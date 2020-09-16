Техника
Лиана Липанова
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Facebook выпустит свою первую пару «умных» очков вместе с Ray-Ban в 2021 году Материал редакции

Для их разработки компания раздаст своим сотрудникам очки Project Aria для сбора данных о движении глаз, местоположении, записи видео и аудио.

  • Facebook объявила о партнёрстве с Luxottica, производителем очком под брендом Ray-Ban: компании совместно выпустят «умные» очки в 2021 году. Об этом сообщил глава соцсети Марк Цукерберг на презентации компании, передаёт CNBC.
  • «После того, как я провел время с их командой и посетил их фабрику, я понял, что это подходящий партнёр, чтобы помочь нам собрать лучшие технологии вместе с лучшими очками. Я пока не могу вдаваться в подробности о продукте, но это действительно следующий шаг на пути к очкам дополненной реальности. И они выглядят неплохо», — сказал Цукерберг.
  • Для разработки «умных» очков для потребителей компания сделает исследовательские очки Project Aria для своих сотрудников и подрядчиков. Они будут носить устройства на территории кампуса и в общественных местах с сентября, сказал Эндрю Босворт, руководитель отдела аппаратного обеспечения Facebook.
  • Project Aria не имеют функций дополненной реальности и не продаются — они будут записывать видео, аудио, отслеживать движение глаз и данные о местоположении, объяснил Босворт. Эти данные помогут Facebook в разработке «умных» очков, но при записи видео будут размываться лица и номера машин.
  • «Это исследовательское устройство, которое поможет нам понять, как построить программное и аппаратное обеспечение, необходимое для реальных, работающих очков дополненной реальности», — заявил Босворт.

#новость #facebook

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Александр Кучеряев

3

Наконец-то очки заменят неудобные маленькие экранчики смартфона. Ну как наконец-то лет через 5.

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Влад Ижевский

1

Выпустите уже хоть одни очки, ну, кто-нибудь... А то уже лет десять выпускают. 

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Азамат Салахов

Влад
3

жду решение от apple ) чтоб с коробки и красиво )))

Ответить

Майский жук

Азамат
4

С коробки гугл уже сделал

Ответить

Александр Кучеряев

Влад
1

Были норд, но их быстренько выкупили, реальные инновации не успевают за ожиданиями, поэтому сознательно притормаживают.

Ответить

Raimond Vladimirov

2
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Мария Завьялова

2

Очень информативно.

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Igor Filippov

0

 Это исследовательское устройство, которое поможет нам понять, как построить программное и аппаратное обеспечение, необходимое для реальных, работающих очков дополненной реальности

А какую проблему решают такие очки?

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