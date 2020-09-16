Разработчики пожаловались на Apple: компания объявила о выходе iOS 14 за сутки до релиза, и они не успели подготовиться Материал редакции
В 2019 году компания дала им неделю на подготовку.
На презентации 15 сентября Apple сообщила о выходе обновления iOS 14 на следующий день. Однако разработчики оказались не готовы — компания не предупредила их о релизе заранее, обратили внимание Business Insider, Mashable и другие издания.
В Twitter-аккаунте своей игры Animal Crossing: Pocket Camp компания Nintendo призвала пользователей не загружать обновление, иначе могут возникнуть сбои.
Многие разработчики жалуются или шутят в Twitter, что им не хватает времени на разработку обновления.
Business Insider пишет, что в 2019 году разработчики получили уведомление об обновлении ОС более чем за неделю.
14 бета вышла еще в июне. 3 месяца этим даунам не хватило, чтобы подготовить обновление? Они же не России, где неожиданность номер 1 - это приход зимы и неготовность к этому коммунальных служб
Легко может работать в бете и сломаться в GM. Плюс, из-за того, что есть только один день, все выкатят апдейт одновременно с точностью до дня и это вызовет длинную очередь на модерации
я сижу на 14 бете сразу после выхода. с июня. Все что сломалось (ВК, яндекскарты, 3dtouch в CS) давно уже починили. После первой беты вышло еще 8 релизов (последнее было на прошлой неделе). Все приложения работают. Если ты 3 месяца курил бамбук на пляже со смузи, то это только твои проблемы.
Попрыгунья стрекоза,
лето красное пропела,
оглянуться не успела
Как GM катит в глаза.
Ага, попробуй выпустить апдейт с беты Xcode. Даже GM вчера не давал залить, только под утро поправили
ну вот яндекс карты и навигатор все 8 частей бетки не работали, насчет гм версии не знаю, но по крайней мере я.навигатор давно не обновлялся. Он работает исправно полчаса, потом тапы в приложении начинают тупить и так до момента пока новая часть беты айос не прилетит. ВК исправно пилили апдейты, а яндекс хрен клал.
Основная проблема в том, что не было гарантии, что баги не вызваны косяками оси. Или что то новое не появится. Второе то, что эпл ещё вчера не давала релизить сборки с новым xcode.
А сделать сборку под релизную версию и прогнать все тесты? Если приложения не самые простые - то это займет определенно больше одного рабочего дня.
Во первых нужно понимать что за приложение. К сожалению не везде гладко 14 ось. Где то полный треш можно встретить, что ломает основной функционал.
Пишу для всех диванных аналитиков. Заливать сборку с обновлением в App Store Connect можно только с Xcode GM (вышел вчера вечером). В каждой бете есть свои баги, они меняются из беты в бету (известны случаи, когда баг приходил на пару бет в гости, а потом сам уходил). Потому никто на бете ничего серьезно не тестирует, ибо это прямая трата бюджета в никуда.
После заливки билда с Xcode GM эта сборка должна пройти проверку. В мирное время проверка занимает более 1 дня. Когда все разработчики заливают сборку в 1 день время увеличивается. Вывод напрашивается сам. Даже если ты моментально зальёшь что-то, оно не будет готово к релизу.
Во время беты, которая длилась несколько месяцев, подготовить приложения нельзя конечно
это точно разработчики? или цирк разорили?
Где эти разработчики были до этого? Бета тест ios 14уже давным-давно идёт, стабильная версия как месяца полтора уже держится... Причём бета версия для разработчиков специально выпускается
Не рекомендую обновляться до iOS 14 GM. Сильное падение производительности, особенно на старых устройствах.
Рекомендую обновиться до 13.7, пока есть такая возможность. У этой сборки самая высокая производительность.
Зачем до gm обновляться, если до конца дня уже можно будет поставить нормальную, лол?
Выглядит так, будто проблема в разработчиках, а не в том, что у них GM-билда и вроде как даже икскода нет, не надо так
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