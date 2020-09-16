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Техника
Рая Хачатрян
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Исследование: продажи беспроводных и «умных» колонок в России выросли на 38% — до 6,7 млрд рублей за семь месяцев Материал редакции

Среди колонок с голосовыми помощниками самыми популярными стали устройства «Яндекса».

  • В январе-июле россияне приобрели около 1,3 млн «умных» и беспроводных колонок на сумму 6,7 млрд рублей, говорится в исследовании группы «М.Видео-Эльдорадо» (есть у vc.ru). Всего продажи устройств выросли на 31% в штуках и в 38% деньгах.
  • Активнее всего растёт спрос на «умные» колонки с голосовым ассистентом — их продажи увеличились в 6,5 раз в штуках. Компания не раскрывают абсолютные показатели.
  • По данным ритейлера, на российском рынке представлено около 20 «умных» колонок, а их стоимость варьируется от 4 до 30 тысяч рублей. В январе-июле 2020 года россияне в среднем тратили на колонки 5,7 тысяч рублей.
  • Фаворитами россиян стали устройства от «Яндекса» с голосовым помощником «Алиса», самой продаваемой стала «Яндекс.Станция Мини». Доли устройств с «Алисой» и колонок «Капсула» с «Марусей» от Mail.ruGroup в «М.Видео-Эльдорадо» не раскрывают. По данным Canalys за июль 2018-июнь 2019 года, «Яндекс» продал около 100 тысяч «умных» колонок «Яндекс.Станция».
  • Менее 1% от общего количества проданных «умных» колонок в России составили колонки от зарубежных компаний — Google Home с Google Assistant, Amazon Echo с Alexa и Apple HomePod с Siri. Они поставляются в Россию не официально и не поддерживают русский язык, говорят в «М.Видео-Эльдорадо».

#новость #яндексстанция #капсула

Рая Хачатрян
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Вася Пражкин

5

Смешное исследование. Смешать в кучу обычные колонки с блутусом и «умные» - это надо быть тем еще «аналитиком».

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Maxim Lim

4

Вне зависимости от того, есть ли умная колонка или нет. 

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Artemy

2

Марвина забыли! 

Мне кажется, МТС его уже рублей на сто напродавали.

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Дмитрий Кудрявцев

0

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Антон Штадлер

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Странное исследование. Сколько в итоге продали каждый из лидеров, какая доля в %?

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Eugene Trifonov

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[del]

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