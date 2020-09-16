Facebook выпустит свою первую пару «умных» очков вместе с Ray-Ban в 2021 году Материал редакции
Для их разработки компания раздаст своим сотрудникам очки Project Aria для сбора данных о движении глаз, местоположении, записи видео и аудио.
- Facebook объявила о партнёрстве с Luxottica, производителем очком под брендом Ray-Ban: компании совместно выпустят «умные» очки в 2021 году. Об этом сообщил глава соцсети Марк Цукерберг на презентации компании, передаёт CNBC.
- «После того, как я провел время с их командой и посетил их фабрику, я понял, что это подходящий партнёр, чтобы помочь нам собрать лучшие технологии вместе с лучшими очками. Я пока не могу вдаваться в подробности о продукте, но это действительно следующий шаг на пути к очкам дополненной реальности. И они выглядят неплохо», — сказал Цукерберг.
- Для разработки «умных» очков для потребителей компания сделает исследовательские очки Project Aria для своих сотрудников и подрядчиков. Они будут носить устройства на территории кампуса и в общественных местах с сентября, сказал Эндрю Босворт, руководитель отдела аппаратного обеспечения Facebook.
- Project Aria не имеют функций дополненной реальности и не продаются — они будут записывать видео, аудио, отслеживать движение глаз и данные о местоположении, объяснил Босворт. Эти данные помогут Facebook в разработке «умных» очков, но при записи видео будут размываться лица и номера машин.
- «Это исследовательское устройство, которое поможет нам понять, как построить программное и аппаратное обеспечение, необходимое для реальных, работающих очков дополненной реальности», — заявил Босворт.
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Александр Кучеряев
Наконец-то очки заменят неудобные маленькие экранчики смартфона. Ну как наконец-то лет через 5.
Влад Ижевский
Выпустите уже хоть одни очки, ну, кто-нибудь... А то уже лет десять выпускают.
Азамат СалаховВлад
жду решение от apple ) чтоб с коробки и красиво )))
Майский жукАзамат
С коробки гугл уже сделал
Александр КучеряевВлад
Были норд, но их быстренько выкупили, реальные инновации не успевают за ожиданиями, поэтому сознательно притормаживают.
Raimond Vladimirov
Мария Завьялова
Очень информативно.
Igor Filippov
Это исследовательское устройство, которое поможет нам понять, как построить программное и аппаратное обеспечение, необходимое для реальных, работающих очков дополненной реальности
А какую проблему решают такие очки?