «М.Видео-Эльдорадо» (есть у vc.ru). Всего продажи устройств выросли на 31% в штуках и в 38% деньгах.
- Активнее всего растёт спрос на «умные» колонки с голосовым ассистентом — их продажи увеличились в 6,5 раз в штуках. Компания не раскрывают абсолютные показатели.
- По данным ритейлера, на российском рынке представлено около 20 «умных» колонок, а их стоимость варьируется от 4 до 30 тысяч рублей. В январе-июле 2020 года россияне в среднем тратили на колонки 5,7 тысяч рублей.
- Фаворитами россиян стали устройства от «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса», самой продаваемой стала «Яндекс.Станция Мини». Доли устройств с «Алисой» и колонок «Капсула» с «Марусей» от Mail.ruGroup в «М.Видео-Эльдорадо» не раскрывают. По данным Canalys за июль 2018-июнь 2019 года, «Яндекс» продал около 100 тысяч «умных» колонок «Яндекс.Станция».
- Менее 1% от общего количества проданных «умных» колонок в России составили колонки от зарубежных компаний — Google Home с Google Assistant, Amazon Echo с Alexa и Apple HomePod с Siri. Они поставляются в Россию не официально и не поддерживают русский язык, говорят в «М.Видео-Эльдорадо».
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Вася Пражкин
Смешное исследование. Смешать в кучу обычные колонки с блутусом и «умные» - это надо быть тем еще «аналитиком».
Maxim Lim
Вне зависимости от того, есть ли умная колонка или нет.
Artemy
Марвина забыли!
Мне кажется, МТС его уже рублей на сто напродавали.
Дмитрий Кудрявцев
Наша колоночка )
Антон Штадлер
Странное исследование. Сколько в итоге продали каждый из лидеров, какая доля в %?
Eugene Trifonov
[del]