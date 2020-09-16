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Рая Хачатрян
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Разработчики пожаловались на Apple: компания объявила о выходе iOS 14 за сутки до релиза, и они не успели подготовиться Материал редакции

В 2019 году компания дала им неделю на подготовку.

19 комментариев
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На презентации 15 сентября Apple сообщила о выходе обновления iOS 14 на следующий день. Однако разработчики оказались не готовы — компания не предупредила их о релизе заранее, обратили внимание Business Insider, Mashable и другие издания.

В Twitter-аккаунте своей игры Animal Crossing: Pocket Camp компания Nintendo призвала пользователей не загружать обновление, иначе могут возникнуть сбои.

Pocket_camp @Pocket_Camp
We have confirmed that you cannot start the application after updating the iOS device to iOS 14.

We are planning to fix this issue in an upcoming update within this month.
We do not recommend you to update your device to iOS 14 until we have fixed this issue. https://t.co/G4RiqoAd0x
Мы подтверждаем, что приложение не откроется после установки iOS 14. Мы планируем исправить эту проблему в следующем обновлении в этом месяце. Мы не рекомендуем обновлять ваше устройство до iOS 14, пока мы не исправим эту проблему.

Многие разработчики жалуются или шутят в Twitter, что им не хватает времени на разработку обновления.

Shai Mishali @ 🏡 @freak4pc
Hot take: Apple releases iOS 14 at a day's notice to make sure the "Elevated Heart Rate" feature works well for all developer watches. #AppleEvent
Apple предупредила о выпуске iOS 14 за день, чтобы убедиться, что функция «Повышенный пульс» хорошо работает на часах всех разработчиков.
James Thomson @jamesthomson
My conspiracy theory is that iOS 14 has been GM for at least a week, and engineering wanted to release it to developers back then, but marketing didn’t want it revealing anything about the new products.
Моя теория заговора состоит в том, что GM-версия iOS 14 была готова как минимум неделю назад, и тогда инженеры хотели выпустить ее для разработчиков, но маркетологи не хотели раскрыть что-либо о новых продуктах.
Daniel Sinclair @_DanielSinclair
Apple just ruined everyone’s day with the news that iOS 14 is dropping tomorrow. No developer is ready. You’ll want to hold off on this update for a bit.
Apple просто испортила настроение всем новостью, что завтра выйдет iOS 14. Ни один разработчик не готов. Вам лучше ненадолго отложить это обновление.
Ben Thompson @benthompson
Apple announcing the iOS 14 release date 24 hours ahead of time as a summer ending gift to developers 🤣
Apple объявляет дату выпуска iOS 14 за 24 часа в качестве подарка разработчикам.
Sawyer Blatz @SawyerBlatz
Cannot believe they are just shadow dropping iOS 14. That feels so horrible as a developer.
Не могу поверить, что они так сразу заявили о релизе iOS 14. Это ужасно для меня как для разработчика.
Shihab (JPEGuin) @JPEGuin
Apple randomly dropping iOS 14 in one day without any prior notice is very on brand with 2020.
Apple ни с того ни с сего выпускает iOS 14 за один день без предупреждения, очень в стиле 2020 года.

Business Insider пишет, что в 2019 году разработчики получили уведомление об обновлении ОС более чем за неделю.

#новость #apple

Рая Хачатрян
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19 комментариев
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Василий Степанов

28

14 бета вышла еще в июне.  3 месяца этим даунам не хватило, чтобы подготовить обновление? Они же не России, где неожиданность номер 1 - это приход зимы и неготовность к этому коммунальных служб

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Roman Moskovskiy

Василий
14

Легко может работать в бете и сломаться в GM. Плюс, из-за того, что есть только один день, все выкатят апдейт одновременно с точностью до дня и это вызовет длинную очередь на модерации

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Василий Степанов

Roman
11

я сижу на 14 бете сразу после выхода. с июня. Все что сломалось (ВК, яндекскарты, 3dtouch в CS) давно уже починили. После первой беты вышло еще 8 релизов (последнее было на прошлой неделе). Все приложения работают. Если ты 3 месяца курил бамбук на пляже со смузи, то это только твои проблемы.

Попрыгунья стрекоза,
лето красное пропела,
 оглянуться не успела
Как GM катит в глаза.

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Кирилл Ефимов

Василий
3

Ага, попробуй выпустить апдейт с беты Xcode. Даже GM вчера не давал залить, только под утро поправили

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Влад Швецов

Василий
0

ну вот яндекс карты и навигатор все 8 частей бетки не работали, насчет гм версии не знаю, но по крайней мере я.навигатор давно не обновлялся. Он работает исправно полчаса, потом тапы в приложении начинают тупить и так до момента пока новая часть беты айос не прилетит. ВК исправно пилили апдейты, а яндекс хрен клал.

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Пластиковое Окно

Влад
1

Поздравим даунов из Яндекса, чо.

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Yan Purvenes

Василий
8

Основная проблема в том, что не было гарантии, что баги не вызваны косяками оси.  Или что то новое не появится. Второе то, что эпл ещё вчера не  давала релизить сборки с новым xcode.

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Антон Чурин

Василий
3

А сделать сборку под релизную версию и прогнать все тесты? Если приложения не самые простые - то это займет определенно больше одного рабочего дня.

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Yan Purvenes

Антон
0

Во первых нужно понимать что за приложение. К сожалению не везде гладко 14 ось. Где то полный треш можно встретить, что ломает основной функционал.

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Иван Лобанов

11

Пишу для всех диванных аналитиков. Заливать сборку с обновлением в App Store Connect можно только с Xcode GM (вышел вчера вечером). В каждой бете есть свои баги, они меняются из беты в бету (известны случаи, когда баг приходил на пару бет в гости, а потом сам уходил). Потому никто на бете ничего серьезно не тестирует, ибо это прямая трата бюджета в никуда.
После заливки билда с Xcode GM эта сборка должна пройти проверку. В мирное время проверка занимает более 1 дня. Когда все разработчики заливают сборку в 1 день время увеличивается. Вывод напрашивается сам. Даже если ты моментально зальёшь что-то, оно не будет готово к релизу.

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Vladislav Trubakov

10

Во время беты, которая длилась несколько месяцев, подготовить приложения нельзя конечно

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Владислав Романов

5

это точно разработчики? или цирк разорили?

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Michael Tretyak

Владислав
0

ну как погонщик с хлыстом двинул кони, так они и поплыли

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Александр Комаров

5

Где эти разработчики были до этого? Бета тест ios 14уже давным-давно идёт, стабильная версия как месяца полтора уже держится... Причём бета версия для разработчиков специально выпускается

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Артём Саркисян

Александр
3

Стабильную версию (GM) выпустили только вчера.

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Руслан Яцукевич

0

Не рекомендую обновляться до iOS 14 GM. Сильное падение производительности, особенно на старых устройствах.
Рекомендую обновиться до 13.7, пока есть такая возможность. У этой сборки самая высокая производительность.

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Ivan Nezgovorov

Руслан
1

Зачем до gm обновляться, если до конца дня уже можно будет поставить нормальную, лол?

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Andre Macareno

0

Выглядит так, будто проблема в разработчиках, а не в том, что у них GM-билда и вроде как даже икскода нет, не надо так

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Valentin Omelyan

0
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