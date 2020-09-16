В 2019 году компания дала им неделю на подготовку.

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На презентации 15 сентября Apple сообщила о выходе обновления iOS 14 на следующий день. Однако разработчики оказались не готовы — компания не предупредила их о релизе заранее, обратили внимание Business Insider, Mashable и другие издания.

В Twitter-аккаунте своей игры Animal Crossing: Pocket Camp компания Nintendo призвала пользователей не загружать обновление, иначе могут возникнуть сбои.

Pocket_camp @Pocket_Camp



We are planning to fix this issue in an upcoming update within this month.

We do not recommend you to update your device to iOS 14 until we have fixed this issue. We have confirmed that you cannot start the application after updating the iOS device to iOS 14.We are planning to fix this issue in an upcoming update within this month.We do not recommend you to update your device to iOS 14 until we have fixed this issue. https://t.co/G4RiqoAd0x Мы подтверждаем, что приложение не откроется после установки iOS 14. Мы планируем исправить эту проблему в следующем обновлении в этом месяце. Мы не рекомендуем обновлять ваше устройство до iOS 14, пока мы не исправим эту проблему.

Многие разработчики жалуются или шутят в Twitter, что им не хватает времени на разработку обновления.

Shai Mishali @ 🏡 @freak4pc Hot take: Apple releases iOS 14 at a day's notice to make sure the "Elevated Heart Rate" feature works well for all developer watches. #AppleEvent Apple предупредила о выпуске iOS 14 за день, чтобы убедиться, что функция «Повышенный пульс» хорошо работает на часах всех разработчиков.

James Thomson @jamesthomson My conspiracy theory is that iOS 14 has been GM for at least a week, and engineering wanted to release it to developers back then, but marketing didn’t want it revealing anything about the new products. Моя теория заговора состоит в том, что GM-версия iOS 14 была готова как минимум неделю назад, и тогда инженеры хотели выпустить ее для разработчиков, но маркетологи не хотели раскрыть что-либо о новых продуктах.

Daniel Sinclair @_DanielSinclair Apple just ruined everyone’s day with the news that iOS 14 is dropping tomorrow. No developer is ready. You’ll want to hold off on this update for a bit. Apple просто испортила настроение всем новостью, что завтра выйдет iOS 14. Ни один разработчик не готов. Вам лучше ненадолго отложить это обновление.

Ben Thompson @benthompson Apple announcing the iOS 14 release date 24 hours ahead of time as a summer ending gift to developers 🤣 Apple объявляет дату выпуска iOS 14 за 24 часа в качестве подарка разработчикам.

Sawyer Blatz @SawyerBlatz Cannot believe they are just shadow dropping iOS 14. That feels so horrible as a developer. Не могу поверить, что они так сразу заявили о релизе iOS 14. Это ужасно для меня как для разработчика.

Shihab (JPEGuin) @JPEGuin Apple randomly dropping iOS 14 in one day without any prior notice is very on brand with 2020. Apple ни с того ни с сего выпускает iOS 14 за один день без предупреждения, очень в стиле 2020 года.