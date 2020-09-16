МегаФон

Тренажер для речи, приложение для нетворкинга и IoT в больницах: выпускники лаборатории 5G МегаФона защитили проекты

30 июня 2020 года прошел выпускной первой в России лаборатории 5G_Dream_Lab — совместного проекта МегаФона и…